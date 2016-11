Maakond

Spordimees ja ettevõtja Hendrek Kelder 50

Kolmapäev, 16. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 16. november 2016. Hendrek Kelder: “Olen males maakonnas pigem igavene teine, nagu maailmas oli Paul Keres.” FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa male- ja tenniseklubi liige ning eraettevõtja Hendrek Kelder tähistas eile oma esimest juubelit. Viiskümmend on iga, kui ollakse parimas loome- ja teostamiseas, mistõttu sai Hendrekult päritud tema seniste tegemiste ja edasiste plaanide kohta.



Mu kolleeg kinnitas, et Hendrek on väga kõva käsi malemängus, ehkki ta on kõva käsi ka tennises. Kuna Saare maakonna male tase on väga kõrge, on tipus olemine märgilise tähendusega. Sellest alustamegi.



“Isa õpetas mulle malekäigud selgeks ja teises klassis läksin pioneeridemaja maleringi, mida korraldas Rein Aru. Sealt sai see pisik alguse. Meid oli suur grupp noori maletajaid, kes olid tahtmist täis ja kellest viis käisid vabariiklikel võistlustel. Edasi õppisime juba Juuno Jalaka ja Mati Saarela, kes on nüüdseks meie seast lahkunud, käe all,“ rääkis esimese kuldse juubelini jõudnud hinnatud malemees Hendrek Kelder.



Tudengieas oli male tagaplaanile jäänud. “Olen vahel nalja teinud, öeldes, et harjutamine teeb meistrikandidaadiks. Eks ta nii olegi – kui oled palju mänginud, siis mingi tase on ikka olemas. Maakonna meistriks olen küll tulnud kiirmales, aga see on ikkagi mul hobi, nagu tenniski. Mingil määral on tennis malega sarnane, ka tennises tuleb mõelda paar käiku ette. Tennis ei ole ainult reaktsioonile rajanev punktimäng, selles on samuti vaja ette mõelda, vastase löögimaneerid ära tabada ja sellele oma mäng üles ehitada.“



Küsimusele, kas maakonna meistri tiitleid on tal mitu, sain vastuseks: “Pigem olen siin igavene teine, nagu Eesti suur malekuulsuski. Kiirmales on esinumber ikkagi Rain Kilumets ja välkmales Aivar Sõrm. Kiirmales olen korra ka meistriks tulnud, ka tennise paarismängus Aivi Augaga ja eelmisel aastal Andre Sõrmega. Enamasti olen olnud aga teise koha omanik. Medaleid on küll palju.“



Tennisemäng tuli Hendreku ellu tema sõnul samuti lapsepõlves, kui huvi mängu vastu pani mänge jälgima nii televiisorist kui vahetult. Hendrek peab ennast iseõppijaks.



Pühajärve turniir



Need kaks mängu on Hendreku ellu kuulunud palju-palju aastaid ja kuuluvad ka edaspidi. Viimasel ajal kalduvat mehe eelistus rohkem aga tennise poole ja sellel on kindel põhjus. “Malet on juba kaua mängitud, see pole enam ka nii populaarne. Siin on aastakümneid mänginud ühed ja samad inimesed, uusi tuleb peale väga vähe. Tänapäeval on palju huvitavaid võimalusi, arvutimänge jms, mis on lastele väga huvitavad. Arvan, et just sellepärast on nende malehuvi vähenenud.“



Üks väga huvitav iga-aastane maleüritus on Hendreku hinnangul Pühajärvel toimuv händikäp-turniir, kus ta on saanud rinda pista selliste kuulsustega nagu Anatoli Karpov, Aleksander Halifman, Viktor Kortšnoi ja Nigel Short. “See on selline turniir, kuhu kutsutakse osalema Eesti ja maailma suurmeistrid ning äri- ja kultuuritegelased, nagu Raul Rebane, Roman Baskin, Ülo Tuulik jne. Mäng on selliselt üles ehitatud, et mänguaeg võrdsustab partnerid, suurmeistril kaks ja amatööril 18 minutit, Eesti meistril neli, amatööril 16 minutit. See on hästi huvitav turniir, tänu sellele on mul olnud võimalus mängida sellise legendiga nagu Anatoli Karpov, kellega kohtumisest võisin lapsepõlves ainult unistada. Novembri lõpus on jälle turniirile minek.“



