Maakond

Kaugtöö on arenev trend

Neljapäev, 19. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 19. jaanuar 2017. Kodukontoris töötav Jette-Liis Tammaru sõidab Sauele firma kontorisse ainult kaks korda kuus. FOTO: Valmar Voolaid Raplamaalt pärit Jette-Liis Tammaru lõpetas 2014. aastal Tartu riikliku ülikooli ja sai sealt bakalaureuse kraadi Skandinaavia keelte ja kultuuride, konkreetselt taani keele ja kirjanduse erialal.



“Pärast ülikooli lõpetamist oli mul plaan tulla tööle Saaremaale. Juba kooliajal hakkasin otsima tööd, mis võiks mulle sobida. Töötasin õpingute ajal, 2011. aastast, Skandinaavia lennufirma Norwegiani kõnekeskuses. Tegin kõike, mida lennufirma klienditeenindaja tegema peab. Broneerimine, piletite muutmine, probleemide lahendamine,” rääkis Jette-Liis oma tudengipäevil alanud tööelust.

“Kui Kuressaarde tulin, sain samuti tööle kõnekeskusesse klienditeenindajaks. Pakkusin püsitellimusega naiste- ja meestepesu ning kollektsionääridele lennukite, traktorite ja mootorrataste mudeleid. Ka see oli Skandinaavia turule, suhtlesin Taani ja Norra klientidega. Olen valinud töid selle järgi, et praktiseerida Skandinaavia keeli.”



Pärast aastast tööd ta sellega lõpetas. “See naelutas väga kohale, iga minut pidin olema valmis kõnesid vastu võtma. Nüüd olen tööl ühe Eesti firma kaugtöö kodukontoris. See firma toodab kivist tasapindasid ja müüb neid kuute riiki. Olen firma Rootsi müügijuht.”



Kaugtöö puhul oluline



“Rääkimist väärt on see, et kaugtööd saab teha paljude erinevate ametite ja tööde puhul. Lihtsamad moodused on kasutada arvutimeile või telefoni. Kindlasti tasuks tööandjalt küsida kaugtöövõimalust ka siis, kui seda pole välja reklaamitud. Oma praegusele töökohale kandideerimisel sain kodus töötamise võimaluse just ise seda küsides,” sõnas ta.



“Paljud tööandjad on paindlikud ja kaugtööks valmis, üha enam nähakse selles head võimalust. Muidugi oleneb see usaldusest. Kodukontor ei tähenda ju teleka ees kohvijoomist, see tähendab teatud kulude kokkuhoidu ja efektiivset tööaja kasutamist. Kaugtöö sobib iseseisvale ja distsipliini armastavale inimesele.”

Erinevaid võimalusi on mitmeid. Valida ise aeg töö tegemiseks või töötada osa aega firmakontoris ja osa kodukontoris jm. “Mul on sõbranna, kelle firma pakub paar korda nädalas kodukontori võimalust. Mina käin kaks korda kuus Saue kontoris, aga kui on vajadus enam käia, olen selleks valmis.”



Sobib ka töötutele ja liikumispuudega inimestele



“Tahan lisada, et meil on üsna palju töötuid, kes võiksid otsida kaugtöövõimalusi. Kohalikud omavalitsused võiksid neid kaugtöö leidmisel ja juhendamisel toetada, aga miks mitte ka kaugtöökeskuse leidmisega, kuhu saavad kokku tulla inimesed, kellel kodus töötamise võimalust ei ole. Nii nagu oli Loomesuvila loomeinimestele. Kaugtöö on tulevikus kindlasti palju levinum, seetõttu tasuks sellele mõelda ka tööandjatel.”



Jette-Liisil pole enda sõnul apsakaid juhtunud. Kui ta end milleski ebakindlana tunneb, siis küsib, uurib ja teeb asja selgeks. Aga kui kunagi peaks ta uut tööd vajama, siis oleks ta eelistus ikkagi kodukontor. “Mulle tundub kodukontori variant väga lahe just aja efektiivse kasutamise tõttu.”



Tema arvates sobib töö kodukontoris kõnekeskuste, raamatupidamise, erinevate müügitööde, tõlketööde, tekstitoimetamise, teatud ulatuses ajakirjanduses jm.



“Kuigi mul on tööd piisavalt, olen mõelnud kätt proovida ka tõlkimisel. Esimene samm on raske, kuna mul puudub praktika. Võin ju keele valdamises olla tugev, kuid teema valdamine tehnikas või juuras näiteks nõuab aine valdamist. Arvan, et esimese tõlketöö proovin teha taani keeles.”



