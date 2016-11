Maakond

Kuidas läheb?

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 01. detsember 2016. Saaremaa talupidajate liidu liige Aivar Kallas (pildil) räägib oma lähema aja tegemistest.



“Läheme nädala lõpus Türile Eesti Talupidajate Keskliidu kongressile. Oleme neil kõikidel käinud. See on tore reis, kus umbes 15 talunikku-delegaati saavad kaheksatunnist sõiduaega kasutada omavaheliseks muljete vahetamiseks ja kogemuste jagamiseks ning kongressil kuulata tarkade inimeste juttu. Ka sellest, kuidas põllumajanduspoliitikaja top-up’iga minema hakkab.



Peame olema lootusrikkad, muidu oleksime ammu püssi põõsasse visanud. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika kipub küll eest ära libisema, kuid püüame sellele siiski järele lohiseda.



Kongressile minekuks meil suurt plakatit kaasas pole, tahame, et Eesti ja Saaremaa toodang oleks Eesti turul olemas ja oleks ka eksportkaupa. Teiseks seda, et Euroopa Liidu riikide toetused ei kaugeneks üksteisest, vaid läheneksid.



Talupidamine pole käsk, vaid elulaad



Talupidamine pole kellelegi käsk, see on südame sund ja elulaad. Väiketootjaid ehk talusid peab olema, neil on oma nišš.



Tihtipeale püütakse need liiga suureks kasvatada, põhjendades seda tulukusega. Ka viie-, kümne- või kahekümnepealine lambakari võib tulus olla, kõik oleneb sellest, milliseid kulutusi teha.



Kui lambakasvataja oskab lambast võtta nii toetused, lihamüügi, aga oskab ka villa või nahaga midagi peale hakata, on see kõik kokku tulu, mis ühe lamba kohta võib olla ka suurem kui masstootmise juures vaid lambaid lihaks müües.

Mis aga ei tähenda, et 10–20 lambaga peab pere end ära elatama.”



Küsis Vilma Rauniste “Läheme nädala lõpus Türile Eesti Talupidajate Keskliidu kongressile. Oleme neil kõikidel käinud. See on tore reis, kus umbes 15 talunikku-delegaati saavad kaheksatunnist sõiduaega kasutada omavaheliseks muljete vahetamiseks ja kogemuste jagamiseks ning kongressil kuulata tarkade inimeste juttu. Ka sellest, kuidas põllumajanduspoliitikaja top-up’iga minema hakkab.Peame olema lootusrikkad, muidu oleksime ammu püssi põõsasse visanud. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika kipub küll eest ära libisema, kuid püüame sellele siiski järele lohiseda.Kongressile minekuks meil suurt plakatit kaasas pole, tahame, et Eesti ja Saaremaa toodang oleks Eesti turul olemas ja oleks ka eksportkaupa. Teiseks seda, et Euroopa Liidu riikide toetused ei kaugeneks üksteisest, vaid läheneksid.Talupidamine pole kellelegi käsk, see on südame sund ja elulaad. Väiketootjaid ehk talusid peab olema, neil on oma nišš.Tihtipeale püütakse need liiga suureks kasvatada, põhjendades seda tulukusega. Ka viie-, kümne- või kahekümnepealine lambakari võib tulus olla, kõik oleneb sellest, milliseid kulutusi teha.Kui lambakasvataja oskab lambast võtta nii toetused, lihamüügi, aga oskab ka villa või nahaga midagi peale hakata, on see kõik kokku tulu, mis ühe lamba kohta võib olla ka suurem kui masstootmise juures vaid lambaid lihaks müües.Mis aga ei tähenda, et 10–20 lambaga peab pere end ära elatama.”Küsis Vilma Rauniste

Veel artikleid samast teemast »