Maakond

Hobid kirjud kui pühademuna

Laupäev, 08. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 08. aprill 2017. Vanavarakoguja ja meister mitme töö peale Tarmo Paas vanas klubihoones oma suurimat aardevaramut näitamas. Foto: Valmar Voolaid Tarmo Paas (59) on põline muhulane, kelle sünni- ja praegune kodu on tuhande aasta vanuses Tamse asunduses, kus lapsepõlvekodust on leitud ligi 900 aasta vanune muinasaare.



Õppinud on Tarmo Tamse algkoolis, Piiri 8-kl koolis ja Tallinna polütehnikumis tööstusettevõtete elektriseadmete eriala. Ehitajaametit on ta pidanud Sankt-Peterburgis, Soomes, Lõuna-Saksamaal Šveitsi külje all ja Põhja-Norras polaaröö ajal. Saksamaal oli Tarmo werkstattmeister, erinevate masinate ja seadmete remontija ja hooldaja. “Ehitasime seal ka uusi külmhooneid ja tsehhe, kõike sai tehtud. Paarkümmend aastat elasin ka Valjalas. Nüüd olen tagasi oma sünnikodus Tamsel,” sõnas Tarmo, meister mitmel alal.



Ehitajaametile on ta truuks jäänud siiani, lisaks on ta vahelduva eduga olnud roovaruja. Tööpakkumisi on tal praegu kodukohas Muhu saarel ja naabrite juures Saaremaal, nii remondi- kui uusehitisi. “Plaanin veel ka Soome tööle minna. Ehitusturg on siin üsna tuuga, ehitajaid palju, tööd vähem. Kõigis kohtades ei saa erinevatel põhjustel igal ajal ka teha.”



Tarmo on tegelenud paljude asjadega – katuseroo ja merevetika ehk furtsellaaria varumisega, vanametalli kogumisega... Tal endal on rooalad olemas. “Head katusematerjali olen palju varunud ja turustanud, katuseid teinud aga ei ole. Parimad furtsellaaria kohad on Karalas, kus olin seetõttu mitu aastat paikne. Saaremaal on furtsellaariat kõvasti.”



Kirg vanavara vastu



Kuid selle loo kirjutamise ajendiks oli hoopis muu põhjus. Nimelt mehe hobi vanavarakogujana. Kuulsin sellest poolteist aastat tagasi Käeslas, kus toimus puunikerdajate kokkutulek ja puuskulptuuride vigursaagimine. Tarmo oli Muhust kohale sõitnud, et hiidlasest õpetaja käe all oma oskusi lihvida. Nii see vanavara kogumise info mul peas tiksuma jäi.



Kuna Tarmo puutus vanametalliga tegeledes kokku ka vanade malmustega, oli malmivalu olnud tema esimene kogumisobjekt. Siiski said talle eriliseks soosikuks õmblusmasinate malmivalust alused. Neid on mees kogunud nii kirglikult, et nüüd on ta asunud neid Saksamaalt taga ajama. Kuna Tarmo on ise masinate remontija ja kordasättija, võiks ta Muhu saarel vabalt avada õmblustöökoja – mõelda vaid, kui paljud kodused naised saaksid tööd!

Õmblusmasinaid on Tarmol viimase viieteistkümne aasta jooksul kogunenud nii palju, et huupi pakkumisega ei saaks ilmselt keegi ligilähedalegi. Vanas Muhu kalurikolhoosi klubihoones on neist suurem osa, kuid neid jagub tal ka koju ja Valjalga ning mandrilt on viimased Saksamaalt ostetud masinad veel ära toomata. Koguarvuks nimetas ta umbes kolmsada.



Raske on ette kujutada, et ühel mehisel mehel on 300 õmblusmasinat. Ei saagi kujutada, kui pole näinud. Meiegi nägime ainult üht osa tema varamust, mis oli ulualuse leidnud vanas klubimajas. Ruumid ja vahekäigud olid erinevaid firmamärke kandvaid masinaid ja aluseid täis. Suvel olevat sellesse varamusse ka sisse murtud, aga Tarmo aarded sissetungijaid ei huvitanud.



“Viimastel aastatel olen neid saanud juurde Saksamaalt, ega Eestist olegi enam saada, siin pole ka nii ilusaid. Seal on originaalvärviga ja kaunistatud vappidega. Eks sel ajal, 1870–1900, kui konkurents oli väga kõva, pandigi kõige rohkem rõhku jalgade ilule. Sel ajal tegi enamik vabrikuid ilusate vappidega ja kõikvõimalike elukate kujutistega aluseid, mida on ka Saksamaal väga harva liikvel.”



Kukeaasta puhul sai Tarmo Saksa sõbralt kuke kujutisega väga haruldase aluse, mis on tehtud 1870-ndatel Berliinis. Samuti August Stukenbroki masina kaubamärgiga Deutschland, mille vapil uhke sitikas. Paljudest masinamarkidest on selles hoiukohas ainult uhked malmivalust alused.



