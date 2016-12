Maakond

Kui te ei oska, küsige julgelt!

Laupäev, 31. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 31. detsember 2016. Seemnete müügi aeg ei ole kaugel. Sirje soovitab kõigil oma soovidest kolmekuningapäeva paiku teada anda. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaalt tuli üks soniga meesterahvas, kutsus mind kahe loengu vahel välja ja ütles, et käisin dekanaadis, eh-hee. Sa tule nüüd Saaremaale mulle tööle. Aga ma ütlen ausalt, korterit mul anda ei ole.



Just see oli põhjus, miks mandri neiu Sirje Avingu oma elu Saaremaaga sidus. Selle sonimütsiga, veidi omapärase, kuid laheda ja ausa mehe kutse tõttu, kes rääkis ilustamata, mida tal majandis on pakkuda.



Nimelt lõpetas Sirje 1978. aasta jaanuaris Eesti põllumajandusakadeemia ja sai õpetatud agronoomi diplomi. Sirjel seisis ees valik, kas võtta vastu ülikooli pakkumine jätkata tööd kateedris, minna tööle kodukandi majandisse Pärnumaal, kus isa oli kolhoosi esimees, või otsustada kolmanda ja tundmatu võimaluse kasuks, mille pakkus välja üks Saaremaa tegus majandijuht.



Uusi Heino oli öelnud otsekoheselt, et kuna oleme Eesti üks suuremaid kolhoose, siis natuke palka ikka saad. “Mees rääkis olukorra ausalt ära ja teema, mis ta mulle pakkus, tundus huvitav,” ütles Sirje. “Vaesele tudengile on muidugi tähtis ka palganumber. Kateedris pakuti 60 rubla palka, kodumajandis oleksin jäänud elu lõpuni Adamson Heinsi tütreks, ükskõik, kui tark oleksin olnud. Mõtlesin, et Saaremaa on nii eksootiline koht, kunagi lapsepõlves olin käinud, et lähen sinna.”



Õhinaga valitud töökohta tulek tõi kaasa aga mitmeid ehmatusi. Lausa mitmel korral oli neiu mõelnud, et valikuga on ta rappa läinud.



“Kõigepealt ehmatas seismine praamijärjekorras – 30 kraadi külma ja pinnatuisk, majad mandriga võrreldes hallid ja kurvavõitu. Aga otsisin kolhoosi kontori Eiklas üles, kus agronoomide toas puutusin esimesena kokku Arli Saunaga, kes rääkis parajasti telefonitsi, minu teada agrotööstuskoondisega. Tema jutust on mul meelde jäänud mahlakas ütlemine: tulin tuhlipõllalt, mul on hirmus tiidus, ma olen läkune. Seda kuuldes tuli jälle mõte, et olen tõepoolest vale valiku teinud, isegi kohalikku keelt ma ei oska.”



Ehmatuste rida jätkus



Esimees Uusi kontoris polevat olnud, oli aseesimees Hiiuväin, kes seljaga toolileenile nõjatudes oli öelnud: kuule, tüdruk, meitel on omal agronoomisid küll, mis sa veel siia tulid. “Jälle raputasin endale tuhka pähe, ikka oma valiku pärast. Aga kohe tuli ka esimees, leppisime kokku, et esialgu tuleb mul anda agronoomidele puhkust, saades sellega tundma kolhoosielu ilu ja valu. Sest ega koolist tulnud noor spetsialist ju eriti midagi teadnud.”



Praktiline elukool oli Sirjel vägev, ta läbis kõik taimekasvatajale vajalikud töölõigud – oli seemnekasvatuse agronoom, taimekaitse agronoom, osakonna brigadir... Kes puhkusel oli, seda Sirje asendas. “Sain niiviisi inimesi tundma. Majandis oli ju üle 800 ametiühingu liikme, majand ise aga üle 30 km pikk. Kontor oli sellal veel Eiklas.”



Oma esimesel tööpäeval, kui ta tööliste bussiga kontorist ööbimiskohale sõitis, oli üks mees ta kõrvale istunud ja öelnud: kuule, tüdruk, ütle nüüd ausalt, oled sa l.... või oled sa loll, miks sa Saaremaale tulid?



Kõik see näitab, et Sirje vastuvõtt saarel oli kõike muud kui roosiline. Aga karastuseks ja hakkamasaamiseks oli see kõik ilmselt omal kohal. “Tol hetkel mõtlesin, et annaks jumal, et kohustusliku kolm aastat vastu pean, siit lähen ükskõik kuhu, kas või Venemaale, aga siia ma ei jää. Aega läks, kolm aastat sai mööda ja tegelesin juba sellega, mida hing ihaldas.”



Aiandi periood



Aiandi periood oli Sirje sõnul väga huvitav, kuna kolhoosile oli paljude asjade müük olnud keelatud. Näiteks lillevaasid, nende asemel võis osta plekkmannerguid, lüpsikuid jms. Aiandusministeeriumi kaudu ei saanud kolhoosid ka istutusmaterjali, riiklikud ehk sovhoosid said. Selline olukord seadis noore aiandijuhataja lahendusi leidma. Sirje sõnul ehitati igal aastal üks kasvuhoone. Ja esimese partii aretusnelgi pistikuid muretses kolhoosi varustaja.



