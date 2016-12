Rohu lasteaed pidutseb

Maakond

Kolmapäev, 07. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 07. detsember 2016. Õppealajuhataja Helle Tiitsaare kontol on pooled tööaastad maja juubelist. FOTO: Vilma Rauniste Kuressaare Rohu lasteaed tähistab täna oma 60. sünnipäeva. See on elevust tekitav päev praegustele lasteaialastele ja lapsi teenindavale personalile. Kuid mitte üksnes.



Sellise tähtpäeva puhul tekib soe tunne ilmselt sadadel ja sadadel kasvandikel, kes just selles majas on saanud kooliküpseks ja lastekaitsepäeval marssinud ühises vormis käsikäes oma viimasele suurele lasteaiapeole lossi hoovis.

“Lasteaed on väga palju muutunud, võrreldes sellega, mis see oli aastakümneid tagasi. Meie uus maja renoveeriti ligi kümme aastat tagasi, nüüd on siin uued valgusküllased ruumid, lastepärased mängunurgad ja õpetajatele parem töökeskkond.



Lasteaiapäev ei ole mitte kunagi ühesugune, igas päevas on midagi uut. Vahelduvad mäng, õppimine ja õues jooksmine. Lapsed tulevad lasteaeda oma rõõmude ja muredega, õpetajad on hoolivad ja pered toetavad,“ rääkis õppealajuhataja Helle Tiitsaar, kes on selles lasteaias töötanud ligi 30 aastat.

Helle lisas, et laste silmaring on muutunud varasemaga võrreldes palju avaramaks, sest tänapäeval on lapsed saanud vanematega koos reisida ja maailma avastada. “Nutitelefoni probleem pole õnneks meieni jõudnud, me soovime, et lasteaias oleks kilode viisi värve ja meetritega pabereid, et lastel oleks palju käelist tegevust.”



Lasteaia liikumisõpetaja korraldab lastele huvitavaid tegevusi. Iga ilmaga püütakse läbi viia liikumismänge toas ja õues. Tänu lionsitele on saadud mänguväljakule uus staadion, mis on laste seas väga popp. Ka õuesõpe, tänu suurepärasele siseõuele on saanud nii lastele kui õpetajatele meeldivaks ja oodatuks.



Eriline päev



Tänane ehk juubelipäev on täis pidulikkust ja sagimist. Õppealajuhataja sõnul alustatakse sellega kohe hommikul. “Esmalt ootame majja endisi töötajaid, kolleege, sõpru ja näitame nendele meie maja. Neil, kes ei ole mitukümmend aastat siin käinud, on kindlasti huvitav praegusi tingimusi näha. Seejärel, pool üksteist on laste kontsert, kus osalevad kõik rühmad. Pärast seda on pildistamine endiste ja praeguste töötajatega ja seejärel kohvilaud. Lapsed on sel ajal vanematega rühmas, kus neil on oma tordilaud. Oleme palunud vanemad mõningase aja lastega olla, et õpetajad saaksid korraks endiste kolleegidega juttu ajada.”



Peol on ka üks saladus, nimelt tuleb lastele kontserdiks külla Jussike, kes linnas ekseldes kaua aega õiget lasteaeda otsis. “Tundub, et 60 aastat on läinud kui linnulennul. Meil on väga pikaajaline kaader, kes on üksteise kõrval töötanud juba kümneid aastaid. Iga kolleeg on teisele toeks, õhkkond on meil sõbralik ja abivalmis.”



