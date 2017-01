Maakond

AASTA KÜLA KANDIDAADID: Kõrkvere ühendab üheksat küla

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Fotojäädvustus piirkonna külade kokkutulekult. FOTO: erakogu Mari Pihl on Kõrkvere seltsi ja piirkonna külade eestvedaja. Kõrkvere nime all konkureerivad aasta küla tiitlile Kõrkvere, Ula, Talila, Kanissaare, Keskvere, Leisi, Kakuna, Muraja ja Kübassaare küla.



“Jah, tõesti terve see rahvamass, talviti 120 ja suviti 200 inimest, on meil midagi tegemas ja korraldamas. Naistepäev, jaanipäev, jõulud, juubelid, talgupäevad... Kuid kasutame ürituste läbiviimiskohaks ka sadamaid. Näiteks Kaldu sadamas on juba kolmel aastal toimunud Jää-ääre kontsert. Kanissaare küla Sipme rannas, meie ainsas ujumiskohas, toimuvad igal aastal muinastulede öö ja volbriöö.



Ehitame vanast koolimajast seltsimaja, nädalalõppudel toimub sellegi poolest erinevaid üritusi. 18. veebruaril tähistame seltsi viiendat aastapäeva. Kutsume esinejad ja täname iseend hea töö eest, sest inimesed tulevad alati kokku, kunagi pole sellega probleemi olnud. Koolimaja saab tänavu 90-aastaseks, võtame ka selle tähistamiseks midagi ette.”



Üks suveelanik on näosaatest üldsusele tuttav Kalle Sepp, kes kõpitseb Leisi külas vanatädi kodus ja osaleb külategemistes. “Jah, tõesti terve see rahvamass, talviti 120 ja suviti 200 inimest, on meil midagi tegemas ja korraldamas. Naistepäev, jaanipäev, jõulud, juubelid, talgupäevad... Kuid kasutame ürituste läbiviimiskohaks ka sadamaid. Näiteks Kaldu sadamas on juba kolmel aastal toimunud Jää-ääre kontsert. Kanissaare küla Sipme rannas, meie ainsas ujumiskohas, toimuvad igal aastal muinastulede öö ja volbriöö.Ehitame vanast koolimajast seltsimaja, nädalalõppudel toimub sellegi poolest erinevaid üritusi. 18. veebruaril tähistame seltsi viiendat aastapäeva. Kutsume esinejad ja täname iseend hea töö eest, sest inimesed tulevad alati kokku, kunagi pole sellega probleemi olnud. Koolimaja saab tänavu 90-aastaseks, võtame ka selle tähistamiseks midagi ette.”Üks suveelanik on näosaatest üldsusele tuttav Kalle Sepp, kes kõpitseb Leisi külas vanatädi kodus ja osaleb külategemistes.

Veel artikleid samast teemast »