Ärge võtke inimestelt kodu!

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 14. detsember 2016. Vestlusringis jäid pildile Maria Tšõganova (vasakult), tegevusjuhendaja Eve Mägi ja Anita Matijevskaja. FOTO: Valmar Voolaid On kahju, et selline oht häirib Sõmera Kodu kasvandike hingerahu advendiajal ja jõulude ootuses, kui aeg eeldaks hoopis vastupidist.



Inimesed, kes vestlusringist osa võtsid, on nördinud, et otsustajad pole sellise raske otsuse tegemisel nende arvamusest huvitatud olnud ega ole poole sõnagagi küsinud, mida kodu elanikud ise kavatsetavast reorganiseerimisest arvavad.



Sõmeral on oma kodu leidnud inimesi üle Eesti, kellele elu pole olnud nii helde kui enamusele meist. Paljud on kasvanud üles lastekodus, seega on nad kodu- ja vanemate soojusest ühel või teisel põhjusel ilma jäänud. Sõmeral on aastakümnete jooksul sajad inimesed leidnud endale kodu ja hoolivad inimesed, kes neid toetavad ja abistavad.



Praegune elanikkond on valdavalt keskealine, vestlusringis osalejad pisut üle neljakümne. Nad on omavahel sõbrunenud ja ühte kasvanud. Nad on kohanenud sealsete oludega, mida see koht pakub ja võimaldab. Ja seda pole sugugi vähe. Turvaline keskkond, ilus loodus, lähedal asuv mets, kust on võimalik metsamari suhu pista, hoolitsev töötajaskond, kes on nagu head vanemad, täitmaks suurt lünka, kellest/millest saatus on neid ilma jätnud.

On loodud palju tegevusvõimalusi, mida inimesed vastavalt oma võimetele ära kasutavad. Kümnes majas elavatel inimestel on võimalus minna päevakeskusesse tööle. See kõik annab elule mõtte ja vajalikkuse tunde.



Näiteks Maria, keda võib heas mõttes pidaja oma saatusekaaslaste ruuporiks ehk kõneisikuks, kellel on väga hea jutuoskus, kes on tänapäeva eluolu ja poliitikaga kursis, kes on ise hästi aktiivne kõikvõimalikest tegevustest osa võtma.



Maria on nagu soe päike, kes ei jäta suhtlemisel külmaks ilmselt kedagi. Ta on üks lastekodulastest, kes oma päritolu ei tea. Teab vaid seda, et ta toodi Sõmerale Imastu lastekodust ja et Sõmera on tema kodu olnud juba 21 aastat, pea pool elust.



“Tulin siia 1997. aastal, olen Sõmerale sisse kirjutatud. Mulle siin väga meeldib, siin saan nii palju erinevaid tegevusi teha. Hakkasin ringide tööst kohe osa võtma. Siit ma küll ära minna ei taha. Olen Sõmera Kodu kinnipanemise jutuga juba stressi saanud, tunnen, et on vaja psühhiaatri abi. Ükskord oleme siiajäämise pärast juba võidelnud, 2008. või 2009. aastal, siis saime loa edasi jääda.



Ajalehed kirjutavad Sõmerast ja selle edasistest otsustest, aga meie käest ei küsi keegi. Mitte keegi ei küsi, ei tunne huvi, mida meie kui selle kodu hoolealused asjast arvame, kas me tahame või ei taha siit ära minna. Lihtsalt võtavad kätte ja otsustavad, aga meie arvamust on ka vaja teada, sellega arvestada, sest see siin on meie kodu. Pereliikmetele ei öelda, et kuule – koli täna välja ja mine ei tea kuhu elama. Oleme siin kõik sõbrad.“



Teised vestluses osalejad olid mandri X-koolist Sõmerale tulnud Merle Sollmann ja Kehtna vallast pärit Anita Matijevskaja. Merle kinnitas Maria öeldut, rõhutades just sõprade hulka, kellega ollakse kokku kasvanud. “Muljed Sõmera Kodust on väga head. Minu kõige suurem mure on see, et kavandatava otsusega meid tahes-tahtmata lahutatakse sõpradest. See mõte teeb juba haiget,“ rääkis Merle.



Anita lisas: “Hooldekodu, mida me vaatamas käisime, oli metsa sees, ma ei tea, kuidas sinna vajalikku kaupa üldse kohale viiakse. Meil siin on kõik käe-jala juures, oleme siinse eluga harjunud ja väga rahul. Kui tahetakse tõesti inimesed paigutada väikestesse kodudesse, võiks need majad ju siia Sõmerale ehitada. Kuigi väikeses majas elamine tuleb tunduvalt kallim.“



Tegevusjuhendaja Eve Mägi teab, et majade renoveerimiseks on kulunud juba mitu miljonit eurot Euroopa Liidu raha.



