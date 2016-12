Maakond

Tortide ja küpsetiste hinnatud meistri kuumad päevad

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 17. detsember 2016. Kuuskümmend aastat küpsetamist pole Luulet ikka veel ära tüüdanud. Peagi lähevad ahju lihapirukad. FOTO: Valmar Voolaid Saia Luule, nagu kliendid teda kutsuvad, päevad on pühade eel ja aegu nii kuumad, et osa tellimusi on tulnud raske südamega ära öelda.



Sest puht-füüsiliselt ei jõua ta kõiki soove rahuldada, ehkki on uneajast aega juurde näpistanud.



Suureks küpsetamiseks läks Luulel lahti 1994. aastast, paar aastat varem, kui ta pensionile jäi. “23 aastat tagasi hakkasin FIE-ks, varem olin teinud ainult oma tuttavatele. Nüüd varsti saab juba teine tööstaaž välja teenitud. Alustasin töö kõrvalt paarikümneselt. Mu onu Oskar Pruul oli hästi hea kokk, küllap sellest,” rääkis magusale ametile sõrmed ja südame andnud Luule-Estra Sai.



Eile, kui Meie Maa teda külastas, Luule silm säras, kui ta kerkinud pirukataignapoti lauale tõstis. Tellitud lihapirukad ootasid vormimist. Pärastlõunal tuleb tal veel teinegi pirukalaar küpsetada.



Aga kui algusesse kiigata, siis esimesed pirukad oli Luule küpsetanud oma pulmadeks. “Tegin rabarberipirukaid, mis on nüüd juba aastaid olnud nii kuum kaup, et ma ei jõua nii palju küpsetada, kui soovitakse.”



Pirukatele, plaadikookidele ja kringlitele lisaks on hinnatud keedukreemitordimeister käinud ka pulma- ja peolaudu tegemas. Eraisikutele ja kollektiividele. “Mulle on see meeldinud, küllap see kokkamise ja küpsetamise pisik on onult. Siiamaani olen teinud. Nüüd olen küll vana, aga inimesed tellivad ja on rahul olnud.”



Kokkamisepisik onult



Hulk aastaid tagasi tegutses tema kodu vastas väike toidupood, mida pidas tütremees. Luulel tekkinud mõte, et ta võiks ju poe jaoks midagi küpsetada. “Läksin sanepidjaama dr Taruse jutule ning sain loa pirukate ja küpsetiste müügiks. Maksuametis tegin ka paberid korda.”



Tema klientuur on kasvanud väga suureks, nende seas on linnavalitsus, maksuamet, kirikud, arstid, prokurörid, uurijad, kooliõpetajad jne.

“Ükskord tellis üks mees oma naisele tordi tema 35-ndaks sünnipäevaks. Tegin selle valmis. Veidi hiljem telliti tort ühele 70-seks saavale emale ja taheti, et number saaks ka tordile. Seda sooviti kiiresti kätte saada. Panin seetõttu tordi esikusse lauale, teise aga külmkappi. Kuid enne tuldi järele varem tellitud tordile. Mees vaatas torti, millel oli peal 70 ja ütles: “Väga huvitav.” Ütlesin talle, et nii sooviti. Ta maksis tordi eest, aga kohe tuldi ka teisele tordile järele. Selgus, et mehe 35-seks saav abikaasa oli kaksikõde ja tort oligi mõeldud neile mõlemale. Seetõttu oli mehe üllatus suur väga huvitava lahenduse eest. Asi klaarus, aga see oli tõesti väga kummaline juhus.



Ma ei taha päevi enam nii tihedaks muuta, aiatööd on ka vaja teha ja vanust on piisavalt (80 – toim). Olen pidanud seetõttu ka ära ütlema. Kõige rohkem meeldib mul teha aga lihapirukaid, see on mul terve eluaja käpas olnud. Kringlil on palju kergitamist, pärast segamist läheb tainas kerkima ja pärast vormimist uuesti plaadile kerkima. Torte on ka kena teha, tordi küpsetamisel saan jutiga põhja valmis teha. Panen oma saadused, kodukana munad ja marjad.”



Siis aga tortide puhul suur töö algab. Kaunistamine, mis on Luulelt nõudnud kunstniku oskust ning suurt tahet ja meelekindlust. Mida kõike on ta tordile valmistanud/ehitanud! Suurele tordile pilvi ja merelaineid, tort SÜG-i mitmekorruselisest koolimajast mitmete kümnete akendega, orienteerumisklubile pilvede, kuusepuu ja metsseaga tort.



Üks naine oli töölt lahkumise puhul tellinud tordi, millel pidi olema linna logo ja mitu olulist objekti – loss, Vene kirik, luteri kirik ja veetorn. “Ostsin siis poest peenikese otsaga pritsi ja valmistasin neid hooneid poole ööni. Lahkumise puhul tuli midagi ka kirjutada, kirjutasin “Good by!”.



Lambatort



Ükskord oli lapselaps tahtnud, et vanaema küpsetaks kooli jaoks tordi, kuid see peab olema erilise kujuga. “Mõtlesin, mis eri kuju ma saan tordile anda. Otsustasin muretaignast alusele teha lambakujulise tordi. Kreemist sai lambavill, lamba ümber sai muru ja õitsevad lilled. Lapsed polevat aga taibanudki, et alus on ka söödav. Elevust olnud palju.”



SÜG-i poolt on tellitud ka õpilaste autasustamiseks erineva suurusega kringleid, alates 500 grammist kuni mitmekiloseni. Muusikakooli üle-eestilise festivali jaoks on Luule küpsetanud 400 pirukat, lisaks kaheksa kolmekilost kringlit, mis tuli tal endal ka lahti lõigata.



Kuid see pole veel kõik. Kaks aastat on Luule maakonna toidufestivali raames pidanud ka õunakohvikut. Sel aastal koos õega oma kodus. Sortimendis oli 10–15 toodet. Külastatavus oli olnud nii suur, et Luule pidi ühtevalu pirukaid juurde küpsetama, nii et külastajatega suhtlemiseks tal aega ei jäänud. “Aga ma olin nii rahul, tuleval aastal tahan jälle teha.”



