Maakond

Luksuslike voodite taaselustamise lugu

Kolmapäev, 21. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Kolmapäev, 21. detsember 2016. See oli voodi, millesse tegija armus esimesena. Teised tulid riburada pidi järgi. FOTO: Ene Kallas Ringtee 11 aadress ütleb vaid neile midagi, kel on sinna asja olnud. Või siis neile, kes peavad lugu heast ja kvaliteetsest mööblist. Viimastel päevadel on aga mööblimaja esimeses saalis koha leidnud luksuslikud voodid – vanaaegse vurfi, aga luksusliku väljanägemisega.



Mööblimaja perenaine Mare Sink ise on tagasihoidlik – tema ei nimetaks oma tegevust restaureerimiseks, ometigi aga just niimoodi on. Voodid, mis lösutasid küllalt õnnetus seisus erinevates Eesti paikades, on ta korda teinud, veel enam – läikima ja särama löönud. Mõnel juhul isegi kullaga katnud. Sest kuld talle meeldib.



Mõte voodeid restaureerima hakata tulnud talle eelmisel kevadel. Ekspromt. “Olin kevadel ühes depressiivses Eesti väikelinnas,” selgitas ta, lisades kohe, et pole see linn midagi nii depressiivne. Tegu oli ühe Lõuna-Eesti linnaga ja Mare oli lihtsalt läbisõidul. “See oli pühapäevane päev,” jutustas ta.



“Silmasin üht antiigipoodi, mis oli muidugi kinni. Aga poe uksel oli peremehe telefoninumbriga silt.” Põnnama Mare ei löönud – oli võtnud ühendust. Peremees osutunud toredaks, sõitnud kohale ja näidanud poodi.



“Väga ilus antiigipood oli,” kiitis Mare, “aga siis vaatasin, et pööningul on ka üks ruum. Küsisin luba, et sinna minna. Tohtis, ja siis ma nägin neid voodeid!”



Kõigepealt armus ta ära ühte, siis vaatas ringi ning nägi teisigi. “Kohe ja otse ei mõelnud ma seekord midagi, aga kui olin juba kodus, tuli idee, et kui raha kokku saan, siis lähen tagasi ja võtan need kõik ära, klopsin kõik üles, tuunin ära, näen natuke vaeva ja teen voodite näitusmüügi.”



Nii saanudki. Ning nüüd, pärast poolt ja enamat aastat on Ringtee 11 mööblimajas valik vanaaegse moe, aga äärmiselt toreda väljanägemisega voodeid. Mitte üks või kaks, aga palju-palju rohkem.



Igat kraapsu ta vooditest välja ei võtnud, sest tegu on ju ikkagi kasutatud puhkamisasemetega. Küll aga otsis kokku puuduvad jupid, asendas vajadusel kanga, võttis vana värvi maha, asendas uuega, lakkis ja lihvis, tellis koguni uued madratsid, täpselt mõõtude järgi.



Probleem on Mare sõnutsi selles, et kuna tänapäeva voodid on kandilised, siis on väga raske leida ümarate nurkadega madratseid.



Aga paljud neist vooditest, millele Mare uue elu sisse puhus, on just sellised – ümarate servadega.



Voodite kallal nokitses Mare vaheaegadega – siis, kui tööst mahti sai. “Kui teed midagi, tahaks ju teha hommikust õhtuni. Ma nii õnnelik ei ole, et saaksin tegeleda ainult endale meeldiva tegevusega,” rääkis ta.



Aga miks Marele üldse sellised voodid meeldivad? “Ma müün ju tänapäeva voodeid – need on suht kandilised. Mulle nad endale meeldivad. Aga nendest, vanaaegsetest ja natuke räsitutest, hakkas mul kuidagi kahju,” selgitas ta.



Kui saalis ringi vaadata, hakkab silma, et need ilusad luksuslikud voodid on kõik kuidagi – lühikesed. Mõeldud natuke väiksematele inimestele kui tänapäeva inimesed. Selgus aga, et silmad petavad – kõige suurem voodi on mõõtmetes 1.95x1.95.



Hindu oli Marel raske nimetada. “Kui ikka tuleb lahe inimene ja on huvitatud voodist, küll me omavahel kokku lepime,” on ta veendunud.