Fotograaf Valmar tundis huvi kõige kallima masina vastu. Vastuseks sai ta, et hinnad on olnud erinevad, ostuhind kujuneb alles tehingu eel. Tarmo näitas seepeale üht Kuressaarest ostetud masina-

alust Hermann Köhleri nimega, see maksis 1500 krooni. Seda masina hinnata.

“See näeb kehv välja, aga samasugune on just Saksamaalt teel, ilusate kuldsete värvidega ja lõvidega vapil.” Kollektsiooni koguväärtuseks nimetas ta enam kui sadat tuhat eurot. Rätsepamasinate kõrval on kingsepa- ja sadulsepamasinad, kõikide õmblusliikide jaoks paljude firmamärkidega.



“Kas teate, millega Opeli firma tegevust alustas?” küsis Tarmo. “Õmblusmasinaga, mida siin näete. See on üks väga haruldane masin, mis oli valmis tehtud Prantsusmaal ja selle õmblusmasina pealt võttis Adam Opel snitti oma esimese õmblusmasina valmistamisel. See on üks mu vanematest mudelitest, 1860-ndatest, tehtud Pariisis.”



Rikas või vaene?



Nimetades Tarmot tema aardeid nähes rikkaks meheks, tõrjus ta öeldut. “Olen õlle pealt kokku hoidnud. Eks ma püüan mõningaid ka maha müüa, mida on kogunenud topelt ja ilusamad jätan endale.”



Kui masinate uudistamisega klubiruumi jõudsime, meenutas Tarmo seal toimunud ägedaid ja uhkeid pidusid. Aastakümnetetagusest ajast on peoruumi meenutamas tollase aja kohta vaid hinnalised paksust mustrilisest riidest lavakardinad.



Selles ruumis oli kõrvuti seitse saaremaise päritoluga Singeri masinate transpordikasti, mille Tarmo saanud ära osta ühelt Singeri firma agendilt. “Singerite kaste on mul kokku neliteist, neid pole enam kusagilt saada.”



