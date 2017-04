Maakond

“Alternatiiv ’17” tõi külastajate rekordi

Neljapäev, 13. aprill 2017.



Sel aastal Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) õpilasesinduse poolt kuuendat korda korraldatud “Alternatiiv” tõi kokku rekordilised 200 noort.



“Üritus läks igal juhul paremini ja oli suurem kui eelmistel aastatel. Peaesineja Küberünnak & Karmo läks veel eriti hästi noortele peale,” ütles SÜG-i õpilasesinduse liige, üks peakorraldajaid Tõnis Antonov.



Eelmisel reedel astusid üles Magic Panda, Islanders, Three Thousand Reasons, Pasknäär, Bloody Bicycle, Nasva Osvald, Kristiin Koppel & Robin Mäetalu, Kerman Keerd, Uudo Sepp, Carlos Liiv & Mart Truu.



Õhtule pani punkti Tartumaa räpirühmitus Küberrünnak & Karmo.



Peakorraldajad said tänavusest üritusest innustust ning arvavad, et tuleval aastal plaanitakse kindlasti midagi veel võimsamat ja vingemat korda saata.