Neist kahest spordialast kasulikke ja sarnaseid tahke välja tuues ütles ta kokkuvõtvalt: “Eks tänapäeva mure on liikumise vähesus. Sama on mõtlemise ja mäluga. Male virgutab mõtlemist ja tennis annab füüsilise koormuse – üks toetab teist. Tennise hea külg on see, et sel spordialal on vähe suuri vigastusi. Mõlemat spordiala saab harrastada ka vanas eas.“



Ettevõtluses on paus



“Suurem töö, mis me tegime, oli Ossu lemmikloomade keti rajamine üle Eesti. Perekondlikel põhjustel otsustasin oma osaluse eelmisel aastal müüa, kuna ma ei tahtnud Saaremaa elu Tallinna elu vastu vahetada. Olin selles tegev kümme käivitamis- ja arendamisaastat. Elus ongi nii, et ühel ajal hakkad mõtlema, mis on olulisem, kas raha või rahulikum elu. Saaremaal on hea elukeskkond, mina eelistan seda, ja asjadele reisimist. Reisimine on üks minu hobidest. Kui on olnud aega ja sooduspakkumisi, olen alati sellest kinni haaranud.“



Aga räägime enne reisijutte ära ka PlussMiinus elektroonikapoe pidamise, kus nüüd asub Sõbralt Sõbrale kauplus. “20 aastat tagasi alustasin selle äriga turuhoone teisel korrusel, siiamaani on meie tehtud lauad ja müügiletid turul vastu pidanud. 17 aastat tagasi kolisime üle. Tänavu tuli majale hea pakkumine, tundsin, et elus tuleb teha muudatus. Võtsin aja maha, et uuel aastal edasi vaadata. Muutused hoiavad erksana. Eks 50 on ka selline number, mis paneb elu üle mõtlema, mida teha ja kuidas teha.“



Juubilarist mõnda veel



Hendrek on Kuressaares õppinud koguni kolmes koolis – alustas 8-klassilises ja kui uus kool valmis, sai viiendast klassist alates temast KG õpilane. Keskastmes oli noormeest tõmmanud aga matemaatika-füüsika eriklass praeguses SÜG-is. “Kooli taset näitab see, et meie klassist jätkas 99% õpinguid ülikoolis, mina läksin Tallinna polütehnilisse instituuti õppima tööstuse planeerimise ja juhtimise eriala. See oli huvitav aeg, turumajandusele ülemineku aeg. Diplomitöö tegin koos Hardo Pajulaga rahareformist, käisime seda õhtuti Hansapangas trükkimas,“ oli Hendrekult põnev teada saada.



Kesk- ja ülikooliaega jäi mehel veel üks köitev huviala – markide kogumine. “See oli mul päris suur hobi, üle maailma sai marke vahetatud. Kirja- ja margisõpru oli Jaapanis ja paljudes riikides.



Me saatsime neile nõukogude marke ja saime vastu nende marke. Välismaalastega suheldes sai arendada ka inglise keele oskust. Mitu riiulit on mul margialbumeid täis. Kui kunagi on aega rohkem, saab need ehk üle vaadata ja nooruspõlve meenutada.“



Tudengiaega jäi noormehel sõrmeandmine ka reisimisele. “Esimene reis oli nõukogude ajal, siin oli selline reisifirma nagu Tuule Travel. Inga Raie oli grupijuht ja käisime ära Vietnamis. Sõidu maksumus oli 1846 rubla, mis oli päris suur summa, ema toetas mind. Kümmekond aastat olen ise reise organiseerinud, on ka nii olnud, et kõigepealt ostan piletid ja siis hakkan vaatama, kuidas majutamise ja vaatamisväärsustega lugu on.“



Ta loetles: Indoneesia, Malaisia, Ameerika Ühendriigid, Kuuba, Dominikaan, Barbados, Mauritius, Hiina... “Siiani on jäänud esimene reis kõige enam hinge. Mind huvitab enam kohalik eluolu. Olen reisinud koos elukaaslase ja ka lastega.“

Loo algul mainis Hendrek, et malekäigud õpetas talle selgeks isa. Isa Viktor oli Varma pearaamatupidaja, kuid suri suhteliselt noorena. “Olin seitsmene. Isal tuli olla nii Vene kui Saksa sõjaväes ja vangilaagrites, see jättis tema tervisele jälje. Siiamaani on mul meeles, kuidas ta istus pliidi ees ja rääkis oma lugusid.“



