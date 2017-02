Kuidas läheb?

Maakond

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 02. veebruar 2017. Ellen Aljas. FOTO: Valmar Voolaid Täna räägib oma tegemistest vanavanaema Ellen Aljas, kes noorelt oli tubli sportlane. Kui Ellenil 70 ette lõi, jäi võistlustel käimine ära, pealegi vajas üks pisike poisihakatis siis üsna tihti hoidmist.



Ellen oli tugev tegija 55-aastaste ja vanemate neljavõistluses, kuhu kuulusid lauatennis, koroona, male ja kabe. Nüüd on tragi naise päevad jagatud laste hoidmise, kangakudumise ja tantsutreeningute vahel.



Praegugi on mul hoida üheksa ja poole kuine Robin. Minu noorem tütar töötab Norras, ta ei saa vanaemarolli kuidagi täita. Lapselaps käib ise õhtukoolis, keskharidus tuleb ju omandada, tuleb aidata. Koolipäevadel on väikemees minu hooleks. Saan kenasti hakkama, Robin on igas mõttes tubli väikemees.



Sööb hästi, talle meeldivad aedviljad, püreed, pudrud, õunad ja muud. Pärast magamist mängime koos. Poiss hakkas seitsmekuuselt käimist sättima, kuu tagasi toe najal püsti ajama ja käima. Arvan, et enne aastaseks saamist on käimine selge.



Vaibad ja tants



Esimese tütre lapselaps Rene käib esimeses klassis, tema on minu juures reedeõhtust pühapäevaõhtuni. Ta on suur poiss, saab ise hakkama. Temaga käime mänguväljakul ja rattaga sõitmas. Varasematel aastatel sai tihti käidud kelgutamas, sel aastal pole kelku hoiupaigast väljagi saanud.



Ülejäänud aja, kaks päeva, kulub mul kangastelgede taga. Ei ole harjunud teleka ees niisama istuma.



Põrandavaipade kudumine tuli mu ellu neli-viisteist aastat tagasi. Enne seda pidasin koos tütrega kasutatud riiete poodi. Üsna palju jäi müümata, nii sai mõeldud, mida neist teha. Muretsesin kangasteljed ja hakkasin lõikuma.



Nüüd saab osta valmismaterjali, lõikamist on väheks jäänud. Kunagi varem olin käinud kudumisringis, need oskused on marjaks ära kulunud. Ikka tuleb mõelda ja kombineerida ja püüda ära arvata, millised vaibad võiksid inimestele rohkem meeldida.



