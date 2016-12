Kuidas läheb?

Maakond

Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 08. detsember 2016. Jaan Kiider. Täna räägib oma viimase aja tegemistest ja mõtetest Saaremaa talupidajate liidu juht Jaan Kiider.



Kahju, et uus maaeluminister Martin Repinski pidi tagasi astuma. Tegime küll talupidajate liidu ja mahepõllumajanduse koostöökogu poolt pöördumise tema toetamiseks, paraku see ei aidanud. Ta oli asjalik ja põllumajandust ning maaelu tundev noor mees. Kahju, et Martin pidi ajakirjanduse survel tagasi astuma.



Põllumehed ja maainimesed teavad, millist maaeluministrit on vaja, kuid meie häält kuulda ei võetud, võeti arvesse hoopis kommenteerijate ja linnas elavate ajakirjanike seisukohad. Sellest on tõesti kahju.



Pisikesi möödalaskmisi on tal oma ettevõtlusega muidugi olnud, saja euro suurusi võlgu ja väikesi trahve. Sellise klaperjahi kohta kehtib vanasõna: väikesed sulid võllas, suured tõllas.



Martin Repinski jõudis nende nappide päevadega PRIA-s käia ja erinevatel üritusel esineda. Ka Eesti Talupidajate Keskliidu (ETKL) kongressil, kus ta suutis suure rahvamassi ees esineda, samal ajal, kui hakikari oli pidevalt kallal. See näitab, et ta on külma närviga mees. Sellist materdamist pole ma ajakirjanduses ühegi teise poliitiku suhtes varem näinud. Kümme päeva pandi ühte jutti, iga päev kolm-neli artiklit.



Ei jää nüüd muud üle, kui loota, et uus paikapandav mees sama hästi põllumeeste muresid tunneb kui Martin. Praegu on põllumehed klaperjahi tõttu juhita.



ETKL kongressil oli põhiteema maaküsimusel, “Üks mõisnik üle maa“. See tähendab, et riikides käib massiline maa kokkuost. Baltimaad on veel suhteliselt heas seisus, neis on maade killustatus nii suur, et kuidagi ei saa üks mees kokku osta tuhandeid hektareid.



Toetuste osas peaks uus aasta tulema veidi parem, kuna koalitsioonileppes on ette nähtud 19,5 miljonit eurot top-upi makseteks. Ka kriisiabi piimatootjatele ja seakasvatajatele on lisameede. Muud toetused on samad.



