À la carte ja kolm asist kokka

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 28. jaanuar 2017. Seekordne a’ la carte meeskond - Sass (vasakult), Mikko ja Valdur ning Liisi. Foto: Valmar Voolaid Üks tuntud vanasõna ütleb, et tühi kott ei seisa püsti. Et kott püsti püsiks, tuleb “tankida”. Kuniks veel tööl käin, teen seda enamasti ühes või teises linna söögikohas.



Mullu kevadel hakkasid sammud nagu iseenesest minema Kuressaare ametikooli suunas, kuna võluma hakkas restorani Kass buffee-laud, kus saab ise valida, kui palju üht või teist rooga taldrikule tõsta. Nii saab ühe söögikorraga maitsta erinevaid roogasid ja boonusena aimu ka mõne uudse ja keerulise nimega toidu olemusest.



Eelmise nädala keskel, hallil ja sombusel sügist meenutaval talvepäeval, otsustasin lasta end üllatada ja nautida à la carte kahekäigulist lõunat.

Klienditeenindaja juhatas mind pidulikult kaetud laua taha, millel oli kaart pakutavaga: madalal temperatuuril küpsetatud kanaorsoto sibula ja peedilehtede salatiga ning lahtine purukook vaarikakastmega. Menüül oli ka kirjas, et toidud valmistasid kokaõpilased Mikko, Sass ja Valdur. Restoraniteenindajaks sattus majutusteeninduse õpilane Liisi.



“Tänase à la carte valmistasid kolm kokaõpilast täiskasvanud õppijate rühmast ja restoraniteenindaja on majutusteeninduse põhikooli baasil olevast grupist. Mõlemas on sellised õpilased, kes hakkavad kooli varsti lõpetama ja saavad siit ka à la carte restorani kogemuse,“ rääkis ametikooli toitlustusjuht Helle Kuris.

“Saame seda siin aeg-ajalt teha, see oleneb köögis olevate õpilaste grupist ja nende õppe-eesmärgist. Nad otsivad ise retseptid ja valmistavad toidud. Sel nädalal oli juhendajaks kokaõpetaja Lemmi Heero.”



Seega saavad à la carte menüüd ja teenindust praktiseerida need õpperühmad, kus see on õppekavaga ette nähtud.



Kokanoormehi sellel päeval usutleda polnud võimalik, sest sel, ühe lõpueksami eelsel päeval kestsid tunnid õhtul seitsmeni. Õpetaja Ülle Tammsalu tundi sai siiski segatud, sest kolm kokapoissi oli vaja pildile saada.



Mõne lause ütlemiseks leidis mahti restoraniteenindaja Liisi Palits, kes tuli Kuressaare ametikooli majutusteenust õppima Pärnumaalt. “Siin on olnud tore, pole ühtegi halba sõna öelda. Meie grupp on väike, ainult neli põhikoolijärgset õpilast. Esimesel aastal oli õppimise pearõhk hotellindusel ehk toateenindusel, teisel aastal restoraniteenindusel ja sel õppeaastal administraatoriõppel. Meie grupp lõpetab jaanipäeva paiku. Tööle lähen kodukanti.“



Järgmiste päevade jooksul sain jutule kolme noore mehega, kelle valmistatud roogadest sain sel sombusel päeval naudingu. Sama saab öelda iga päev ka buffee-laua kohta.



Kes nad on, need kolm kokka? Kuressaarlane Mikko Laaster oli pärast Orissaare keskkooli lõpetamist teinud juhutöid, olnud laotöötaja ja Norras ehitustöödel. Ehkki huvi kokkamise vastu oli tal olnud juba poisipõlves, sai üks juhus määravaks, et hakata tegema OMA tööd. “Norras hakkas mul parajasti töö lõppema, kui sõber kutsus pritsumajja köögitööle. Minul oli tingimuseks, et saaksin töö kõrvalt ka õppida. Nii alustasin kaks ja pool aastat tagasi õpinguid Kuressaare ametikoolis,” jutustas Mikko.



Varem oli noormees poolteist aastat kokana töötanud teise juhendaja käe all ja praktika teinud Tallinna restoranis Kaks Kokka. Seal oli Mikkole öeldud, et potentsiaali tal on.



“Kui Alar Aksalu GOSPA-s tööle hakkas, kutsus ta ka minu sinna. Varsti saab mul seal aasta töötatud.



Minu jaoks on kokaamet parim, ma ei kujuta enam ette, et võiksin midagi muud teha. Kahju, et olen mõned aastad ära raisanud, see-eest oskan noortele soovitada, et kellele see amet sobib, ei maksa aega kaotada.”



Märjamaalt pärit Valdur Reinmann töötab õppimise kõrvalt Vaekoja pubis. “Jään saarlaseks, praegu tundub küll nii. Mu õde elab Kuressaares juba 1998. aastast. Ta õppis siin ametikoolis käsitööd ja hiljem omandas veel juuksuriameti. Töötab ateljees Kuldne Kihar. Tädi elab Muhus juba 1990. aastast. Mu lapsepõlv, eriti suvekuud, on möödunud Muhus. Olen Saaremaale tuleku otsusega väga rahul,” lausus Valdur.



“Pubi omanik on ise väga kõva tegija, ma poleks tema köögis saanud null-teadmistega alustada. Aga töid ja hobisid on mul varemgi olnud. Neli aastat töötasin kivisaagimismasinatega. Dolomiiti. Enne seda olin Tallinnas Telia müügimees. Mu esimene töökoht oli aga Raekoja platsi kohvikus barista-amet. See jääb 17 aasta taha, nüüd olen jälle köögis tagasi.”



Pihtla vallas elav Sass Pääsk rääkis, et temal oli kokaks saamise soov juba lasteaiaeas. “Olin kuueaastane, kui lasteaias pidi paberile kirjutama, kelleks keegi saada tahab. Kui enamus poisse tahtis saada autojuhiks, lenduriks või muuks sarnaseks, siis mina kirjutasin, et tahan saada kokaks. Aga selleks ma kohe samme ei astunud. Kuna olin lõpetanud Kuressaare muusikakooli, asusin Tallinnas Otsa-koolis trombooni õppima,” jutustas Sass. “Esimese õppeaasta järel jõudis kohale teadmine, et muusika pole päris see, mida tahan teha põhitööna. Muusikakooli jätsin pooleli.”



See ei takista aga noorel mehel muusika alal tegutsemast. Sass on tromboonile ustavaks jäänud, ta mängib bändis Kuldsed Lehed, mis on ringi tuuritanud kodusaarel ja kaugemalgi.



Oma lapsepõlveunistuse suunas asus mees 2014. aastal Kuressaare ametikoolis õppima kokandust. “Kui olin aasta õppinud, tekkis tõmme välismaa köökide vastu. 2015. aasta kevadest, pärast esimese kursuse lõppu töötasin kokana Norras ja Türgis. Norra restoranis tuli hommikul teha pubitoite, õhtul aga à la carte menüüsid. Türgis olin tööl kalasadama restoranis, kus sai teha palju kalaroogasid.”