“Kõik on läbirääkimiste küsimus, kõik sõltub voodist ja kliendist. Ma lepin ise kokku, äkki mõnele ei meeldigi mu tehtud katted ja padi – siin võtan kõik need ära. Hästi keeruline on mõelda. Kui tuleb kihvt inimene, küll me siis kokku lepime.” Mööblimaja perenaine Mare Sink ise on tagasihoidlik – tema ei nimetaks oma tegevust restaureerimiseks, ometigi aga just niimoodi on. Voodid, mis lösutasid küllalt õnnetus seisus erinevates Eesti paikades, on ta korda teinud, veel enam – läikima ja särama löönud. Mõnel juhul isegi kullaga katnud. Sest kuld talle meeldib.Mõte voodeid restaureerima hakata tulnud talle eelmisel kevadel. Ekspromt. “Olin kevadel ühes depressiivses Eesti väikelinnas,” selgitas ta, lisades kohe, et pole see linn midagi nii depressiivne. Tegu oli ühe Lõuna-Eesti linnaga ja Mare oli lihtsalt läbisõidul. “See oli pühapäevane päev,” jutustas ta.“Silmasin üht antiigipoodi, mis oli muidugi kinni. Aga poe uksel oli peremehe telefoninumbriga silt.” Põnnama Mare ei löönud – oli võtnud ühendust. Peremees osutunud toredaks, sõitnud kohale ja näidanud poodi.“Väga ilus antiigipood oli,” kiitis Mare, “aga siis vaatasin, et pööningul on ka üks ruum. Küsisin luba, et sinna minna. Tohtis, ja siis ma nägin neid voodeid!”Kõigepealt armus ta ära ühte, siis vaatas ringi ning nägi teisigi. “Kohe ja otse ei mõelnud ma seekord midagi, aga kui olin juba kodus, tuli idee, et kui raha kokku saan, siis lähen tagasi ja võtan need kõik ära, klopsin kõik üles, tuunin ära, näen natuke vaeva ja teen voodite näitusmüügi.”Nii saanudki. Ning nüüd, pärast poolt ja enamat aastat on Ringtee 11 mööblimajas valik vanaaegse moe, aga äärmiselt toreda väljanägemisega voodeid. Mitte üks või kaks, aga palju-palju rohkem.Igat kraapsu ta vooditest välja ei võtnud, sest tegu on ju ikkagi kasutatud puhkamisasemetega. Küll aga otsis kokku puuduvad jupid, asendas vajadusel kanga, võttis vana värvi maha, asendas uuega, lakkis ja lihvis, tellis koguni uued madratsid, täpselt mõõtude järgi.Probleem on Mare sõnutsi selles, et kuna tänapäeva voodid on kandilised, siis on väga raske leida ümarate nurkadega madratseid.Aga paljud neist vooditest, millele Mare uue elu sisse puhus, on just sellised – ümarate servadega.Voodite kallal nokitses Mare vaheaegadega – siis, kui tööst mahti sai. “Kui teed midagi, tahaks ju teha hommikust õhtuni. Ma nii õnnelik ei ole, et saaksin tegeleda ainult endale meeldiva tegevusega,” rääkis ta.Aga miks Marele üldse sellised voodid meeldivad? “Ma müün ju tänapäeva voodeid – need on suht kandilised. Mulle nad endale meeldivad. Aga nendest, vanaaegsetest ja natuke räsitutest, hakkas mul kuidagi kahju,” selgitas ta.Kui saalis ringi vaadata, hakkab silma, et need ilusad luksuslikud voodid on kõik kuidagi – lühikesed. Mõeldud natuke väiksematele inimestele kui tänapäeva inimesed. Selgus aga, et silmad petavad – kõige suurem voodi on mõõtmetes 1.95x1.95.Hindu oli Marel raske nimetada. “Kui ikka tuleb lahe inimene ja on huvitatud voodist, küll me omavahel kokku lepime,” on ta veendunud.“Kõik on läbirääkimiste küsimus, kõik sõltub voodist ja kliendist. Ma lepin ise kokku, äkki mõnele ei meeldigi mu tehtud katted ja padi – siin võtan kõik need ära. Hästi keeruline on mõelda. Kui tuleb kihvt inimene, küll me siis kokku lepime.”

Veel artikleid samast teemast »