“Kui varustaja lahkus, olime lõhkise küna ees. Asi lõppes sellega, et ühel hetkel olin Läti kommunaalministri kabinetis ja ütlesin, et nüüd on selline lugu, et minul on vaja nelgipistikuid, sest saarlased tahavad ka lilli. Minister tegi selgeks, et Läti teise riiki, st teise NSV-sse müüa ei tohi. Istikuid saate ainult sel juhul, kui teete tootmiskatseid. Nii saimegi Ogre meristeemlaboratooriumist uued huvitavad nelgisordid. Kirjutasime täpselt üles, mitu õit saime, mis kvaliteediga õied olid, milliseid väetisi kasutasime jm. Andmed saatsime neile. Sama oli gerberaga. Olime Eestis esimesed gerberakasvatajad, nendega hakkasime sordikatseid tegema Salaspilsi botaanikaaiale.”



Kaarma kolhoosi aiandi tegevust olid lätlased hinnanud nii kõrgelt, et seal välja antud gerberakasvatuse õpikus on märgitud Saaremaa Kaarma kolhoosi nende suure koostööpartnerina. “Meil oli selle üle väga hea meel, et Läti lillekasvatajad, kes olid meist pika sammuga ees, meist nii väga lugu pidasid.”



Uued valikud terendasid



Majandite lagunemise algus pani isemajandava aiandi juhataja jälle valiku ette. Sirje meenutas, et rehkenda, kuidas rehkendad, aga kuidagi ei ole võimalik majanduslikult plussi saada, veel vähem majandile raha sisse tuua. Küte oli kallis, valgustus kallis – sissetoodavate lilledega polnud võimalik konkureerida. Ehkki Heino Uus oskas kolhoosi raha ise lugeda ja õpetas selle selgeks ka spetsialistidele. “Heino ei olnud türann-ülemus, tal oli tähtis, et majandustulemused oleksid head, ta andis spetsialistile vabad käed.



Tagantjärele saan öelda, et kolhoosis töötatud aastad olid mu elu parimad, kuigi kolhoosikord oli valedel alustel ja ümberkorraldused olid paratamatud ja vajalikud.” Siis kohe algas ka erastamine ja ärastamine ning Sirje 15 aasta pikkune aianditöö sai otsa.



Häda sunnil sai taimede hingeelu tundvast naisest riigiametnik. Sirje töötas lühikest aega sotsiaalsfääris, kus hakkasid samuti ümberkorraldused.

“Hakkasin uut töökohta otsima, tundsin, et siin mul väljavaadet ei ole ja et minu Saaremaa-etapp on lõppenud. Olin just lahkumas, et minna mandrile kohta otsima, võtsin veel postkastist Meie Maa, mille esimesel küljel oli artikkel, et Agricenter otsib agronoomi. Jätsin bussi peale minemata, panin diplomi tasku ja enda kiituseks ka Läti gerberaraamatu ja diplomitöö, ning läksin poodi. Ütlesin, et otsite agronoomi, minu diplom on siin, tööd mulle teha meeldib, võtke või jätke.”



Agricentris oli tollal kolm omanikku, Sirje oli vestlema sattunud Rain Pihlasega, kes oli vastanud, et neil on juba mitu kandidaati. Ometi osutus valituks just Sirje, kes nüüdseks on seemnete, istikute, taimekaitsevahendite ja palju muid teadmisi nõudvas kaupluses tööl olnud aastaid. “Läksin ja jäin, tänavu aprillis sai 20 aastat.”



Saatusele võib tänulik olla, et selline imeline, üle noatera hetk positiivseks pöördus. Sirje müüjaameti suurim väärtus on inimeste harimises. Nii poeleti taga kui mitu aastat ka ajalehe aiandusnurga kaudu.



“Ma olen lehele väga tänulik, et selline võimalus on antud. See lihtsustab tunduvalt igapäevast tööd. Ausalt öeldes on inimesed saanud palju targemaks. Olen ikka öelnud, et ärge häbenege, kui te ei oska, küsige julgelt! Kui ei ole järjekorda, me seletame ja õpetame. Kui mina läheksin arvutipoodi, siis uskuge – poistel oleks hulk aega lõbu laialt.”



Ekstreemne näide



Sirje müüja-etapi algul oli tulnud üks peen proua, kes oli end piltlikult öeldes suureks mõelnud.



“Teatas, et ta läheb nüüd tarbijakaitseametisse ja teatab, et mina, Sirje Avingu, olen ära rikkunud ta maitsemeele. Hakkasin siis ääri-veeri uurima, milles ta mind süüdistab. Proua oli enda sõnul eluaeg kasutanud kahjuritõrje preparaati Inta-Vir, mida lahjendati üks tablett 10 liitris vees.



Võtnud kopsikuga lahust ja puristanud suu kaudu porgandiridadele. Siis, kui preparaat oli müügiregistrist välja arvatud, olevat ma talle müünud sama toimega insektitsiidi, ampull kümnele liitrile. Proua oli lahjendanud ampulli 10 liitris vees ja ikka samamoodi – võtnud lahuse suhu ja puristanud. Nüüd oli häda suur – suu paks, maitset ei tunne, süüdi on kauplus, kes müüs vale preparaadi. Muudkui kisas ja süüdistas.



Mina vastu, et taimekaitsevahendeid ju pritsitakse. Tema mulle – aga ma ju puristades pritsisin. Siis üks lahke häälega mees päästis mu, võttis naisel õrnalt õlgadest kinni, viis proua ukseni ja ütles: “See on väga lihtne: kaks punnsuutäit hektarile ja ärge vastu tuult puristage – läheb silma.”



“Kapitalism on karm, turg on karm, see, kes suudab pakkuda midagi uut, on konkurentsivõimeline. Uuega peab pidevalt kursis olema. See on müügi põhimõte. Sellepärast tuleb uurida, puurida, vaadata... ja oma teadmisi ka klientidele edasi anda.



