Varja Toompuu: mul on lastega väga vedanud

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Kolmapäev, 07. detsember 2016. Rühma Teeleht lapsed (esireas vasakult): Mirell Tamm, Kevin Ofman, Merily Malviste, Marie Kongas, Mariia Tamm, Karl Teern, Jaagup Rõõm; teises reas õpetaja Varja Toompuu, Kelli Koost, Hugo Leemet (süles); kolmandas reas Hans Kristofer Karolin, Kristella Rauniste, Robin Lehtmets. Foto: Valmar Voolaid Lasteaia juubeliga seoses sai juttu vestetud ka ühega kolmest kõige staažikamast kasvatajast-õpetajast. Selleks on Varja Toompuu, kellel läheb 43. tööaasta, kusjuures see on tema esimene ja ainuke töökoht. Lasteaia suure tähtpäeva puhul uurime, mida tal kui sadade laste emmel on asja kohta öelda.



“See siin on olnud tõepoolest mu ainuke töökoht. Olen palju mõelnud selle üle, kuidas ma üldse selle ala peale sattusin ehk pisipedasse õppima läksin, ma pole ju ühtegi päeva ise lasteaias käinud. Kuid Tornimäe lasteaias sai suviti tööl käidud raha teenimas. Olin põhikooli laps ja mind võeti söögitädiks. Töö oli nagu ikka söögitädil – panna söök lauale, pesta nõud ja põrandad. Kui kool läbi sai, surus aeg valikuga peale. Keskkooli ei tahtnud ma minna, kusagile tuli avaldus saata. Võib-olla tõesti on selles “süüdi“ lapseea söögitädiroll,“ meenutas nüüd viiendat aastat sõimerühmas toimetav Varja.



“Saatsin dokumendid Tallinna pedagoogilisse kooli, kus oli ligemale neli aastat ameti õppimist, kuu puhkust ja 1. aprillil 1974, naljapäeval, alustasin oma esimese tööpäevaga.“



Kuna tollal oli tööle minek suunamisega, oli Varja enne lõpetamist käinud Kingissepas töökohta uurimas. “Rohu tänava lasteaia juhataja Miralda Truu andis mulle kaasa kirja töökoha saamiseks, nii sain suunamise sellesse lasteaeda. Arvan küll, et mu valik on olnud õige, sest ma ei kujuta ennast ette mingit muud tööd tegemas. Siiamaani on mul esimesest aiarühmast neid, kellega suhtleme. Näiteks Ivika – kui näeme, siis jutustame ja kallistame.“



Suured rühmad



“Sel ajal olid rühmas 30 või enam last. Hommikune kasvataja käis üksinda lastega pargis jalutamas, mingit probleemi ei olnud. Kas ei osatud siis karta, aga midagi pole ka juhtunud. Kõik oli loomulik. Nüüd on selline asi mõeldamatu.“

Lastega üht-teist meeldejäävat ju ikka juhtub. Ajakirjanik soovis teada, mis on kasvatajale esimestest tööaastatest eriti sügavalt meelde jäänud. Varja võttis küsimuse järel albumi vahelt paberilehe joonistusega ja ütles: “See on mul siiamaani alal hoitud, see on kõige naljakam ja lustlikum juhus. See leht oli pandud minu töölauale.“ (Teksti näete juuresolevalt pildilt – toim.) Mõlemad olid Varja rühma poisid.



“Tegelikult on häid mälestusi palju. Näiteks suur ehmatus, kui mulle hakkas sõjaväest kirju tulema. Väike Hiljar oli varem ka pühadeks kaarte saatnud, kuid et sõjaväest, see oli suur üllatus. Sellised asjad teevad südame soojaks. Võib-olla sellised juhused hoiavadki mind lastes ja lasteaias nii tugevasti kinni.“



Varja on 17–18 aastat olnud õpetaja ka erivajadustega (tasandusrühma) lastele, kus õpetaja töö oli tema sõnul palju keerulisem. “Mulle meeldis aga väga tasandusrühma koolieelikutega reis riigikogusse. See oli nii huvitav, lapsed olid suures vaimustuses, kusjuures Jüri Ratas võttis meid vastu ja tutvustas maja. Ta jättis meile väga sümpaatse mulje. Kartsin algul, kas ja kuidas lapsed sellise pika sõidu vastu peavad, aga kõik olid tublid – mängisime sõnamänge ja sõiduaeg tundus väga lühike.“



Tavarühmas oli fookuses õpetamine. Lapsed pidid saama ju kooliküpseks, oskama lugeda, arvutada ja palju muud teha. Olevat olnud isegi lugemiskiiruse varjatud mõõtmine ehk mitu sõna laps minutis loeb.



“Kui ma sõimerühmas tööle hakkasin, ei saanud mitu ööd magada, muudkui mõtlesin, kuidas seal minema hakkab. Aga uskumatu, mulle meeldib nii väga väikestega tegeleda. Nad on nii siirad ja nii avatud, tulevad ja teevad kalli-kalli. Kui juhtub midagi katki minema, tunnistavad kohe, kellel see asi juhtus,” on Varja oma pisikestest sisse võetud. “Üldiselt on meil väga tublid ja terved lapsed. Oli eelmisel aastal ja tänavu samuti.”



Sõimerühma lastele on peamine toimetulemise õpetamine. Riidessepanek ja riidest lahti võtmine, riiete õigetpidi keeramine, kõik see hakkavat juba selgeks saama. “Muide, olen siin nelja lapse “vanaema“, mis tähendab, et minu nelja kasvandiku lapsed käivad nüüd minu rühmas. Uus ring, see on nii armas. Mul on lastega väga vedanud. Praegu on mu rühmas väikesed ja nunnud lapsed ning tublid vanemad, mida veel tahta.“







Esimene poolaasta kasvataja Varja elus



Väljavõte 8. okt 1974 Tõnu Vare kirjutisest "Kangelase nimega" (Vladimir Dejevi nimeline II lastepäevakodu – toim) Noorte Hääles: "Nooruke kasvataja Varja Pihl näitas, kuidas soengu tegemise kunst käib. Varja on üks kahest, kes selle aasta kevadel tuli Tallinna pedagoogilisest koolist. Poole aastaga on mõlemad tüdrukud, Varja ja Õie-Ly juba kiidusõnu väärinud, tahtmist ja vaimu paistab neil jätkuvat, iseloomustas metoodik Annika Iin."

