Kuidas läheb?

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 17. detsember 2016. Täna räägib oma tegemistest koerte treenimisega tuntuks saanud Kersti Pink. Küsime temalt, kui tihedad on ta jõulueelsed päevad.



Laulmisega on mul hetkel paus. Võtsin mõneks ajaks aja maha, sest koerte treenimisega on nii palju tegemist. Praegu kohe kiirustan treeningule. Läbisin sel aastal koerte baaskoolituse, sain novembris kuulekuse suunitlusega baaskoolitaja tunnistuse. Teen kutsikatele sotsialiseerumise ja kuulekuse treeninguid.



Endal on mul kaks koera. Vanemaga õpime põllujälje ajamist, tema sai tänavu valgete lambakoerte tõuklassis jäljeajaja tõusiseks meistriks. Noorema koeraga sain ka aasta eesmärgi täidetud – saime kõige kõrgemasse võistlusklassi kuulekuses ja jäljeajamises. Oleme valgete lambakoerte karikasarja võitja kuulekuses ja jäljeajamisel esikümnes – seitsmes koht.



Temaga õpime praegu tegelikult viit ala: kuulekus, jäljeajamine, agility, kaitse ehk varrukatreening ja lisaks näitustel osalemine. See võtab väga palju aega. Järgmisel aastal pusime edasi.



Seetõttu tuligi laulmisega paus võtta. Tuleval kevadel tuleb Helina koori 30. ehk juubeliaasta, tahan selle kaasa teha. Mul endal saab lauldud ühes ja samas kooris 25 aastat. Sellest ajast olen poole aega olnud koorivanem. (Lauljad kutsuvad Kerstit koori presidendiks – toim.) Praegu olen jooksvad ülesanded delegeerinud oma käest ära.



Seekordsed jõulud on varasematest kodusemad, väikseid jõululauas istumisi tuleb kolmel järjestikusel laupäeval. Esimene on juba sel laupäeval – poeg ja minia tulevad külla, mis tähendab, et sel aastal sain ämmaks. Sain toreda minia ning poeg sai toreda ämma ja äia.



