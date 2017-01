Maakond

AASTA KÜLA KANDIDAADID: Roobaka ehteks on lapsed ja tunnustamine

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Külarahvas korrastamas vana mõisa varemete ümbrust. FOTO: erakogu Aire Kurs on Roobaka külavanem olnud seitse aastat. “Meil on tugev ja pika ajalooga küla, kus elavad rõõmsad ja tegusad inimesed. Siin on hea elada ja puhata.



Meil on kaunid kodud, kus korras taluõued ja külatänavad, igal majal on nimesilt. Külaväljakul on olemas nüüd ka valgustus. Küla uhkuseks on lapsed, 17 lapsele on lisa nädalavahetustel, kui lapselapsed vanematekoju tulevad. Traditsioonilistele üritustele lisaks on ausse tõusnud emadepäeva tähistamine, juba neljal aastal oleme valinud oma küla aasta ema.



Küla alustas mõni aasta tagasi kaunitele kodudele tänukirja andmist, sest ilusaid kodusid on palju, vald aga kõigile anda ei jõua. Eriilmelisi üritusi külas jagub. 2014. aastal oli kahepäevane kunstilaager, mida juhendas külaelanik Reeli Kõiv. See lõppes tööde väljapanemisega näitusele. Osalejaid oli ka naaberküladest, kahel päeval kokku ligi 30 inimest. Reeli juhendamisel värvis külarahvas üle ka kooli vanad toolid. Inimesed tõid kodust värvid, iga tool on oma nägu. Need on pandud laululavale, kus rahvas pika laua taga saab koos olla.”



"Teeme ära!" talgutega liituti 2010. aastal. Külavanema meelest on see tore ja inimesi siduv üritus, mida tehakse oma ja teiste rõõmuks. Kolm aastat tagasi korraldas külaselts Kalju Rahu lapsepõlvemälestuste raamatu väljaandmise, milles on talletatud killuke küla ajaloost. Külaelanikud aitasid kaasa piltide kogumisel, kujundamisel ja muus.