Jette-Liisil on valik lai, sest ta valdab nelja võõrkeelt – taani, rootsi, norra ja inglise.



Vabal ajal meeldib neiule lugeda, mõelda, kuhu reisile minna ja tegeleda füüsilise treeninguga. Ta on ka Lions-leedi, kes koos teiste leedidega on alati meeste üritustel abiks. “Pärast ülikooli lõpetamist oli mul plaan tulla tööle Saaremaale. Juba kooliajal hakkasin otsima tööd, mis võiks mulle sobida. Töötasin õpingute ajal, 2011. aastast, Skandinaavia lennufirma Norwegiani kõnekeskuses. Tegin kõike, mida lennufirma klienditeenindaja tegema peab. Broneerimine, piletite muutmine, probleemide lahendamine,” rääkis Jette-Liis oma tudengipäevil alanud tööelust.“Kui Kuressaarde tulin, sain samuti tööle kõnekeskusesse klienditeenindajaks. Pakkusin püsitellimusega naiste- ja meestepesu ning kollektsionääridele lennukite, traktorite ja mootorrataste mudeleid. Ka see oli Skandinaavia turule, suhtlesin Taani ja Norra klientidega. Olen valinud töid selle järgi, et praktiseerida Skandinaavia keeli.”Pärast aastast tööd ta sellega lõpetas. “See naelutas väga kohale, iga minut pidin olema valmis kõnesid vastu võtma. Nüüd olen tööl ühe Eesti firma kaugtöö kodukontoris. See firma toodab kivist tasapindasid ja müüb neid kuute riiki. Olen firma Rootsi müügijuht.”“Rääkimist väärt on see, et kaugtööd saab teha paljude erinevate ametite ja tööde puhul. Lihtsamad moodused on kasutada arvutimeile või telefoni. Kindlasti tasuks tööandjalt küsida kaugtöövõimalust ka siis, kui seda pole välja reklaamitud. Oma praegusele töökohale kandideerimisel sain kodus töötamise võimaluse just ise seda küsides,” sõnas ta.“Paljud tööandjad on paindlikud ja kaugtööks valmis, üha enam nähakse selles head võimalust. Muidugi oleneb see usaldusest. Kodukontor ei tähenda ju teleka ees kohvijoomist, see tähendab teatud kulude kokkuhoidu ja efektiivset tööaja kasutamist. Kaugtöö sobib iseseisvale ja distsipliini armastavale inimesele.”Erinevaid võimalusi on mitmeid. Valida ise aeg töö tegemiseks või töötada osa aega firmakontoris ja osa kodukontoris jm. “Mul on sõbranna, kelle firma pakub paar korda nädalas kodukontori võimalust. Mina käin kaks korda kuus Saue kontoris, aga kui on vajadus enam käia, olen selleks valmis.”“Tahan lisada, et meil on üsna palju töötuid, kes võiksid otsida kaugtöövõimalusi. Kohalikud omavalitsused võiksid neid kaugtöö leidmisel ja juhendamisel toetada, aga miks mitte ka kaugtöökeskuse leidmisega, kuhu saavad kokku tulla inimesed, kellel kodus töötamise võimalust ei ole. Nii nagu oli Loomesuvila loomeinimestele. Kaugtöö on tulevikus kindlasti palju levinum, seetõttu tasuks sellele mõelda ka tööandjatel.”Jette-Liisil pole enda sõnul apsakaid juhtunud. Kui ta end milleski ebakindlana tunneb, siis küsib, uurib ja teeb asja selgeks. Aga kui kunagi peaks ta uut tööd vajama, siis oleks ta eelistus ikkagi kodukontor. “Mulle tundub kodukontori variant väga lahe just aja efektiivse kasutamise tõttu.”Tema arvates sobib töö kodukontoris kõnekeskuste, raamatupidamise, erinevate müügitööde, tõlketööde, tekstitoimetamise, teatud ulatuses ajakirjanduses jm.“Kuigi mul on tööd piisavalt, olen mõelnud kätt proovida ka tõlkimisel. Esimene samm on raske, kuna mul puudub praktika. Võin ju keele valdamises olla tugev, kuid teema valdamine tehnikas või juuras näiteks nõuab aine valdamist. Arvan, et esimese tõlketöö proovin teha taani keeles.”Jette-Liisil on valik lai, sest ta valdab nelja võõrkeelt – taani, rootsi, norra ja inglise.Vabal ajal meeldib neiule lugeda, mõelda, kuhu reisile minna ja tegeleda füüsilise treeninguga. Ta on ka Lions-leedi, kes koos teiste leedidega on alati meeste üritustel abiks.

Veel artikleid samast teemast »