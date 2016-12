Maakond

Homme kõik jõululaadale!

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 21. detsember 2016. Meenutus eelmisest Saaremaa Puuetega Inimeste Koja jõululaadast. FOTO: Doris Peucker Saaremaa Puuetega Inimeste Koja (SPIK) heategevuslik jõululaat toimub juba kümnendat aastat. Inimesed, kes on üht-teist purki pannud, kasvatanud, meisterdanud, kudunud, voolinud, ootavad kõiki kultuurikeskusesse neljapäeval kell 10–15.



Koja juhataja Veronika Allas ütles, et ega nemadki veel täpselt tea, mida kõike seal osta saab. “Oleme avatud, mida inimene tahab pakkuda, seda pakub. Tuleb, mis tuleb, on, mis on. See ongi heategevusliku laada üks omadusi,” tutvustas Allas.



“Varasemate aastate põhjal saab öelda, et toidukaupadel on pühade eel alati hea minek olnud. Väga hästi on müügiks läinud näiteks hoidised. Hoidistele lisaks on ostjate kotti läinud koduaia õunad, hapukurk ja -kapsas, oad ja muu pakutav, rääkimata pirukatest, kookidest ja soojadest saiadest. Paljud tooted on enne laada lõppu otsa saanud. Tahame, et valik oleks hästi suur ja et kaupa jätkuks.”



Praeguseks on Allase sõnul end kirja pannud 24 müüjat. Väga laia valikuga tulevad välja Randvere tööõppekeskus ja Peeter Kuum oma kadakast toodetega ning Kuressaare päevakeskus. Randvere toovat näitamiseks kohale isegi moodsa tikkimismasina.



Eelmistel laatadel on olnud paarikümne kaubapakkuja ümber. Väike kasvutrend näitab, et koja töö on vilja kandnud/kandmas. Juhi sõnul on tegijaid palju rohkem, kuid kõik ei julge paraku veel enda tehtut pakkuda, liigne tagasihoidlikkus kammitseb.



“Oleme inimesi küll julgustanud, kuid paljud ütlevad, et nad ei julge või nad ei suuda nii pikalt olla. Laadakogemus tuleks aga kõigil tegijatel kätte saada. Soovime, et homsel laadal oleks hästi lai valik tooteid, toidukaupade kõrval erinevaid käsitöid meestelt ja naistelt.”



Saadud tagasiside on koja inimestele näidanud, et külastajad sooviksid pikemat külastusaega. Bussidega maalt tulevatele inimestele on see aeg aga kõige soodsam.



“Meie müüjad ei ole väga suure tootlikkusega, kui kaup on ära ostetud, pole kusagilt nagunii juurde saada. Pealegi ei pea müüjad kauem vastu ning kultuurikeskusesse tuleb õhtul uus üritus peale.”



Kes ees, see mees!



Juubeli puhul vaadatakse alati tagasi algusaega, nii ka seekord. “Kui jõululaada korraldamisega alustasime, toimusid need koja õuel lumehangede vahel telkide all. Meie õu jäi ammu kitsaks ja kultuurikeskus võttis meid lahkelt vastu.



Tänavune on kolmas aasta korraldada laat mugavates sisetingimustes. Ega meid Pikal tänaval väga paljud üles leidnudki, linnainimeste jaoks oli see kõrvaline koht. Ka autode jaoks nappis ruumi. Kesklinn on selleks hea – rahvale lähedal ja külastajaid rohkem.”



Koja inimesed teevad ära kõik korralduslikud tööd. Vajadusel organiseeritakse ära ka üksikisiku ja tema kauba transport. Organisatsioonid, nagu Randvere ja linna päevakeskus, ning autoomanikust kaubapakkujad saavad ise hakkama.



Laadal on abiks hulk vabatahtlikke. Näiteks Saaremaa Naiskodukaitse pakub kohvi ja teed ning Kuressaare gümnaasiumi noormeeste ja neidude kätepaarid on abiks, kus vaja. Vabatahtlik töö on KG-le väga iseloomulik. “Meiega on kaasa tulnud päris suur vabatahtlike võrgustik, selle üle on äärmiselt hea meel.” Koja juhataja Veronika Allas ütles, et ega nemadki veel täpselt tea, mida kõike seal osta saab. “Oleme avatud, mida inimene tahab pakkuda, seda pakub. Tuleb, mis tuleb, on, mis on. See ongi heategevusliku laada üks omadusi,” tutvustas Allas.“Varasemate aastate põhjal saab öelda, et toidukaupadel on pühade eel alati hea minek olnud. Väga hästi on müügiks läinud näiteks hoidised. Hoidistele lisaks on ostjate kotti läinud koduaia õunad, hapukurk ja -kapsas, oad ja muu pakutav, rääkimata pirukatest, kookidest ja soojadest saiadest. Paljud tooted on enne laada lõppu otsa saanud. Tahame, et valik oleks hästi suur ja et kaupa jätkuks.”Praeguseks on Allase sõnul end kirja pannud 24 müüjat. Väga laia valikuga tulevad välja Randvere tööõppekeskus ja Peeter Kuum oma kadakast toodetega ning Kuressaare päevakeskus. Randvere toovat näitamiseks kohale isegi moodsa tikkimismasina.Eelmistel laatadel on olnud paarikümne kaubapakkuja ümber. Väike kasvutrend näitab, et koja töö on vilja kandnud/kandmas. Juhi sõnul on tegijaid palju rohkem, kuid kõik ei julge paraku veel enda tehtut pakkuda, liigne tagasihoidlikkus kammitseb.“Oleme inimesi küll julgustanud, kuid paljud ütlevad, et nad ei julge või nad ei suuda nii pikalt olla. Laadakogemus tuleks aga kõigil tegijatel kätte saada. Soovime, et homsel laadal oleks hästi lai valik tooteid, toidukaupade kõrval erinevaid käsitöid meestelt ja naistelt.”Saadud tagasiside on koja inimestele näidanud, et külastajad sooviksid pikemat külastusaega. Bussidega maalt tulevatele inimestele on see aeg aga kõige soodsam.“Meie müüjad ei ole väga suure tootlikkusega, kui kaup on ära ostetud, pole kusagilt nagunii juurde saada. Pealegi ei pea müüjad kauem vastu ning kultuurikeskusesse tuleb õhtul uus üritus peale.”Juubeli puhul vaadatakse alati tagasi algusaega, nii ka seekord. “Kui jõululaada korraldamisega alustasime, toimusid need koja õuel lumehangede vahel telkide all. Meie õu jäi ammu kitsaks ja kultuurikeskus võttis meid lahkelt vastu.Tänavune on kolmas aasta korraldada laat mugavates sisetingimustes. Ega meid Pikal tänaval väga paljud üles leidnudki, linnainimeste jaoks oli see kõrvaline koht. Ka autode jaoks nappis ruumi. Kesklinn on selleks hea – rahvale lähedal ja külastajaid rohkem.”Koja inimesed teevad ära kõik korralduslikud tööd. Vajadusel organiseeritakse ära ka üksikisiku ja tema kauba transport. Organisatsioonid, nagu Randvere ja linna päevakeskus, ning autoomanikust kaubapakkujad saavad ise hakkama.Laadal on abiks hulk vabatahtlikke. Näiteks Saaremaa Naiskodukaitse pakub kohvi ja teed ning Kuressaare gümnaasiumi noormeeste ja neidude kätepaarid on abiks, kus vaja. Vabatahtlik töö on KG-le väga iseloomulik. “Meiega on kaasa tulnud päris suur vabatahtlike võrgustik, selle üle on äärmiselt hea meel.”

Veel artikleid samast teemast »