AASTA KÜLA KANDIDAADID: Laadjala külal on kolm tugevat trumpi

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Kolmekuningapäeva kokkusaamine Laadjala külamajas. FOTO: Maarja Heimar Lemmi Saun on Laadjala külavanemana ametis olnud enam kui tosin aastat. “Meie külal on lisaks tavategemistele – talgute korraldamisele ja tähtpäevade tähistamisele – kolm tugevat trumpi.



Meil on noorenev küla, lapsi ja põhikoolieas noori on 18, lisaks gümnaasiumis käivad õpilased. Viimase viie aasta jooksul on oma vanavanemate kodukohta elama ja talu taastama tulnud seitse noort peret ja on kuulda, et krunte on veelgi müüdud.



Meil on isemajandav külamaja, mille renoveerimisega alustati 2005. ja mis valmis 2010. aastal. Tulihingeline eestvedaja oli seltsi esimees Liia Põldniit, kes sai ehitusküsimustes tuge Andrus Sepalt. Seal käib vilgas seltsielu, toimuvad erinevad üritused, pidude kõrval ka õppepäevad ja koolitused. Koos käivad ka mitmed ringid, käsitööks on üleval kahed kangasteljed, toimuvad naiste joogatrennid ja tantsukursused. Maja väljaüürimisest saadud tuluga katame majanduskulud.



Kolmandaks – meie 68 püsielaniku ja 30 perega külas on kuus tootvat talu. Põllud on küntud, maad korralikult haritud, külatänavad puhtad, see annab küla ilmele hästi palju juurde.”



