AASTA KÜLA KANDIDAADID: Sakla panustas muuseumisse 8 aastat

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Töötegemise kõrvalt leiti aega pisukeseks puhkuseks. FOTO: erakogu Agnessa Sepp, Sakla külaseltsi juhatuse liige, kauaaegne külaelu edendaja: “Meil on kokkuhoidev kogukond ja tugevad traditsioonid.



Väga mahukaks ettevõtmiseks kujunes külamuuseumi rajamine, projekteerimisest kuni valmimiseni kulus kaheksa pikka tööaastat. Eksponaate on muuseumis ca 2000, need jagunevad kolme ploki vahel: vanavara, raadiod-televiisorid ja kolhoosiaeg.



Varsti lisandub väljapanek “Ago Ruus ja eesti hobune”. Märtsis avatakse ka Eesti vaimse pärandi rändnäitus.



Meie inimesed arvasid, et nad on valmis võidu korral uudistajaid külasid vastu võtma.



Tore, et on inimesi, kes tahavad külategemistega kaasa tulla, oma nõu ja jõuga kõiges kaasa aitavad. Meil on 20 aasta pikkused traditsioonid.”



