Väledad pätid tulevad Torku

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Järgmisel nädalalõpul, 17. detsembril toimub järjekorras kolmas seiklusrogain “Väle pätt 2016”, kuhu oodatakse osalema 2–4-liikmelisi võistkondi ja sel korral ka jalgrattureid.



Rogain on võistkondlik orienteerumismatk, mille eesmärk on kontrollaja jooksul koguda võimalikult suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, mille väärtus on erinev, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest.



Iga ettenähtust kauem rajal oldud minut annab miinuspunkte. Võrdse tulemuse korral loetakse paremaks võistkond, kellel on parem aeg. Start antakse keskpäeval ja viimaseid oodatakse rajalt tagasi kella neljaks pärastlõunal.



“See on hea võimalus veeta päev sõprade, pere ja liikumishuvilistega. Kui arvad, et sa ei ole hea orienteeruja, on siiski võimalus osaleda ka algajatel – ise vaatad, milliseid punkte tahad või oskad läbida,“ õhutas ürituse korraldaja Tiiu Naagel kõiki huvilisi osalema.



Seikluslikkust lisavad võistlusele mõned lisaülesanded ja kontrollpunktide võibolla pisut ebatavalised asukohad. Tegemist on valikorienteerumisega ja pättidele pakuvad tänavu seltsi ka jalgrattad.



Võistlus toimub Torgu valla territooriumil ja võistluskeskus on Torgu kogukonnamajas, endises Iide koolimajas. Võistlusklassid jagunevad järgmiselt: härrad (HH), daamid (DD), sega (HD) ja pere (liikmed vähemalt kahest eri põlvkonnast ja ühest perest), ratas. Soovi korral saab osaleda ka üksi, selle eest saab tulemuse, aga see pole eraldi võistlusklass.



Peaauhinnaks on rändpätt, samuti premeeritakse iga võistlusklassi parimaid.

Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 08. detsember 2016.

