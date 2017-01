Maakond

Toetuse muudatus piirab rohumaade hekseldamist

Neljapäev, 05. jaanuar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 05. jaanuar 2017. Foto illustreeriv. Selline vaatepilt iseloomustab ka nii nimetatud euroheina tegijaid. FOTO: erakogu Maaeluministeeriumis on ettevalmistamisel otsetoetuste tingimuste muudatused, mis toovad kaheaastase üleminekuaja ja sellega 2019. aastast kohustuse põllumajandusmaa hooldamisel hekseldatud rohu koristamise täies ulatuses.



Aastatel 2017–2018 on hekseldamine lubatud koos heksli mahajätmisega. Kavandatavad muudatused aitavad paremini suunata toetusi aktiivsetele põllumajandustootjatele, kirjutab blogis Erkki Miller, maaeluministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna töötaja juhataja ülesannetes.

Miller kirjutab, et eelmise kümnendi esimeses pooles läbi viidud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi tulemusel seoti toetuste maksmine põllumajandustoodete tootmise kohustusest lahti. See andis võimaluse jätta põllumajandusmaa tootmisest kõrvale ja hooldamisest sai toetuse eesmärgil eraldi tegevusharu.



Kui 2004. aastal oli Eestis sellist tootmisest kõrvale jäetud hooldatavat põllumajandusmaad ühtse pindalatoetuse taotlejatel 24 000 hektarit, siis tänaseks on sellise maa kogupindala juba ligikaudu 125 000 hektarit, millest ligikaudu poolt kasutavad taotlejad, kelle põllumajanduslik tegevus sellega piirdubki. Kui mitte arvestada viimaste aastate sündmusi piimaturul, on selge, et tegemist pole turukonjunktuuri mõjul tootmisest kõrvale jäänud maaga, vaid et teatud juhtudel on hakatud põllumajandusmaad hooldama üksnes toetuse saamise eesmärgil.



Hekseldamist ehk nn euroheinategu hakkas riik piirama alates 2015. aastast, kui maaomanik võis tootmisest ajutiselt kõrvale jäetud põllumajandusmaal hekseldada ja jätta niite maha alla 10 hektari suuruse põllumajandusmaa puhul ning seda ületavast maast 10% puhul. 2016. aasta taotlusvoorus lubati põllumajandusmaa hooldamisel hekseldamise teel jätta niide koristamata kuni 15% nõuetekohaselt hooldatud põllumajandusmaast.



Toetusõigusliku püsirohumaa osakaal, mida ei kasutata põllumajandustootmises, oli Eestis 11,1% (Euroopa Liidu kõrgeim näitaja), samal ajal kui Lätis 4,2 ja Leedus 2%.



Erinevate organisatsioonidega küsimust arutades on leitud, et täielik hekseldamise keelamine ilma pikema etteteatamiseta pole tootjate suhtes õiglane ja nii piiratakse lubatavat hekseldamise mahtu järk-järgult. Kuna aga praegune Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raamistik sellist võimalust ei anna ning Euroopa Komisjon on Eesti tähelepanu juhtinud, et põllumajandusmaa hooldamise nõue peab rakenduma kogu põllumajandusmaale ühetaoliselt, ilma erisuseta, tuli otsetoetuste nõuded 2017. aastaks üle vaadata. Seega tuli otsustada, kas edaspidi kohustada maa hooldajaid hekseldatud rohtu ilma erisuseta täies ulatuses kokku koguma või lubada hekseldada ilma heksli kokkukogumiseta.



Arvamused lahknevad



Otsetoetuste tingimuste võimalikke muudatusi tutvustati viimati 19. detsembril toimunud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istungil, kus võimaliku tulevikustsenaariumi osas üksmeelele ei jõutud. Kui loomakasvatajad ja suurema maakasutusega tootjatest taotlejad pigem suurendaksid maakasutust, kuna nende hinnangul paraneksid seeläbi võimalused lähiümbruses põllumajandusmaad rentida või osta, siis taimekasvatajad toetavad pigem hekseldamise lubamist ja heksli maha jätmist. Keskkonnavaldkonna organisatsioonid hekseldamist heksli maha jätmisega aga ei toeta.



“Kaalusime võimalike variantidena, kas kohustada edaspidi hekseldatud rohtu ilma erisuseta täies ulatuses kokku koguma või lubada hekseldada ilma heksli kokkukogumiseta. Võttes arvesse põllumeeste esindusorganisatsioonide ettepanekuid, oleme otsustanud seada alates 2019. aastast rohumaadel kohustuse hekseldatud rohu koristamiseks täies ulatuses, et sellega “euroheina” tegemist tulevikus veelgi piirata,” on värske maaeluministri Tarmo Tamme seisukoht. “Kuna Euroopa Komisjon juhtis tähelepanu, et põllumajandusmaa hooldamise nõue peab rakenduma kogu põllumajandusmaale ühetaoliselt, vaatasime koostöös sektori esindajatega otsetoetuste maksmise tingimused üle. Senine olukord vajab kindlasti muutmist, et suunata otsetoetused aktiivsetele põllumajandustootjatele, kes väärindaksid meie põllumajandusmaa ressurssi kohaliku toidu näol. Samas on oluline arvestada, et Eesti riigil on kohustus püsirohumaa säilitamiseks teatud tasemel kogu põllumajandusmaast. Seepärast anname uue nõudega kohanemiseks kaheaastase üleminekuaja, et tootjad saaksid selle aja jooksul oma äriplaani ja tootmisotsused ümber vaadata.”



Siinsete tootjate seisukohad



Saaremaa talupidajate liidu juht, Riido ökotalu peremees Jaan Kiider: “Üleminekuperiood on vajalik, selleta poleks õige. Aga eelnõus on põhimõtteline viga – purustatud massi ei saa kuidagi kokku koguda ja ära vedada. Tegelikult on tegemist ju niitmise ja pika massi koristamisega niidualalt.

Teatud maadel on toetus senistel põhimõtetel vajalik (tootjate ligipääs, metssigade tuhnimine jm). Põllumajandustootjatele on plaanitav muudatus vajalik, sest rohumassi pole mõtet tuulde lasta, see tuleb looma kaudu väärindada. Paraku on vajadus piirkonniti erinev, loomade arv ju ka erineb.

Erinevad organisatsioonid on teemat arutanud, arvamused on üle Eesti erinevad. Isegi tootjaorganisatsioonide sees on arvamused erinevad. Kuid 10%-l pinnal massi mahajätmise lubamine on Eestis ikka liig mis liig.”



Saaremaa põllumeeste liidu juht, Kõljala POÜ juhatuse esimees Tõnu Post: “Selle teema puhul on kaks osapoolt – loomakasvatajad, kes leiavad, et muudatus on teretulnud, ja teraviljakasvatajad, kelle seisukohalt ei peaks “euroheina” keelustama. Tegelikult peab maa olema väärtustatud, põllumajanduslik maa peab olema kasutatud. Heinale on kasutusvõimalusi ju enam kui küll. Pariisi kokkuleppes ju märgiti, et tulevikus tuleb energia tootmises suurendada bioressursside osakaalu. Sadu hektareid hekseldada pole mõttekas, rohumassiga saab toota toitu, aga ka energiat. Eesti suhtes oli hea, et lubati 15% hekseldatust jätta koristamata. Kuna nüüd EL riikides erisusi ei lubata, on üleminek keelustamisele õige. Tean, et ka keskkonnaorganisatsioonid ei poolda purustatud massi koristamata jätmist, seda maa kvaliteediga seoses.”