Maja, kus Hendrek perega elab, asub Aia tänaval. Ta peab seda ajalooliseks kohaks. “Vanavanaisa ostis selle koha 19. sajandil. Aiamaad kaevates tuleb vahel välja ajaloolisi münte. Viimane, mille leidsin, oli aastast 1812.“ Mu kolleeg kinnitas, et Hendrek on väga kõva käsi malemängus, ehkki ta on kõva käsi ka tennises. Kuna Saare maakonna male tase on väga kõrge, on tipus olemine märgilise tähendusega. Sellest alustamegi.“Isa õpetas mulle malekäigud selgeks ja teises klassis läksin pioneeridemaja maleringi, mida korraldas Rein Aru. Sealt sai see pisik alguse. Meid oli suur grupp noori maletajaid, kes olid tahtmist täis ja kellest viis käisid vabariiklikel võistlustel. Edasi õppisime juba Juuno Jalaka ja Mati Saarela, kes on nüüdseks meie seast lahkunud, käe all,“ rääkis esimese kuldse juubelini jõudnud hinnatud malemees Hendrek Kelder.Tudengieas oli male tagaplaanile jäänud. “Olen vahel nalja teinud, öeldes, et harjutamine teeb meistrikandidaadiks. Eks ta nii olegi – kui oled palju mänginud, siis mingi tase on ikka olemas. Maakonna meistriks olen küll tulnud kiirmales, aga see on ikkagi mul hobi, nagu tenniski. Mingil määral on tennis malega sarnane, ka tennises tuleb mõelda paar käiku ette. Tennis ei ole ainult reaktsioonile rajanev punktimäng, selles on samuti vaja ette mõelda, vastase löögimaneerid ära tabada ja sellele oma mäng üles ehitada.“Küsimusele, kas maakonna meistri tiitleid on tal mitu, sain vastuseks: “Pigem olen siin igavene teine, nagu Eesti suur malekuulsuski. Kiirmales on esinumber ikkagi Rain Kilumets ja välkmales Aivar Sõrm. Kiirmales olen korra ka meistriks tulnud, ka tennise paarismängus Aivi Augaga ja eelmisel aastal Andre Sõrmega. Enamasti olen olnud aga teise koha omanik. Medaleid on küll palju.“Tennisemäng tuli Hendreku ellu tema sõnul samuti lapsepõlves, kui huvi mängu vastu pani mänge jälgima nii televiisorist kui vahetult. Hendrek peab ennast iseõppijaks.Need kaks mängu on Hendreku ellu kuulunud palju-palju aastaid ja kuuluvad ka edaspidi. Viimasel ajal kalduvat mehe eelistus rohkem aga tennise poole ja sellel on kindel põhjus. “Malet on juba kaua mängitud, see pole enam ka nii populaarne. Siin on aastakümneid mänginud ühed ja samad inimesed, uusi tuleb peale väga vähe. Tänapäeval on palju huvitavaid võimalusi, arvutimänge jms, mis on lastele väga huvitavad. Arvan, et just sellepärast on nende malehuvi vähenenud.“Üks väga huvitav iga-aastane maleüritus on Hendreku hinnangul Pühajärvel toimuv händikäp-turniir, kus ta on saanud rinda pista selliste kuulsustega nagu Anatoli Karpov, Aleksander Halifman, Viktor Kortšnoi ja Nigel Short. “See on selline turniir, kuhu kutsutakse osalema Eesti ja maailma suurmeistrid ning äri- ja kultuuritegelased, nagu Raul Rebane, Roman Baskin, Ülo Tuulik jne. Mäng on selliselt üles ehitatud, et mänguaeg võrdsustab partnerid, suurmeistril kaks ja amatööril 18 minutit, Eesti meistril neli, amatööril 16 minutit. See on hästi huvitav turniir, tänu sellele on mul olnud võimalus mängida sellise legendiga nagu Anatoli Karpov, kellega kohtumisest võisin lapsepõlves ainult unistada. Novembri lõpus on jälle turniirile minek.“Neist kahest spordialast kasulikke ja sarnaseid tahke välja tuues ütles ta kokkuvõtvalt: “Eks tänapäeva mure on liikumise vähesus. Sama on mõtlemise ja mäluga. Male virgutab mõtlemist ja tennis annab füüsilise koormuse – üks toetab teist. Tennise hea külg on see, et sel spordialal on vähe suuri vigastusi. Mõlemat spordiala saab harrastada ka vanas eas.