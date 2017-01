Maakond

Kuidas läheb?

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Täna räägib oma tegemistest Coop Saaremaa tarbijate ühistu tootmistsehhi juhataja Õile Aavik, kes on oma uuel ametikohal töötanud täpselt kaks kuud.



Olen uutes oludes kohanenud ja tunnen end siin väga hästi, olen omas elemendis. Tööd on palju, see mulle meeldib. Tahan oma kogemusi ja oskusi kasutades panustada saarlaste toidulauda selle tervislikumaks muutmisel.

Järgmisel nädalal algab Coopi kauplustes Rae ja Tooma tervisenädal.

Koostöös tsehhi töötajatega oleme välja töötanud palju uusi tervisetooteid, milles kasutame rohkelt erinevaid köögivilju. Salatitest näiteks lillkapsas (toores) krabinuudlitega või põld-oasalat, mis on olnud vanade saarlaste rahvustoit. Soojadest roogadest näiteks ilma lasanjeplaadita köögiviljalasanje, mille koostises on suvikõrvits, porgand jt köögiviljad. Ja palju teisi salateid.



Kui mehed armastavad enam liha süüa, sobib hästi juurde juurvilja-kartulipüree porgandi ja sellerijuurega. Uued tooted on ka kanaorsoto, milles on odrakruup, kõrvits jt köögiviljad. Mõnda aega on müügil olnud porgandikotletid.



Uudistooteid on ka küpsetistest. Näiteks porgandikarask ja porgandi ning maisijahu kuklid basiilikuga. Oleme välja töötanud ka viis uut magustoitu (topsides), üheks neist on kama-pähklitarretis meekastmega, mis on jogurti baasil, mitte rammusa koorevahuga. Väga hea tagasiside tarbijatelt on saanud pohlakreem.



Iga päev on nimetatud kauplustes müüa ka suppi. Esmaspäeval kalaseljanka, teisipäeval talupojasupp, kolmapäeval porgandipüreesupp (uudis), neljapäeval köögiviljasupp ja reedel borš hapukapsaga. Mitmed nimetatud tooted on järgmisel, s.o tervisenädalal soodusmüügis. Tooted on ülimalt värsked, kuna neid viiakse müüki neli korda päeva jooksul.



