Ave Kaal: kui elad maal ja tahad, et külaelu jätkuks

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 12. november 2016. Kaupluse sildi all Ave Kaal koos töömeeste Madis Sepa ja Silver Oderiga. FOTO: erakogu Üks väike maapood sulges jälle uksed. 30. oktoobril sai Rahuste väikepoepidajal Avel see etapp otsa. Õnneks terendab lootus, et mõne aja pärast avatakse pood uuesti.



Ave Kaal pidas erapoodi tosin aastat, sellest poole aega üksinda, mil tuli olla juhataja, müüja, transporditööline, koristaja. “Mul on alguses ja vahepeal ikka müüjaid ka olnud. Kui oled poeomanik, siis vaatad, kuidas toime tuled. Kui käive enam ei kannata, tuleb paraku müüjatele head aega öelda ja kõike ise teha. Üksinda toimetasin 2010. aastast, kokku kuus aastat. 4. detsembril oleks poepidamist saanud 12 aastat,” rääkis Ave.



Põhjused, miks poed, koolid, postkontorid ja muud elutähtsad asutused maakohtades kaovad, on kõigile ammu teada, paraku pole, eelkõige töökohtade nappusest, suudetud maaelu hääbumist peatada, ammugi mitte tõusule pöörata.



“Ostuealist ja -võimelist elanikkonda võib ju olla, aga tööl käiakse enamasti väljaspool kodukohta, mistõttu ostetakse soodsama hinnaga toit linnast või suuremast keskusest. Minu meelest on asi paigast ära. See, et väikeettevõtja ei saa laost kaupa sisse osta sama hinnaga, millega saab suur ettevõte, on väikepoodide kadumise peamine põhjus. Väike saab tooted palju kallima hinnaga, sellisega, millega on suurtes kauplustes tooted müügil, või veel kallimalt. Loogiline oleks, et hinnad oleksid ühtlased.”



Ave lisas, et palju kallimalt sisse ostetud kaupadele tuleb juurdehindlus nagunii teha. Sellest ei pääse üle ega ümber, sest palgad on vaja maksta, rent tasuda, elekter ja olmekulud katta ning ka riigimaksud on vaja maksta. Ja tulemus on paratamatu – hind kaubahallide omast palju kallim. Ja inimestel on valida.



Lootus jätkata



“Kuid oli ka neid, kes toetasid kohalikku poodi põhimõtteliselt, ostes esmavajaliku väikesest maapoest, et see ikka olemas oleks. Õnneks leidsin ma inimesed, kes on nõus poepidamisega jätkama. Loodan, et nad saavad vallaga asjad sätitud, et pood alles jääb. Ma ei tulnud sealt ära mõttega, et mul on kõrini, hoolitsesin, et pood kestaks, sest pood elavdab külaelu. Sellest on nii palju räägitud, et pood kuulub küla keskuse juurde.”



Kui Avest sai poodnik, arvanud ta, et saab kauba kätte samade hindadega, mis suured ja seega kauba inimestele soodsalt edasi müüa. Selles igati õigustatud ootuses tuli tal kohe pettuda. Aga ta sai teadmise, et maa väikepoodi kallimate hindadega pidavad inimesed ei ole kasuahned, vaid asi on kaupade sisseostuhindade suures erinevuses. “Mina saan laost leiva näiteks selle hinnaga, mille inimene suuremast poest ostes. Nii on, oli algusest peale. Arvan, et see on turumajanduse nägu, kus suured jäävad ellu ja väiksed hääbuvad. Nii ongi.”



Väikepoe pidamine nõuab tihedat suhtlemist elanikkonnaga. “Sortimendiga on nii, et ikka tuli inimestelt küsida, mida nad tahavad ja mis päevaks. Seega toimib see põhiliselt tellimise alusel, et ei jääks palju kaubajääke üle. Olen suurema osa kaupa ise kohale toonud.”



Kogemusterohke aeg



Väikepoe pidamise iseloomustamiseks ütles Ave: “See oli kogemusterohke aeg. Igast asjast on ju midagi õppida. Ma ei ole seda meelt, et viriseda ja edasi teha. Kui leian, et põhimõtted, elukvaliteet või mis iganes on muutunud, tuleb teha muudatus. Minul oli konkreetseks põhjuseks elukoha muutus, nii et poepidamine mitmekümne kilomeetri kaugusel ei olnud enam teostatav.”



Praegu on Avel esimesed päevad, kus ta Rahustesse ei pea sõitma, mis ei tähenda, et sellega on asi ühel pool. “Tuleb veel suhelda firmadega, lõpetada arved ja raamatupidamisega seotud asjad, teha inventuur. Aga kui vaadata korraks veel algusesse, siis 12 aastat tagasi mulle selline pakkumine – teha pood – tuli. Ettepaneku tegi inimene, kes pidi sinna selle poe tegema, aga tema elu võttis teise suuna. Kui elada samas ja inimesel on olemas motivatsioon, et külaelu jätkuks, on see võimalik. Leian, et need üle 20-aastased inimesed, kelle leidsin, on õiged Rahuste kauplusega jätkama. Ma loodan nende peale, selle lapsega noore pere peale.”