““Suurem töö, mis me tegime, oli Ossu lemmikloomade keti rajamine üle Eesti. Perekondlikel põhjustel otsustasin oma osaluse eelmisel aastal müüa, kuna ma ei tahtnud Saaremaa elu Tallinna elu vastu vahetada. Olin selles tegev kümme käivitamis- ja arendamisaastat. Elus ongi nii, et ühel ajal hakkad mõtlema, mis on olulisem, kas raha või rahulikum elu. Saaremaal on hea elukeskkond, mina eelistan seda, ja asjadele reisimist. Reisimine on üks minu hobidest. Kui on olnud aega ja sooduspakkumisi, olen alati sellest kinni haaranud.“Aga räägime enne reisijutte ära ka PlussMiinus elektroonikapoe pidamise, kus nüüd asub Sõbralt Sõbrale kauplus. “20 aastat tagasi alustasin selle äriga turuhoone teisel korrusel, siiamaani on meie tehtud lauad ja müügiletid turul vastu pidanud. 17 aastat tagasi kolisime üle. Tänavu tuli majale hea pakkumine, tundsin, et elus tuleb teha muudatus. Võtsin aja maha, et uuel aastal edasi vaadata. Muutused hoiavad erksana. Eks 50 on ka selline number, mis paneb elu üle mõtlema, mida teha ja kuidas teha.“Hendrek on Kuressaares õppinud koguni kolmes koolis – alustas 8-klassilises ja kui uus kool valmis, sai viiendast klassist alates temast KG õpilane. Keskastmes oli noormeest tõmmanud aga matemaatika-füüsika eriklass praeguses SÜG-is. “Kooli taset näitab see, et meie klassist jätkas 99% õpinguid ülikoolis, mina läksin Tallinna polütehnilisse instituuti õppima tööstuse planeerimise ja juhtimise eriala. See oli huvitav aeg, turumajandusele ülemineku aeg. Diplomitöö tegin koos Hardo Pajulaga rahareformist, käisime seda õhtuti Hansapangas trükkimas,“ oli Hendrekult põnev teada saada.Kesk- ja ülikooliaega jäi mehel veel üks köitev huviala – markide kogumine. “See oli mul päris suur hobi, üle maailma sai marke vahetatud. Kirja- ja margisõpru oli Jaapanis ja paljudes riikides.Me saatsime neile nõukogude marke ja saime vastu nende marke. Välismaalastega suheldes sai arendada ka inglise keele oskust. Mitu riiulit on mul margialbumeid täis. Kui kunagi on aega rohkem, saab need ehk üle vaadata ja nooruspõlve meenutada.“Tudengiaega jäi noormehel sõrmeandmine ka reisimisele. “Esimene reis oli nõukogude ajal, siin oli selline reisifirma nagu Tuule Travel. Inga Raie oli grupijuht ja käisime ära Vietnamis. Sõidu maksumus oli 1846 rubla, mis oli päris suur summa, ema toetas mind. Kümmekond aastat olen ise reise organiseerinud, on ka nii olnud, et kõigepealt ostan piletid ja siis hakkan vaatama, kuidas majutamise ja vaatamisväärsustega lugu on.“Ta loetles: Indoneesia, Malaisia, Ameerika Ühendriigid, Kuuba, Dominikaan, Barbados, Mauritius, Hiina... “Siiani on jäänud esimene reis kõige enam hinge. Mind huvitab enam kohalik eluolu. Olen reisinud koos elukaaslase ja ka lastega.“Loo algul mainis Hendrek, et malekäigud õpetas talle selgeks isa. Isa Viktor oli Varma pearaamatupidaja, kuid suri suhteliselt noorena. “Olin seitsmene. Isal tuli olla nii Vene kui Saksa sõjaväes ja vangilaagrites, see jättis tema tervisele jälje. Siiamaani on mul meeles, kuidas ta istus pliidi ees ja rääkis oma lugusid.“Maja, kus Hendrek perega elab, asub Aia tänaval. Ta peab seda ajalooliseks kohaks. “Vanavanaisa ostis selle koha 19. sajandil. Aiamaad kaevates tuleb vahel välja ajaloolisi münte. Viimane, mille leidsin, oli aastast 1812.“

Veel artikleid samast teemast »