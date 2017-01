Maakond

Kes neist neljast pärjatakse reedel aasta küla tiitliga?

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Aasta küla valimine toimub maakonnas juba 7. korda. Seekord võtavad mõõtu Sakla küla Valjala, Roobaka küla Leisi, Laadjala küla Lääne-Saare ja Kõrkvere Selts piirkonna üheksa külaga Pöide vallast. Igal on oma nägu ja tegu, kuid ühisnimetajaks on teotahtelised inimesed, kes küla heakorra ja ühtehoidva kogukonna loomise nimel meeleldi kokku saavad ja üht-teist ära teevad.



Ka selleks, et lapsed ja lapselapsed tuleksid juurte juurde südame kutsel, mitte aga raske kohustusena.



Suurt huvi pakub muidugi ka see, kes neist neljast saab rahva lemmikkülaks. Hääletuse korraldamisel on Saaremaa Kodukandil abiks olnud Teetormaja.

