Ammune hobi, mis toidab nii vaimu kui keha

Laupäev, 12. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 12. november 2016. Ave Kaal ja laual on näha tema hingelähedane hobi. FOTO: Vilma Rauniste Juba palju-palju aastaid on Avel olnud üks hobi, mille abil ta endale, lähedastele ja kõigile huvilistele saab kasulik olla ja head soovida.



“16 aastat olen ma tegelenud Golden New Life Diamant firmas. Kusjuures mina olen seda usku, et tähtis ei ole mitte tiitel, vaid tähtis on see, miks sa seda teed. Ja miks üldse midagi teed. Minu käest on ka poepidamise algul küsitud: kas see tasub ära? Tasuvuse mõiste on väga laialdane, igal inimesel on see täiesti erinev. On palju inimesi, kes ütlevad, et selle raha eest ei tee ta kaht sammugi, teine leiab, et see on suurepärane võimalus.



Põhiväärtused ühtivad



GNLD firma on minuga kaasas käinud seepärast, et olen leidnud sealt samad põhiväärtused, mis minulgi – austada inimesi, olla nende vastu aus ja püüda aidata igaüht. Ma ei ole kunagi GNLD-d teinud raha pärast, mulle on südamelähedane inimestega suhelda. Kui ma saan neid seejuures aidata, on see boonus. Ja kui selle eest mulle ka raha makstakse, on see ju super! Mulle meeldib, et firma ei peta inimesi,” selgitab Ave Kaal oma GNLD-ga ühtivaid põhiväärtusi.



“On ju välja tulnud palju igasugu pettusi, eriti toidulisandite osas. GNLD-l on mitut liiki tooteid, millest toidulisandid, õnneks või kahjuks, on kõige minevam kaup. Kahjuks selles mõttes, et mul on kurb meel selle pärast, mis toimub maailmas, mis toimub meie mullaga, meie õhuga, millest me ju elatume. Toidulisandeid ei oleks vaja kasutada, kui elaksime sellises keskkonnas, mis oli meie esiesiesivanematel.”



Ei kannata mitte üksnes inimeste toidulaud, kannatab ka loomade ninaesine.

“Ma ei mõtle üksnes GMO-sid ja muid selliseid, mõtlen ka mahetootmise peale, kus püütakse taimi ja loomi kasvatada ilma “abivahenditeta”, kuna mullad on kurnatud.



Tõusud-mõõnad ka selles



Seetõttu on pea 60 aasta vanune firma ainulaadne, kus tooted tehakse toidupõhiselt, kogu tooraine on sellest, mida inimene sööb, puhas ja kontrollitud. See on puhas õnn. Toidulisandeid on saadaval väga palju, aga nende kvaliteet väga-väga erinev. Mina leian, et ka minu missioon on inimeste teadlikkust tõsta.”



“Eks võrgustikuga on nii, et kui suhtled inimestega, tuleb neid juurde. Jäävad need, kes on tervisest ja sellest võimalusest huvitatud. Kui ei ole piisavalt aega nendega tegeleda, ka lahkutakse.



Mul on üksjagu neid, kes on jõudnud veendumiseni, et tooted on head ja tervisele vajalikud. Samas tuleb juurde uusi ja põnevaid asju palju, kus lubatakse ei tea mida. Ka see on turumajandusele omane.



Minu põhitöö oli ikkagi kauplusetöö.



Teine, mis samuti aega neelab, on koduperenaise töö, mis kunagi ei lõpe, kus kunagi pole puhkust, kus ei anta haiguspäevi... (Avel on kolm last, vanim juba iseseisev – toim.) Need kaks ametit võtavad siiski väga suure aja, mistõttu on GNLD olnud siiamaani minu jaoks hobi.



On suurepärane, et firma võimaldab igaühel ise otsustada, kui palju oma aega sellele pühendada, andes võimaluse, ilma et ta millekski kohustab.”



