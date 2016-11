Maakond

Eakad ja tegusad – on võimalik!

Laupäev, 19. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 19. november 2016. Hilja Koel: tikkimine annab ohtrasti värvirõõmu, nagu kivide maaliminegi. Foto: Valmar Voolaid Selles kirjatükis tutvustame kolme Leisi vallas tegutsevat inimest/peret, kes erineval moel endi ja teiste elu rikastavad. Sihikule jäid käsitöömeister, spordiedendaja ja majutusteenuse pakkuja.



Väino ei kohku ka pikamaajooksu ees



Leisi alevikus elava Väino Vaha (77) keharakkudest on valdav osa ilmselt spordirakud. Tundub uskumatuna, et 80 eluaasta poole tüüriv mees tegi hiljuti läbi Saaremaa kolme päeva jooksu (10+16+16 km) ja osales Tallinnas 10 km jooksul. “Läbisin ka Ultima Thule 21 km distantsi. Olin oma õpilase, praeguse abilinnapea Märt Mäekeriga kõrvuti. Üritasin temaga sammu pidada, see küll päris ei õnnestunud. Osalesin tänavu üle hulga aastate ka Viljandi linnajooksul. Võistluse eel teen kaks-kolm nädalat trenni.



Maratoni hakkasin jooksma pärast 40-ndat eluaastat. Olen kokku osalenud 22 täispikal maratonil, lisaks poolmaratonid ja muud jooksud. Omavanuste seas olen olnud esimeste hulgas,” muljetas spordile ja selle arendamisele andunud nooruslik Väino. Kõik see on seda imestamisväärsem, et talle on paigaldatud südamestimulaator.



Valla mäluringis korraldab ta põhiliselt sporditeemalisi võistlusi. Ta muretseb väga laste ja noorte tervise pärast. Liikumise harrastamiseks on ta korraldanud jalgrattavõistlusi, ärgitanud noori tegelema orienteerumise, jooksmise, suusatamise ja ujumisega. Väino on kurb, et koolidele ette kirjutatud tunniplaanid ei võimalda paindlikku lähenemist, et niigi nappe lumeolusid saaks maksimaalselt kasutada suusatamiseks.



“Mitukümmend aastat on radade sisseajamine olnud minu teha. Äsjasel lumeajal jäi mul ainult ühel päeval suusatamata. Liikumise edendamiseks oleme muretsenud lisaks suuskadele 30 kepikõnni komplekti ja neid laenutamiseks andnud ka raamatukogule. Koolis ei taha see ala aga kuidagi vedu võtta. Südamekuul korraldasime kuus üritust, osa võttis ligi 300 inimest.”

Väino jutustas muheda loo kooli ujula rajamisest. “Olin selle käivitamise juures ja lubasin habeme maha ajada, kui saan selle ujulas ära kasta. Nii tuli mul avamispeol lubadus teoks teha ja nelja-viiekuine habe vahukooretordi söömise vahepeal maha ajada.”



Väino on olnud Leisi tuntuks saanud spordilaagrite A ja O. Maakonna sportlastele lisaks on neid tehtud ka TSIK-i korvpalluritele, Tartu jalgpallitüdrukutele jt. “Olen läbinisti spordilainel, terve elu sellega tegelenud. Sport on mul tugevasti külge jäänud.”



Turismitalu ja külaelu edendajad Haamerid



Kati (73) ja Arvo (70) Haamer pakuvad Mätja külas Adu-Jaani turismitalus majutusteenust 2000. aastast, aastaringselt kuni 50 inimesele. Mõtted ettevõtluse suunas tekkisid neil 1990-ndate teises pooles, kui Arvo oli külavanem. Siis olid nad unistanud, et sealsed noored võiksid minna välismaale kogemusi saama, et uute teadmistega tagasi tulla.



“Õppima minejaid oli, tagasitulijaid mitte. Teine mõte oli teha Mätjale majutus, et saaksime siin külalisi vastu võtta. Teisi pakkujaid ei olnud, nii hakkas abikaasa meie õue peale maja ehitama. Abikaasa on üheksalapselisest perest. Meie enda suguvõsa on küllaltki suur ja maja kulub nii või teisiti ära,” meenutas Kati.

Perenaine jutustas loo esimesest külalisest. “Üks Saksa mees sõitis siia jalgrattaga, ta külastas kõiki Balti riike, meile tuli ta Hiiumaalt. Jalgratastel liikus sellal palju turiste. Esimestel aastatel meelitas rahvast siia ka Õlletoober. On käidud igalt poolt, kõige kaugemad tulijad on olnud neli noormeest Barcelonast, kes samuti liikusid jalgrattaga.”



