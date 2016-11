Maakond

Kas põllumeestele puhuvad lootusetuuled?

Neljapäev, 24. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 24. november 2016. Meelis Sepp: “Muidugi on top-upi lubamine tervitatav nähtus, siis saaksid piimatootjad natukegi võrdsematesse tingimustesse.” Foto: Valmar Voolaid Pea kolm aastat näguripäevi elama pidanud põllumajandussektor, nii piima- kui sealihatootjad, on vapralt vastu pidanud, suuri karjavähendamisi, kui seakatku juhtum välja arvata, pole siinmail ette võetud. See näitab saarerahva sitkust.



Kas nüüd, kui uus valitsus, kes on lubanud mitte üksnes pilgud, vaid ka teod maaelu säilimise ja arengu suunda seada, seda teeb ja mil määral, et toidutootjad saaksid maksimaalselt pühenduda tootmisele ja mitte üksnes eksistentsile. Uurime, mida mõtlevad ja tunnevad tootjad peagi lõppeval aastal ja uue ootuses.



Kärla piirkonna piimakarjakasvataja Meelis Sepp. “Auk piimatootmisel on juba üsna suur, olukord pole ju stabiliseerunud. Elame kuu korraga, kindlustunnet ei ole. Olukord on üsna keeruline. Detsembris saab küll PRIA-lt toetusraha, millega saab maksmata arved ja võlad ära katta, aga kas üle jääbki?” rääkis OÜ Saba ja Sarved omanik Meelis Sepp.



Ettevõtja 120-pealises karjas on 55 eesti punast tõugu lüpsilehma, kelle keskmine toodang on 6,5 tonni kanti. Karja suuruses ja toodangus pole vähenemist olnud, see on omaniku sõnul isegi pisut kasvanud, mis tähendab ka suuremaid püsikulusid. Aga see tähendab ka seda, et edasiminekuks on vaja investeeringuid. “Piima hinna stabiliseerumisel tuleb investeeringuid teha ja tootmist arendada, seda pole ammu teha saanud. Muidugi on top-upi lubamine tervitatav nähtus, siis saaksid piimatootjad natukegi võrdsematesse tingimustesse.”



Keerukale olukorrale vaatamata on mehe vaim püsinud lootusrikas, see on väga oluline. Meelis tahab tootmistingimusi ajakohastada. Aasta tagasi sai tema ettevõte PRIA-lt jaatava vastuse uue piimafarmi ehitamiseks 200-pealise karja jaoks. “Kevadel tahaks ehitusega pihta hakata, praegu on asi küsimärgi all. Pankades on tulnud liisingute pikendamise pärast küll käia, aga kas laenu saan, ei tea. Pank (Nordea – toim) on seni küll mõistvalt suhtunud. Uue aasta algul võtan laenu saamise tee ette, eks tulemus näitab, kas saab investeerimisega alustada või mitte. Kuhu maainimestel ikka minna on?”



Koiklas põllumajandust edendav Jaan Laul on vahetanud tegevusala, lehmade asemel on lihaveised. “Sel aastal on olnud tagasilööke. Märtsis olin sunnitud piimakarja ära müüma, sest lüpsjaid lihtsalt saada polnud. Ise lüpsime, ühtegi minutit enda jaoks ei olnud, see hakkas tugevalt tervise peale mõjuma. Lehmadest (ca sada – toim) ei olnud kerge loobuda, olukord lihtsalt nõudis sellist sammu. Lihaveistega on füüsiliselt kergem ja ka tervis on nüüd tunduvalt parem,” rääkis ettevõtja.



Osa lehmi sai ta Raimond Ellikuga vahetada Simmentali tõugu lihaveiste vastu, pooled saata elusloomana Poola. Praegu on ühistul 30 lihaveist. Pojad toimetavad lihaloomadega omaette, kokku on neil kasvamas umbes sajapealine kari. “Kui elu lubab, on plaanis arvu suurendada. Teine tagasilöök oli ju veel selle pärast, et vihmade tõttu jäi osa teravilja kätte saamata. Ja kuna viljahoidlat mul ei ole, siis vili läks kevadiste tarvikute laenu katteks. Kuivati rajamise mõte on olemas ja teoksil, investeering taotletud ja PRIA-lt ka positiivne otsus saadud. Kevadel tahan ehitusega alustada.”



Mis puutub uutesse lootustesse, ütles veisekasvataja: “Lubajaid on enne ka kuuldud-nähtud, eks näe. Oleme ära elanud, aga alati saaks ju paremini. Üks murekoht on ju veel ka metsloomakahjustused, hirved teevad silorullidele suurt kahju, eriti lumisel ajal. Metssigade probleem on oluliselt leevenenud.”

Väike-Pahila küla Jurna talu robotlauda omanik Toomas Haamer: “Me peame ikka oma tööd tegema, olgu piimahind mis tahes. Mul on riigi “preemia” veel osaliselt maksmata, piimakvoodi ületamise trahvist olen kümme tuhat eurot tasunud, viis tuhat tuleb veel millegi arvelt pigistada. See teeb üsna suure augu, hõisata pole midagi. Kriisiabi tuleb ka alles uuel aastal, kui selle saaks detsembris, saaks osa tekkinud võlgasid aasta lõpus ära maksta.”



Ta lisas, et osa võlgnevuste puhul tuleb siiski sisendite tarnijatega püüda teha täiendavaid kokkuleppeid, maksmise aega pikendada. “Üldiselt saavad nad asjast aru. Ja mis see virisemine ikka aitab. Lootus paremuse poole on olemas, uus valitsus lubab top-upi taastada. Eks paistab, lootma ikka peab. Uus minister on noor mees, kes ise tootmisega tegeleb, ehk võtab põllumajanduse kestmiseks ette reaalseid otsuseid.”



Karja arvukuse kallale pole peremees seni siiski minema pidanud. Lüpsikari on 140-pealine, kellest praegu 120 lüpsab. Lisaks vasikad ja noorkari, nendega tegeleb pereema Aime. Poeg Jürgen ja minia Anu aitavad oma perefirma – lihaloomade kasvatamise kõrvalt nii palju kui jaksavad, põhiliselt IT poole pealt. Söötmine on peremehe enda hooleks. Piimatootmisel on üks palgatöötaja.

Niimoodi, üksteist aidates toimetatakse selles talus ja kõigis teistes, ja oodatakse pikisilmi paremaid aegu. Tühi kott ju püsti ei püsi.



