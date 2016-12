Maakond

Karala jõulupeol oli palju uuenduslikku

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Jõulu esimesel pühal tähistasid Lümanda piirkonna kaks küla – Karala ja Viidu – koos jõulupidu. Nii oli see neljandat aastat ehk saanud juba traditsiooniks. Varem on pidudega liitunud veel ka Atla rahvas, seekord oli sealt ainult esindaja, kes koos pidutsevate külade liikmetega esitasid ühise peokava.



“Peod, eriti jõulupeod oleme viimastel aastatel korraldanud ühiselt Viidu ja Atla külaga. Seekord olid meil peolisteks Viidu inimesed. Eeskavaga astus üles kolmeliikmeline ansambel, igast külast oli üks esineja. Atla külast Moonika Patrakova laulis, teda saatsid pillidega Tamur Maddisson Karalast ja Janno Tuulik Viidult. Vahva oli.



Meie pidudel oleme üha enam tähelepanu pööranud põlvkondade järjepidevusele, selle tugevdamisele just ühiste ürituste korraldamisega. Meil on traditsiooniks saanud kogupereüritused,” ütles Karala külaelu arenguseltsi esimees Kaja Juulik.



Kaja sõnul oli peolisi 60 kanti, neist lapsi veerandsada. Kohal oli ka suveelanikke. Alati olevat eeskava kõrval oluline koht nii ühislaulmisel kui harival mälumängul. Kui igal aastal on mälumäng korraldatud paberilehe ja pastaka abil, siis sel korral võeti teadmistes mõõtu interaktiivselt. Lahtiseletatult tähendas see küsimuse ja vastusevariantide kuvamist seinale ja vastuste saamist nutitelefonidega. Arvesse läks ka vastamise kiirus.



“Laste võistkond oligi kõige kiirem, nemad on igapäevaselt nutitelefonidega mestis, nendega harjunud. Kokku võttis mälumängust osa viis võistkonda.”

Isegi peolaua katmisel oli mindud tänapäevast teed. Enam ei ole ühed ja samad naised kööki naelutatud, et peolaud rikkalik saaks, iga pere võtab üht-teist kaasa, nii saabki mitmekülgne ja maitseelamusi pakkuv laud.



Pealinnamees on saanud oma meheks



Üllatuspeoliseks oli rahandusminister Sven Sester perega, kellel nüüd Saaremaa jõuludki nähtud. Sven on Kaja sõnul ammune sõber Mart Maastikuga, mistõttu on praegune minister osalenud ka Karala jaanituledel.



“Minister oli koos perega, kaks poega lunastasid laulmisega välja oma jõulupakid. Sven on siin omainimene, saanud omaks palju varem, enne seda, kui ta ministriametit pidama hakkas,” rääkis Kaja. “Sõna me talle ei pakkunud, pidutsesime lihtsalt koos.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 28. detsember 2016.

