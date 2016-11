Maakond

Uustulnukal Willa Ingal läheb ülesmäge

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 26. november 2016. Willa Inga omaniku ja perenaise Inga Toivoneni kohvikus on häid küpsetisi alati saada. FOTO: Valmar Voolaid Turisminduses on suhteliselt uus tegija Inga Toivonen, kes pärast veerandsada aastat Soomes elamist ja töötamist toimetab nüüd ema sünnikodus Leisis. Inga sünnikoht ja varasem elupaik on Koikla ning esimesed tarkused sai ta Valjala koolist.



“Ema sünnikodu taastamine ei ole ka veel lõpule jõudnud, ideed kasvavad pidevalt. Mul õnnestus osta kunagi ammu tarbijate ühistule kuulunud maja, et alustada seal ettevõtlusega.



Ostmine tuli kogemata, kuna minu hinnapakkumine võitis. Esimesel aastal ei osanud ma midagi oodata, nüüd läheb aga teine aasta ja meil on hästi läinud. Aasta lõpuks saame ehk isegi plussi,” rääkis ettevõtja.



Majas on kohvik ja kuus tuba 16 magamiskohaga. On ka kaks saali mitmesuguste ürituste pidamiseks, üks mahutab 40, teine 30 inimest. Põhiliselt tähistavad kohalikud seal oma tähtpäevi.



“Mul on väga hea meel, et kohalik rahvas on koha omaks võtnud. Juubelite ja muude tähtpäevade tähistamise kõrval astuvad nad ka lihtsalt sisse, kas sööma, kohvetama, aega veetma. Kuid käivad ka jahimehed Itaaliast, Rootsist ja Soomest. Enamasti ollakse paigal neli-viis päeva, vahel isegi nädal. Enne käiakse kohta vaatamas ja oludega tutvumas.



Kirsikook au sees



Praegu on meilt kohvilaua tellinud ka Meri spaa, kes Gotlandi gruppe vastu võtab. Maja kirsikoogi kohta on paljud öelnud häid sõnu, selle tegemist ei lubata iial lõpetada.”



Algusest saati saab Willa Inga külastajad Booking.com kaudu. Perenaise sõnul on suvel käed ülearugi tööd täis. Ta ütles muigamisi, et kui ainult saaks külastajad aasta peale ära jagada.



“Tühja kuud pole mul olnud. Pealegi on mul palju häid kontakte, millega tuleb tegeleda. Kui ma poleks Bookingi kaudu alustanud, oleks olnud väga nutune suvi. Olen selle süsteemiga väga rahul.”



Tegevuse pärast ettevõtja ei muretse, külastajatel on piirkonnas vaatamist küllaga. On Leisi seikluspark, Angla tuulikud ja 8 km kaugusel Nihatu loodusrada.



Siia saab lisada ka kaks ilusat kalastus- ja suplusvõimalustega sadamat – Soela ja Triigi.