“Meile on seletatud, et hoonete süsteemid ei vasta enam nõuetele ja nende kordategemine on väga kallis. Umbes kaks miljonit oleks veel vaja, et kanalisatsioon ja muud süsteemid korda teha. Aga vabariigi valitsuse poolt on tehtud otsus, et hooldatavad peavad elama väiksemates üksustes. Meil siin on kümme maja ja päevakeskus, kus nad tööl käivad. See ongi neile oma kodust välja saamine ja tööle tulemine. See otsus on neile väga valus, nemad kannatavad. Siinsed inimesed suhtlevad endiste sõpradega, kes siit on ära läinud ja nad on käinud uutes kodudes nende elu-olu vaatamas.“



Eve küsis, millises linnas saab hoolealune minna metsa. Ja lisas, et neil on mõni, kes väga hästi ei orienteeru, siin, kodu territooriumil, saavad nad aga hakkama.



Päevakeskuse võimalused



Eve iseloomustas suure ja avara maja rohkeid tegevusvõimalusi. Tegutsevad laulukoor, tantsuring, näitering, üleval on suur spordisaal. Eve juhendamisel tehakse erinevaid asju – kes lõikab vaipade kudumiseks riideribasid, kes vildib, kes teeb käepaelu.



Teises rühmas lõigatakse välja ja õmmeldakse erinevaid esemeid, valmistatakse erinevas suuruses paberkotte. All töötab kunstiring, kus tehakse savi- ja keraamikatööd, joonistatakse ja tehakse postkaarte. On kangakudumisrühm ja meeste puutöörühm. Mehi juhendab Roman, mehed valmistavad pisikestest vineerlippidest nukumaju ja -mööblit.



Oluline roll hoolealuste elus on kirikul. See on neile väga hästi organiseeritud. Hommikupalvus toimub iga esmaspäeva, kolmapäeva ja reede hommikul, teisipäeval on jumalateenistus. (See litsents on juhendaja Evel endal – toim.) Kord kuus käib Tiina Ool, Rene Reinsoo või õigeusu preester isa Aabraham Tallinnast teenistusi pidamas.



Maria Tsõganova rääkis tegevusvõimalustest suure õhinaga. “Teen patju, beebisalle, kotte, vildin – teen kõike, mida on vaja. Käin joonistamas, näiteringis, laulmas, kunsti- ja saviringis, mul on nii palju tegemisi. Käin ka meie kirikus teenistustel. Kõik on siin olemas. Käsitöö osas tuleb meile ka tellimusi. Teenin kenasti, lõime siin ju kaasa Sinilille projektis “Anname au“. Kogume ja hoiame raha, ega me kipu seda ära raiskama.“



Esmaspäevase seisuga on Sõmera Kodus 359 kasvandikku. Ainuüksi käsitöö- ja kunstiringis käib enam kui 70 inimest. Kui Meie Maa põgusalt kokkusaamiselt lahkuma asus, täitus saal mitmekümne mälumänguhuvilisega. Inimesed olid sõbralikud ja avatud.



Õhtul koju jõudes oli parajasti käimas ETV saade “Meie inimesed“, teemaks Tartus Maarja kooli lugu. See kool asutati paarkümmend aastat tagasi puuetega laste jaoks. Karmi saatuse osaliseks saanud vaimse ja füüsilise puudega laste vanemad ühendasid oma hingejõu, tahtmise ja oskused, et luua lastele sobiv õppimis- ja töökeskkond. Need vanemad on saanud selle otsuse tõttu tagasi hingerahu, millest võidavad nii lapsed kui vanemad ise.



Seega, kuna uus valitsus on juba näidanud, et arvestatakse ka opositsiooni ettepanekutega, tahaks väga uskuda ja loota, et terve mõistus võidab ka antud otsuse tegemisel. Sest kui ümberkorralduse esmane ja kõige olulisem eesmärk on tõesti tuge vajavate inimeste heaolu, siis neid laiali pillutades ei suudeta ka kõige parema tahtmise juures anda nii palju erinevaid võimalusi, kui seda pakutakse Sõmera Kodus.





Juhan Nemvalt, teie kui endine Sõmera Kodu juhataja, mida arvate valitsuse otsusest Sõmera Kodu likvideerida ja inimesed hajutatult ümber asustada väiksematesse majadesse? Kas sellega paraneb nende heaolu?

Ma ei näe sellel ümberkorraldusel mingit põhjust. Mina ei arva, et seal elavad inimesed satuksid siis sõbralikumasse keskkonda. Mulle meeldis Sõmeral väga töötada ja usun, et paljud neist mind veel mäletavad. Sõmera Kodus oli väga hea õhkkond, avarus ja loodus aitab sellele kaasa. Külakogukond on nendega harjunud ja nad omaks võtnud, hoolealused ei ole kogukonnale koormaks, neil on seal väga hea olla.

Regionaalpoliitikast rääkides – kas teeme siis maapiirkonnad tühjaks ja viime kõik linna, teenustele lähemale? Kuid antud juhul ei paranda see nende teenuste kättesaadavust, vaid oluliselt halvendab.