Kati sõnul algas tänavu hooaeg juba aprillis. Taheti olla kämpingus, kuid jaheduse pärast soovitas pere kolida külalistel suurde majja, kus oli vabu kohti. Samal ajal viibisid seal Tallinna meditsiinikooli õpilased, neljast kaks välismaalased – poolakas ja sakslane.



“Sügisel tulevad soomlased siia linnujahile, jaanuarist alates aga norralased metsseajahile. Paljud on korduvkülastajad. Põhiline hooaeg algab siiski pärast jaanipäeva. Leisi vallas on üsna palju majutuse pakkujaid, paljud veekogule lähemal. Meilt on lähim supluskoht Mujastes, 8 km. Palju käis tänavu leedulasi ja venelasi. Kiidan venelasi, nad on nii südamlikud ja abivalmid. Aasta kohta saame öelda, et oli küllalt normaalne, Booking com oskab külalisi parajalt saata.”



Haameri pere on ka külaelu mootor. Poeg Jaak, kes on keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja, on ka Mätja külavanem. Pereisa Arvo oli hommikul vara läinud külamajja üht-teist korrastama. Külamaja asub vanas Roobaka kõrtsimajas, kus kolhoosiajal oli plaatkuivati.



“”Teeme ära!” ja hoogtöö korras oleme omal jõul selle külamajaks korrastanud, toetust pole saanud. Nüüd tahame katuse jaoks abi saada. Loodame poole raha saada vallalt, teise poole lubas üks hea inimene annetada. Kaks tallinlast on ostnud siia talumaja, suviti on nad perega siin, ka nemad toetavad küla tegemisi. Meil on palju plaane, tahame külamajja ehitada ka köögiploki ja rajada ilusa laululava,” rääkis Kati.



Hilja Koel ei tüdine uue omandamisest



Leisi valla Ratla külas elava Hilja Koeli (73) kohta võib öelda, et ta on lapsemeelselt uudishimulik, tahab kõike proovida ja selgeks õppida. Hilja on oma tegemistelt mitmekülgne, tema “jalajälgi” käsitöö ja koduloouurimise alal on suuremaid ja väiksemaid.



Praegu kogub ta materjali “Ratla mosaiik” teise osa jaoks, kuhu tulevad inimeste kirjutatud mälestused ehk perede suguvõsalood. See raamat loodetakse trükisoojana kätte saada Eesti Vabariigi juubeliks. Raamatu esimene osa nägi ilmavalgust eelmise aasta detsembris enne jõule, kõik 200 eksemplari on omaniku leidnud. Mõte koduloouurimise lugu kaante vahele saada oli Hiljal tekkinud kolm aastat tagasi.



“Käsitööd olen teinud ühte ja teist. Kui varem oli palju kudumist, siis lapselapsed on suureks kasvanud, sokke-kindaid-salle-mütse enam vaja pole. Lapiteki olen aga teinud kõigile. Olen heegeldanud suuri linikuid ja voodikatteid,” jutustas lahtiste kätega naine.



Kaks aastat tagasi oli Senta Room Muhust käinud käsitöönaistele Muhu tikandit õpetamas. “Nüüd tikin rahvariideseelikutele taskuid, samuti jakkide hõlmale, käistele või taha mustreid, mille ise välja mõtlen. Ma ei arva, et see on Muhu tikand, see on tavaline tikand. Igatahes värvirõõmu annab tikkimine ohtrasti, nagu ka valla võistluste auhindadeks kivide maalimine.”



Hiljal on selge ka viltimine, nii märg- kui kuivtehnika. “Muigude laulu-tantsu-pillimängu pundi liikmete pluusidele-särkidele olen preesi viltinud. Suuremaid asju ikka ka. Mareli Rannap käis õpetamas susside viltimist ja ühel Kuressaare õppepäeval juhendas Pärnu käsitöömeister tegema villavildist aplikatsioone tüllkardinatele. Kangastelgedel kootavad vaibad on vist iga käsitöötegija tööde nimistus. Viimasel ajal olen teinud tikandiga postkaarte, idee sain ühelt mandri käsitööõpetajalt. Selleks aastaks on mul jõulukaardid tehtud. Enamasti kuluvad need ära kingituste juurde, kaartide ostmise vajadust mul enam pole.”



