Maakond

KOMMENTAAR

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 21. jaanuar 2017. Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja Merit Miku kommentaar:



Eelmisel nädalal esitletud programmi Organic Estonia ideekavandi lähtekohaks on muuta mahesektor arvestatavaks majandus- ning ekspordiharuks. See on kindlasti tervitatav, et riik on otsustanud sellele õla tugevalt alla panna. Esitletud visioonis määratletud mahemajandusvaldkondadest on toidu osa Euroopa Liidus väga täpselt seadusandlusega reguleeritud ja sõna “organic“ kasutamine ilma mahenõuetele vastavuse kontrollita lubatud pole.



Muud valdkonnad, mis on mahemajanduse alla plaanis kaasata, on palju segasemad, sest nt rahvusvaheliselt tunnustatud ökokosmeetika ja ökotekstiili märgiseid Eesti tootjad peaaegu ei kasuta ja ilma nende märgisteta toote eksportimisel kasutada sõna “organic“ on potentsiaalsete välismaiste ostjate jaoks ilmselt arusaamatu.



Sama on ka turismi puhul, kus kasutatakse küll nt visiooni tutvustavas etteandes välja toodud Rohelise Võtme või EHE märgist, kuid kumbki neist ei kohusta märgist omavaid ettevõtteid toitlustuses kasutama kas või ühte mahetoorainet. Seega tekib nende puhul küsimus, et kuidas siis ikka sõnale “organic“ viitamine võiks lubatud olla ja kas see pole mitte klienti eksitav.



RMK metsi, millest palju juttu on olnud, on lubatud mahesaaduste korjealana kasutada, kuid ettevõte, kes selle korjega tegeleb, peab olema eelnevalt registreeritud riikliku kontrollasutuse PMA poolt koos konkreetse korjeala äranäitamisega. Kui keegi läheb lihtsalt riigimetsa ja proovib sealt korjatut müüa mahetoodangu pähe, siis see lubatud pole. Selles osas on eksitavat infot päris palju liikvel. Mahemetsasaadustel on samas tõenäoliselt päris suur potentsiaal maheekspordi edendamisel.



Maheorganisatsioonid näevad sarnaselt ministeeriumiga mahetoidu ekspordil suurt potentsiaali, kuid leiavad samas, et ekspordi ülikiireks kasvuks (mida programmi visioonis plaanitakse) on vaja kiiresti suurendada tootmismahte ja tuua turule suurema lisandväärtusega töödeldud tooteid. 2015. aastal eksporditi Eesti konjunktuuriinstituudi uuringu andmetel mahetooteid 15,6 mln euro eest, sellest ligi poole moodustas nt töötlemata teravili.



Väga oluline on ka kohalike tarbijate parem teavitamine ja siseturu arendamine (k.a mahetoidu lasteasutustesse toomine), millele programmi ideekavandis aga rõhku ei panda. Arvestades, et suurem osa praegu Eesti turul olevast mahetoodangust on imporditud, on ka meie siseturu arenguks oluline nii tooraine kui ka töödeldud toodangu tootmismahtude suurendamine, see aitaks ka mahetoidu hinda tarbijale taskukohasemaks muuta. Samas tuleks tegeleda ka bürokraatia vähendamisega, et tootjad, töötlejad ja turustajad saaksid keskenduda oma tegelikele eesmärkidele. Eelmisel nädalal esitletud programmi Organic Estonia ideekavandi lähtekohaks on muuta mahesektor arvestatavaks majandus- ning ekspordiharuks. See on kindlasti tervitatav, et riik on otsustanud sellele õla tugevalt alla panna. Esitletud visioonis määratletud mahemajandusvaldkondadest on toidu osa Euroopa Liidus väga täpselt seadusandlusega reguleeritud ja sõna “organic“ kasutamine ilma mahenõuetele vastavuse kontrollita lubatud pole.Muud valdkonnad, mis on mahemajanduse alla plaanis kaasata, on palju segasemad, sest nt rahvusvaheliselt tunnustatud ökokosmeetika ja ökotekstiili märgiseid Eesti tootjad peaaegu ei kasuta ja ilma nende märgisteta toote eksportimisel kasutada sõna “organic“ on potentsiaalsete välismaiste ostjate jaoks ilmselt arusaamatu.Sama on ka turismi puhul, kus kasutatakse küll nt visiooni tutvustavas etteandes välja toodud Rohelise Võtme või EHE märgist, kuid kumbki neist ei kohusta märgist omavaid ettevõtteid toitlustuses kasutama kas või ühte mahetoorainet. Seega tekib nende puhul küsimus, et kuidas siis ikka sõnale “organic“ viitamine võiks lubatud olla ja kas see pole mitte klienti eksitav.RMK metsi, millest palju juttu on olnud, on lubatud mahesaaduste korjealana kasutada, kuid ettevõte, kes selle korjega tegeleb, peab olema eelnevalt registreeritud riikliku kontrollasutuse PMA poolt koos konkreetse korjeala äranäitamisega. Kui keegi läheb lihtsalt riigimetsa ja proovib sealt korjatut müüa mahetoodangu pähe, siis see lubatud pole. Selles osas on eksitavat infot päris palju liikvel. Mahemetsasaadustel on samas tõenäoliselt päris suur potentsiaal maheekspordi edendamisel.Maheorganisatsioonid näevad sarnaselt ministeeriumiga mahetoidu ekspordil suurt potentsiaali, kuid leiavad samas, et ekspordi ülikiireks kasvuks (mida programmi visioonis plaanitakse) on vaja kiiresti suurendada tootmismahte ja tuua turule suurema lisandväärtusega töödeldud tooteid. 2015. aastal eksporditi Eesti konjunktuuriinstituudi uuringu andmetel mahetooteid 15,6 mln euro eest, sellest ligi poole moodustas nt töötlemata teravili.Väga oluline on ka kohalike tarbijate parem teavitamine ja siseturu arendamine (k.a mahetoidu lasteasutustesse toomine), millele programmi ideekavandis aga rõhku ei panda. Arvestades, et suurem osa praegu Eesti turul olevast mahetoodangust on imporditud, on ka meie siseturu arenguks oluline nii tooraine kui ka töödeldud toodangu tootmismahtude suurendamine, see aitaks ka mahetoidu hinda tarbijale taskukohasemaks muuta. Samas tuleks tegeleda ka bürokraatia vähendamisega, et tootjad, töötlejad ja turustajad saaksid keskenduda oma tegelikele eesmärkidele.

Veel artikleid samast teemast »