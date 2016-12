Maakond

Ühiskonna nõrgimad on löögi all

Kolmapäev, 28. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 28. detsember 2016. Sõmera Kodu kasvandik Kaido Kasemaa. Ema Elvi ja teised pereliikmed külastavad poega neli korda aastas. FOTO: erakogu Detsembri keskel (14. skp) oli Meie Maas artikkel “Ärge võtke inimestelt kodu!”, mis käsitles Sõmera Kodu kasvandike saatust neid endid ära kuulates – riigi otsusest Sõmera Kodu sulgeda ja seal olevad inimesed järk-järgult laiali saata. Kes uutesse, kavandatavatesse majadesse, kes igaühe kodumaakonda.



Nii või teisiti on selline kapitaalne muutus neile ränkraske hoop. Uuest traumeerimisest võiks niigi raske saatusega inimesi ometi säästa! Seda enam, et inimesed ise on olemasolevate tingimustega väga rahul ja riigile on praegune korraldus ka palju taskukohasem.



Loo ilmumise järgsel päeval helistas üks Pärnumaal elav naine, kelle poeg on samuti Sõmera hooldekodus. Tema kui lapsevanem on samuti siinsete tingimustega igati rahul. Ka poeg on. Õhus oleva otsuse pärast südant valutav ema rääkis, et kui nad poega külastamas käivad ja suvisel ajal on mõne päeva olnud pojaga koos Mändjalas, muutub poeg kolmandal päeval väga rahutuks, andes mõista, et tahab tagasi Sõmerale, oma koju, turvalisse ja harjumuspärasesse keskkonda, oma kaaslaste juurde.



Poeg ei saa rääkida, aga ema saab aru. Ja ema süda on poja pärast rahul. On rahul olnud seitse aastat, mil noor mees ema otsimise peale siia koha sai. See hooliv ema pole oma lapse ega teiste edasise saatuse nimel veel püssi põõsasse visanud. Ta tegutseb ise ja ärgitab seda tegema ka meediat, et antud otsus, kuniks pole veel hilja, ümber vaadataks. Rong pole õnneks veel täistuure sisse saanud, ehkki mõned kasvandikud on juba uude kohta viidud.



Poeg ei taha Sõmeralt ära



“Olen eestkostja oma pojale, kes praegu elab Sõmera hooldekodus. Mina kui eestkostja ja lapsevanem olen pakutava teenusega rahul, minu pojale seal tõesti väga meeldib. Ta ei ole seal oldud aja jooksul kordagi avaldanud soovi koju tagasi tulla! Ema süda on rahul,” ütles Elvi Kasemaa.



“Sõmeral on neil kõik eluks vajalik olemas: tegevusmaja, puutöökoda, kepikõnnirajad, suur park ümberringi, väike kirik, mille tegevuskoht küll seoses klubihoone müügiga kadus, kuid teenistused toimuvad nüüd päevakeskuses siiski. Linn on lähedal. Väga tähtis on ka see, et nad on osa külakogukonnast, kes on nad omaks võtnud. Neid ümbritsevad sõbrad (omasugused), nad on eemal vaenulikust tavaühiskonnast. See on nende kodu, kus nad tunnevad ennast turvaliselt ja kaitstult ning neist hoolitakse.”



Elvi lisas, et kohus on pannud talle ülesandeks oma eestkostetava eest seista ja tagada tema heaolu. “Sõmera Kodu sai valitud paljude seast, see tundus kõige inimsõbralikum. Ka siis oli pakkumises 3000 ruutmeetri suurusi linnalähedasi “aedikuid”. Nüüd on AS Hoolekandeteenused teinud otsuse, et Sõmera Kodu tuleb sulgeda, kuna silme ees terendav eurotoetus lubab ehitada vaid väikesi tarandikke ja mitte parandada Sõmera Kodu laadsete “hiiglaste” tingimusi. Küsin: kas selleks on vaja hästi toimivad suured hooldekodud arutult lammutada?”



Eestkostjast ema ei saa selle plaaniga leppida. Elvi teab, et Saaremaale plaanitakse rajada 30- kohaline majade kompleks ja küsib: “Kuhu lähevad ülejäänud? Juba praegu ootab teenuse järjekorras 400 inimest. Tegelikult oleks vaja kohti hoopis juurde tekitada, mitte sulgeda ja lammutada!”



Jutt klientide elukvaliteedi parandamisest on suur vale, nii Elvi meelest kui kõigi nende meelest, kes on Sõmera Kodus loodud võimalusi ja tegutsevaid ringe näinud või sellest kohast kuulnud. Nemad, ka kõige sinisilmsemad, ei saa elukvaliteedi paremaks muutmist uskuda.



Uus kodu võib ju uhkem olla, aga kui seal ei saa pakkuda erinevaid võimalusi, jääb uus maja ainult söömise ja magamise kohaks, mitte koduks, kus tuntakse hoolitsust ja tegutsemisvõimaluste tõttu rahulolu ja enda vajalikkust.



Elvi, kes on puudega lapse tõttu palju traagikat kogenud ja läbi elanud, teab, mida selline läbimõtlemata otsus kaasa toob sadadele hoolealustele ja nende lähedastele. “Tervel inimesel on raske uue elu- ja ümbruskonnaga kohaneda, aga mida teeb puudega inimene, keda häirib ja viib endast välja juba ainuüksi tema toa remont?



Mõned elanikud on elanud selles kodus võib-olla aastakümneid, ja siis äkki on uus keskkond, uued hooldajad, uued kaaslased ja ümberringi vaenulik ühiskond. See oleks neile laastav! Kas nad uutes oludes üldse kunagi kohanevad? Need inimesed ei ole katsejänesed, et vaadata, kuidas tavaühiskond nad vastu võtab. Haiget saavad ju nemad!”



Kui hooldekodude elanikke huvitaksid euronõuetele vastavad uued majad, siis ju probleemi poleks. Kuid nad ei hooli luksusest, nad hoolivad, et oleks kodusoojus, et kõht oleks täis, tuba soe, et sõbrad oleks ümberringi, et erinevad jõukohased tegevused muudaksid nende päevad rõõmsaks ja nad saaksid end tunda ühiskonnaliikmetena.



Liigne ei ole siin märkida ka seda, et enamasti ei ole toimetuleku toe ehk hooldekodu vajadus ju inimese enda teha. Veidi hiljaks jäänud sünnitus, geenihälve, traagiline õnnetus, mis röövis tervise... See võib igaühega juhtuda. Minutiga võib olukord olla hoopis teistsugune, kui ükski meist sooviks.



Seega, riik oma allasutustega peaks ka antud teema puhul olema näoga abivajajate poole ja mitte asuma nõuete täitmise nimel lammutama toimivaid süsteeme. “See suur muutmistuhin ei ole muud, kui nende niigi õnnetute inimeste esemeteks pidamine, järjekordne vastutustundetu ja südametu eksperiment kaitset vajavate inimestega.



