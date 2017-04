Maakond

Saare JS tähistas 50. sünnipäeva tänulainel (1)

Kolmapäev, 05. aprill 2017.



1. aprillil tähistas Saarte Jahimeeste Selts (SJS) Tornimäe rahvamajas 50. sünnipäeva, millest võttis osa ca 300 inimest. Aprillinali see ei olnud – SJS kodulehel on asitõendiks hulk fotosid ja asjakohast teksti.



Hingeläinud kontserdi andsid kokkutulnuile Keili Simastel ja Martti Nõu, jalga sai keerutada ansambli Onud muusika saatel. Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 05. aprill 2017.See oli suur ja pidulik üritus õhtujuhi ja paljude sõnavõttudega. Juhatuse esimehe Mati Tangu avakõne järel võttis sõna Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) president Margus Puust, kes õnnitlemise kõrval tõi välja ka raskused, millega Eesti jahindus silmitsi seisab.President kasutas ära ka võimaluse maakonna jahimehi tunnustada. Erinevate tunnustuste saajaid oli väga palju.• EJS vapimärgi Metsis tunnistuse said Aarne Vainokivi ja Mati Kirs. Teenetemärgid antakse neile üle novembris EJS 50 a juubelile pühendatud galaüritusel.• Teenetemärgid Ilves: Erki Aavik juubeliraamatu koostamise eest; Meelis Kaare – juhtinud Aste jahiseltsi 25 aastat; Ive Kuningas – seltsi seitsmest aastast viimased kaks töötanud tegevjuhina.• Põlva JS juhatuse esimees Aare Veetsmann tänas Jaan Ärmust sõprussuhete loomise eest kahe maakonna vahel.• SJS tänukirjad: EJS esindusele meeldiva koostöö eest; 50 aasta jooksul seltsi tegevust juhtinutele: Ülo Vevers, Rein Tõru, Aarne Vainokivi, Vilmar Rei, Mati Tang. Meenutati ka lahkunud seltsijuhte.Tegevjuhtidena on igapäevatööd korraldanud Feodor Teder, Jaan Mägi, Andrus Sepp, Ilmo Torn, Ive Kuningas.• Seltsi bilansi tasakaalu nimel on toimetanud Malle Tarvis ja Ene Peekmann, pikka aega on tiiru tööd juhtinud Hillar Pihlas, viimastel aastatel Harry Aavik. Eraldi tänu kuulus Tõnu Osale, kes on Kalamaja lasketiirus aastaid õpetanud välja noori jahimehi, lihvinud jahimeeste laskeoskusi ja viinud läbi laskevõistlusi.• Koolitustel jahimeeste järelkasvu, valiklaskmise, ulukite peibutamise osas on paljude aastate jooksul seltsile headeks partneriteks olnud Jaan Ärmus, Kaarel Roht, Kaupo Kindsigo, Uno Vait ja Mare Kirr.• 50 aastat seltsi sünni juures olnud inimestest ja nende mälestustest tänaseni on talletatud kahte raamatusse: Endel Panga eestvedamisel koostatud kroonika “Saarte Jahimeeste Seltsi jahimeeste ühistegevus 1967–2007” (2007) ja Erki Aaviku juubeliraamat “Jahindusest ja jahipidamisest Saaremaal ja Muhumaal” (2016).• Tänati koostööpartnereid toetuse eest: Mihkel Tarvis – Saare Uluk, Artemis Trading ja Neli Elu. Ka Teet Peedu – Tagavere laskurklubi, Kristra Riik – Tornimäe rahvamaja, Mati Kirs – Saare EPT JS.• Winston Churchill on öelnud, et kui üks puu jääb ellu, kasvab see tugevaks. 50 aastat tagasi panid Saaremaa jahiseltsid ühiselt puu kasvama. Aastate jooksul on selle puu mõned harud murdunud, aga on ka uusi kasvanud. Täname kõiki seltse, kes on aidanud puud elus hoida ja tugevaks saada. Ilma teieta oleks see puu hukkunud. Saarte Jahimeeste Seltsi kuulub maakonna 25 jahindusorganisatsioonist 19. SJS liikmesorganisatsioonid: Sõrve Sääre JS – Meelis Laaster, Karja JS – Lembit Soe, Lümanda JS – Jalmar Raud, Laimjala JS – Rain Kallas, Kaali JS – Janno Vahter, Kärla JS – Toivo Vaik, Metsküla JS – Arli Toompuu, Valjala JS – Kalev Päästel, Mõntu JS – Priit Karu, Pärsama JS – Priit Trei, Pihtla JS – Kaido Välja, Muhu JS – Urmas Laaneväli, Võhma JS – Toivo Lõhmus, Laugi JS – Andrus Sepp, Tornimäe JS – Toivo Leis, Salme JS – Vallen Aug, Aste JS – Meelis Kaare.• 2016. aasta jahihooaja parimad trofeekütid: Aarne Mesila – põder; Andrus Kont – hirv; Martin Leedo – metskits; Markus Undrest – metssiga; Mikko Undrest – hundi kolju; Alar Tamm – hundi nahk; Kristjan Ige – kobras; Madis Sink – mäger; Jüri Kaju – kährik; Aivar Kokk – rebane.Hingeläinud kontserdi andsid kokkutulnuile Keili Simastel ja Martti Nõu, jalga sai keerutada ansambli Onud muusika saatel.

