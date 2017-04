Maakond

Talgupäev pole mägede taga

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Tänavuse talgukevade, kümnenda “Teema ära!” egiidi all toimuva üle-eestilise talgupäeva märksõnaks on valmistumine – valmistumine Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks. Aga ka valmistumine looduse vingerpussideks ja kliimamuutusega kaasnevateks loodusõnnetusteks, mis Eestimaadki üha sagedamini puudutavad.



Talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür selgitab, miks kaks nii erisugust teemat talgupäeval tähelepanu saavad. “Seepärast, et need teemad on ühe mündi kaks külge. Ammusest ajast on talguid peetud nii pidude pidamiseks kui ühisteks katsumusteks, ja looduse vingerpussid võivad selliseks kujuneda, kui me nendeks valmis ei ole,” on Tarmo Tüür Talgulises öelnud.



15. märtsil algas talgute registreerimine. Praeguse seisuga on Saare maakonnas kirjas 175 talgut, mis on suure Harju maakonna järel teine tulemus. “Loodame, et 200 talgut ehk kahekordne Eesti sada saab kirja. Kutsun üles rohkem noori talguid korraldama ja talgutes osalema, kogukonna tegemistes kaasa lööma. Tänavu tuleks suuremat rõhku pöörata lipumastide korrastamisele, et järgmisel aastal oleksime ilusti lipuehtes. Ja et muude tegemiste kõrvalt ka tantsu- ja laululavad fookuses oleksid,” sõnas siinne talgute koordinaator Reet Viira.



Registreerimine on vajalik ka seetõttu, et talgujuht oskaks paremini arvestada vajaminevate tööriistade ja talgusupi kogusega. Aga miks mitte ka kookide ja kohviga, et talguliste kõhud ei koriseks. Veel üks asi, millele koordinaator soovitas talgujuhtidel enne talgupäeva mõelda, on prügiga seonduv. Kuhu see vedada? Viira sõnul on igal aastal olnud juhuseid, et kokku kogutud prahti pole kuhugi panna. “Kuressaares viiakse sodi ära eelneva kokkuleppe alusel, talgukvoodi alusel on see tasuta. Vajadusel tuleks prügivedu kokku leppida omavalitsusega,” lisas Viira.



Juba täna on võimalus olla talguline



Kuressaare kesklinna Edukontori talgud (kell 10–16) võtavad meelsasti talgulisi vastu, kaasa võiks võtta puhastuslapi vms. Talgujuhiks on Mele Pesti. “Neil kogukonnapõhistel vabakontori talgutel on võimalus osalejal töö eest saada tasuta kontoritunde. Lisaks saadakse kutse Edukontori avamispeole 9. mail,” teatas Viira.





Talgutele registreerumine 25. aprilli seisuga

Lääne-Saare 53

Muhu 25

Pihtla 13

Valjala 13

Orissaare 8

Salme 7

Mustjala 6

Kihelkonna 5

Pöide 5

Torgu 3

Ruhnu 1

