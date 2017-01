Maakond

Väike pagaritöökoda kolis maalt linna

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 28. jaanuar 2017. Helina Mäekivi paneb ahjud huugama juba kell seitse hommikul. FOTO: Valmar Voolaid Selline otsus sündis Valjala alevikus tegutseval väikeettevõtjal Helina Mäekivil möödunud sügisel. Nimelt avas Helina 29. septembril oma pagaritöökoja Kuressaares Turu tänav 4 majas. Uurisime, kuidas tal sisseelamine on läinud, kas otsus on end õigustanud.



Enne aga pisut naise käidud teest selleni jõudmisel. Helinast sai 2010. aastal füüsilisest isikust ettevõtja, kes alustas väikese pagaritöökojaga atesteeritud koduköögis. Ettevõtte nimeks sai Varju Pagar ja toodeteks tordid, kringlid, saiad, koogid, küpsised, leivad.



Üsna kohe alustas ta laatadel käimist, et endast märku anda ja oma tooteid reklaamida. Ostjate hea tagasiside andis noorele naisele juurde indu ja soojendas südant. Kui neli aastat hiljem, detsembri algul, piparkoogihooajal Varju Pagarit külastasime, ütles Helina, et rikkaks selle tööga ei saa, aga abiks on ikka. Selleks ajaks oli tema ettevõtlus rajatud põhiliselt tellimustöödele, tellimuste tipus ruulisid kringlid ja tordid. Tööd oli aga ebaühtlaselt. Oli päevi, mil tuli küpsetada 18 kg kringlit, ja päevi, kui mitte ainsatki. Just see tingis vajaduse muutuse järele.



Sellest kardinaalsest otsusest on peagi möödas neli kuud. Helina esimene lause kokkusaamisel oli: “Täitsa kenasti läheb, inimesed on mind üles leidnud. Vanadele kundedele lisaks on palju uusi, sealhulgas välismaalasi – sakslasi, venelasi... Sest meil on maailma parimad pirukad, rohke täidisega ja puhtast toorainest. Juba pool kaheksa hommikul on kuumad pirukad letis,” on Helina oma julge pealehakkamise üle õnnelik.



Tööandja



Iga päev on saadaval viit sorti lehttaignapirukaid: veiseliha-, hakkliha-, kana-, porgandi- ja juustupirukad. Maiastele on koogikesed, saiakesed, kringlid, tordid. Rummikook ehtsa rummiga pidi olema väga minev kaup. Aga ka tuuletaskud, vana hea kirju koer, erisugused koogid – kõik lihtsad ja klassikalised. Iga nädala kolmapäevast alates on saadaval ka puhas rukkileib ja lihaleib. Uuel nädalal jõuavad müüki ehtsa vahukoorega vastlakuklid. Katsetamine käib ühtesoodu, nii võib klient sortimendist leida ka midagi muud.



“Mul on palgal üks töötaja ja praegu ka töötukaasa poolt kahekuise lepinguajaga praktikant, kes on väga hoolas, usun, et ta jääb ka meile tööle. Nii et läheb väga hästi. See oli ainuõige otsus, et koduköögiga lõpetasin. Kui linnas ukse kinni panen, lähen koju puhkama, kus saan end pühendada perele – lastele ja abikaasale. Kuigi tõsi on ka see, et kodust varahommikul tööle sõites on lapsed veel õndsas unemaailmas, see teeb natuke kadedaks.” Enne aga pisut naise käidud teest selleni jõudmisel. Helinast sai 2010. aastal füüsilisest isikust ettevõtja, kes alustas väikese pagaritöökojaga atesteeritud koduköögis. Ettevõtte nimeks sai Varju Pagar ja toodeteks tordid, kringlid, saiad, koogid, küpsised, leivad.Üsna kohe alustas ta laatadel käimist, et endast märku anda ja oma tooteid reklaamida. Ostjate hea tagasiside andis noorele naisele juurde indu ja soojendas südant. Kui neli aastat hiljem, detsembri algul, piparkoogihooajal Varju Pagarit külastasime, ütles Helina, et rikkaks selle tööga ei saa, aga abiks on ikka. Selleks ajaks oli tema ettevõtlus rajatud põhiliselt tellimustöödele, tellimuste tipus ruulisid kringlid ja tordid. Tööd oli aga ebaühtlaselt. Oli päevi, mil tuli küpsetada 18 kg kringlit, ja päevi, kui mitte ainsatki. Just see tingis vajaduse muutuse järele.Sellest kardinaalsest otsusest on peagi möödas neli kuud. Helina esimene lause kokkusaamisel oli: “Täitsa kenasti läheb, inimesed on mind üles leidnud. Vanadele kundedele lisaks on palju uusi, sealhulgas välismaalasi – sakslasi, venelasi... Sest meil on maailma parimad pirukad, rohke täidisega ja puhtast toorainest. Juba pool kaheksa hommikul on kuumad pirukad letis,” on Helina oma julge pealehakkamise üle õnnelik.Iga päev on saadaval viit sorti lehttaignapirukaid: veiseliha-, hakkliha-, kana-, porgandi- ja juustupirukad. Maiastele on koogikesed, saiakesed, kringlid, tordid. Rummikook ehtsa rummiga pidi olema väga minev kaup. Aga ka tuuletaskud, vana hea kirju koer, erisugused koogid – kõik lihtsad ja klassikalised. Iga nädala kolmapäevast alates on saadaval ka puhas rukkileib ja lihaleib. Uuel nädalal jõuavad müüki ehtsa vahukoorega vastlakuklid. Katsetamine käib ühtesoodu, nii võib klient sortimendist leida ka midagi muud.“Mul on palgal üks töötaja ja praegu ka töötukaasa poolt kahekuise lepinguajaga praktikant, kes on väga hoolas, usun, et ta jääb ka meile tööle. Nii et läheb väga hästi. See oli ainuõige otsus, et koduköögiga lõpetasin. Kui linnas ukse kinni panen, lähen koju puhkama, kus saan end pühendada perele – lastele ja abikaasale. Kuigi tõsi on ka see, et kodust varahommikul tööle sõites on lapsed veel õndsas unemaailmas, see teeb natuke kadedaks.”

Veel artikleid samast teemast »