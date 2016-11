Maakond

Kooruva tibu näitel sai selgeks elusmaailma teke

Kolmapäev, 23. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 23. november 2016. Lühikokkuvõte akadeemik Agu Laisa ettekandest, mille ta sõnastas nii: “Elu aluseks on KORD ja JÕUD”.



• Tibu tekib sellest, et munas segamini asetsevad aatomid ja molekulid paiknevad ümber kindla korra kohaselt.



• KORD saab alguse juba kosmoses, kus suurem osa aatomeid koguneb tähtedesse ja galaktikatesse. Gravitatsiooni jõud tekitab korra universumi makrostruktuurides. Selle avastaja on Eesti teadlane Jaan Einasto, kes on esinenud ka väärikate ülikoolis. Maises mastaabis väljendub kord aatomite ja molekulide kindlas asendis üksteise suhtes. Molekulidele mõjub elektri jõud.



• Elu alusmaterjal on süsinik (C), mis enne eluvormideks kokkupanemist aktiveeritakse. Eluprotsesside aluseks on C aktiveeritud molekuli pidevalt toimuv tagasilangemine mitteaktiveeritud vormi.



• Elu alus on fotosüntees, mis Päikese valgusenergia abil tekitab C aktiveeritud seisundi, muutes molekuli ehitust. Fotosüntees toimub roheliste lehtede rakkudes olevates kloroplastides, aga ka vetikates ja bakterites.



• Fotosünteesi tulemusel muudetakse aktiveeritud süsihappegaasi pulgakujuline molekul haraliseks molekuliks, millest saab keerukaid struktuure kokku siduda.



• Elu ehituskivid on tetraeedri kujuga aktiveeritud süsinik ja sellega liituvad O ja H aatomid, tulemuseks on süsivesikud (suhkur, tärklis, tselluloos jne). Kui C-ga liitub ka lämmastik (N), moodustuvad aminohapped, mis ühinevad ja keerduvad kokku valkudeks. Kui C-ga liitub veel ka fosfor (P), tekivad DNA molekulid, mis liituvad ja moodustuvad pärilikkusaine – geenid.



• Rakkudest kujuneb organism ehk rakkude ühendus. Elu kõrgematel tasemetel on tähtis JÕUD, mis määrab rakkude omavahelise paigutuse. Ka need on elektri jõud.



• Organismide omavahelisi liikumisi määravad teadvusega seotud jõud.



• Elu mõte on hoida ELU, hoida ja tugevdada elu JÕUDU ja elu KORDA kõigil tasemetel – õppimises, töötamises, loomisel, aju ja keha täiustamisel, sidemete loomisel inimeste vahel perekonnas, sõpruskonnas, rahvusena.



• Kõigi aluseks on aga ELU taasloomine – laste sünnitamine!