Millest siiski see hobi alguse sai? “Kui ma vanametalliga tegelesin, sai mõned masinad juppide jaoks kõrvale pandud. Mõnda masinat hakkasin siis ka putitama. Tartu antiigipoes nägin läbi akna üht ilusat masinajalga, paraku sisse ei saanud, kuna omanik oli Saaremaa merepäevadel. Vanavara kollektsioneerimise alguspunktiks pean ikkagi Tartu antiigipoes nähtut ja sealt hiljem ostetud kaht esimest õmblusmasinat – Saksa päritolu Dürkopp ja Kayser. Praegu on mu kogus enam kui kolmsada õmblusmasinat rohkem kui saja firmamärgiga.” Õppinud on Tarmo Tamse algkoolis, Piiri 8-kl koolis ja Tallinna polütehnikumis tööstusettevõtete elektriseadmete eriala. Ehitajaametit on ta pidanud Sankt-Peterburgis, Soomes, Lõuna-Saksamaal Šveitsi külje all ja Põhja-Norras polaaröö ajal. Saksamaal oli Tarmo werkstattmeister, erinevate masinate ja seadmete remontija ja hooldaja. “Ehitasime seal ka uusi külmhooneid ja tsehhe, kõike sai tehtud. Paarkümmend aastat elasin ka Valjalas. Nüüd olen tagasi oma sünnikodus Tamsel,” sõnas Tarmo, meister mitmel alal.Ehitajaametile on ta truuks jäänud siiani, lisaks on ta vahelduva eduga olnud roovaruja. Tööpakkumisi on tal praegu kodukohas Muhu saarel ja naabrite juures Saaremaal, nii remondi- kui uusehitisi. “Plaanin veel ka Soome tööle minna. Ehitusturg on siin üsna tuuga, ehitajaid palju, tööd vähem. Kõigis kohtades ei saa erinevatel põhjustel igal ajal ka teha.”Tarmo on tegelenud paljude asjadega – katuseroo ja merevetika ehk furtsellaaria varumisega, vanametalli kogumisega... Tal endal on rooalad olemas. “Head katusematerjali olen palju varunud ja turustanud, katuseid teinud aga ei ole. Parimad furtsellaaria kohad on Karalas, kus olin seetõttu mitu aastat paikne. Saaremaal on furtsellaariat kõvasti.”Kuid selle loo kirjutamise ajendiks oli hoopis muu põhjus. Nimelt mehe hobi vanavarakogujana. Kuulsin sellest poolteist aastat tagasi Käeslas, kus toimus puunikerdajate kokkutulek ja puuskulptuuride vigursaagimine. Tarmo oli Muhust kohale sõitnud, et hiidlasest õpetaja käe all oma oskusi lihvida. Nii see vanavara kogumise info mul peas tiksuma jäi.Kuna Tarmo puutus vanametalliga tegeledes kokku ka vanade malmustega, oli malmivalu olnud tema esimene kogumisobjekt. Siiski said talle eriliseks soosikuks õmblusmasinate malmivalust alused. Neid on mees kogunud nii kirglikult, et nüüd on ta asunud neid Saksamaalt taga ajama. Kuna Tarmo on ise masinate remontija ja kordasättija, võiks ta Muhu saarel vabalt avada õmblustöökoja – mõelda vaid, kui paljud kodused naised saaksid tööd!Õmblusmasinaid on Tarmol viimase viieteistkümne aasta jooksul kogunenud nii palju, et huupi pakkumisega ei saaks ilmselt keegi ligilähedalegi. Vanas Muhu kalurikolhoosi klubihoones on neist suurem osa, kuid neid jagub tal ka koju ja Valjalga ning mandrilt on viimased Saksamaalt ostetud masinad veel ära toomata. Koguarvuks nimetas ta umbes kolmsada.Raske on ette kujutada, et ühel mehisel mehel on 300 õmblusmasinat. Ei saagi kujutada, kui pole näinud. Meiegi nägime ainult üht osa tema varamust, mis oli ulualuse leidnud vanas klubimajas. Ruumid ja vahekäigud olid erinevaid firmamärke kandvaid masinaid ja aluseid täis. Suvel olevat sellesse varamusse ka sisse murtud, aga Tarmo aarded sissetungijaid ei huvitanud.“Viimastel aastatel olen neid saanud juurde Saksamaalt, ega Eestist olegi enam saada, siin pole ka nii ilusaid. Seal on originaalvärviga ja kaunistatud vappidega. Eks sel ajal, 1870–1900, kui konkurents oli väga kõva, pandigi kõige rohkem rõhku jalgade ilule. Sel ajal tegi enamik vabrikuid ilusate vappidega ja kõikvõimalike elukate kujutistega aluseid, mida on ka Saksamaal väga harva liikvel.”Kukeaasta puhul sai Tarmo Saksa sõbralt kuke kujutisega väga haruldase aluse, mis on tehtud 1870-ndatel Berliinis. Samuti August Stukenbroki masina kaubamärgiga Deutschland, mille vapil uhke sitikas. Paljudest masinamarkidest on selles hoiukohas ainult uhked malmivalust alused.Fotograaf Valmar tundis huvi kõige kallima masina vastu. Vastuseks sai ta, et hinnad on olnud erinevad, ostuhind kujuneb alles tehingu eel. Tarmo näitas seepeale üht Kuressaarest ostetud masina-alust Hermann Köhleri nimega, see maksis 1500 krooni. Seda masina hinnata.“See näeb kehv välja, aga samasugune on just Saksamaalt teel, ilusate kuldsete värvidega ja lõvidega vapil.” Kollektsiooni koguväärtuseks nimetas ta enam kui sadat tuhat eurot. Rätsepamasinate kõrval on kingsepa- ja sadulsepamasinad, kõikide õmblusliikide jaoks paljude firmamärkidega.“Kas teate, millega Opeli firma tegevust alustas?” küsis Tarmo. “Õmblusmasinaga, mida siin näete. See on üks väga haruldane masin, mis oli valmis tehtud Prantsusmaal ja selle õmblusmasina pealt võttis Adam Opel snitti oma esimese õmblusmasina valmistamisel. See on üks mu vanematest mudelitest, 1860-ndatest, tehtud Pariisis.”Nimetades Tarmot tema aardeid nähes rikkaks meheks, tõrjus ta öeldut. “Olen õlle pealt kokku hoidnud. Eks ma püüan mõningaid ka maha müüa, mida on kogunenud topelt ja ilusamad jätan endale.”Kui masinate uudistamisega klubiruumi jõudsime, meenutas Tarmo seal toimunud ägedaid ja uhkeid pidusid. Aastakümnetetagusest ajast on peoruumi meenutamas tollase aja kohta vaid hinnalised paksust mustrilisest riidest lavakardinad.Selles ruumis oli kõrvuti seitse saaremaise päritoluga Singeri masinate transpordikasti, mille Tarmo saanud ära osta ühelt Singeri firma agendilt. “Singerite kaste on mul kokku neliteist, neid pole enam kusagilt saada.”Millest siiski see hobi alguse sai? “Kui ma vanametalliga tegelesin, sai mõned masinad juppide jaoks kõrvale pandud. Mõnda masinat hakkasin siis ka putitama. Tartu antiigipoes nägin läbi akna üht ilusat masinajalga, paraku sisse ei saanud, kuna omanik oli Saaremaa merepäevadel. Vanavara kollektsioneerimise alguspunktiks pean ikkagi Tartu antiigipoes nähtut ja sealt hiljem ostetud kaht esimest õmblusmasinat – Saksa päritolu Dürkopp ja Kayser. Praegu on mu kogus enam kui kolmsada õmblusmasinat rohkem kui saja firmamärgiga.”

Veel artikleid samast teemast »