Sportlasest juubilar on kandnud olümpiamängude tõrvikut

Kolmapäev, 09. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 09. november 2016. Praegu on Õie treenida eakate võimlemisrühm ja tantsurühm Elurõõm, noorte joogarühm ja vesivõimlejad. FOTO: Valmar Voolaid Võimlemistreener Õie-Laurelle Väli tähistab täna oma 70. sünnipäeva. Sünnidaatumiks on 9. november 1946 ja sünnikohaks Sõrve sääre ots. Juba tema lapsepõlves oli märke sellest, et tüdrukust võib saada sportlane või spordiga tegelev isik. Nii on läinudki.



“Mina olen Sõrve tüdruk, sündinud Karustel Stebeli patarei juures, kuid elanud Sürjus. Isa tahtis mulle nimeks Laurellet, ema Õiet. Sain mõlemad,” rääkis Õie oma sünniga seotud olulistest faktidest.



Spordipisik ilmnes tüdrukul juba Torgu kooli päevil. “8-klassiline kool asus siis Bulla majas. Kergejõustikualadega olen võistlustel käinud alates neljandast klassist, maakondlikud võistlused toimusid siis Kuressaare lossi hoovis. Mäletan esimest võistlust eredalt. Mul olid jalas sukad ja sandaletid. Küsisin õpetajalt, kas võtan sukad ära, kuid ilmselt oli kiire, oli vaja kohe kiirjooksu starti minna. Sandaletid lendasid mul üle pea, panin sukapöistel edasi, sukatripid küljes ripnemas. Selline oli mu esimene võistlus, mis jääb elu lõpuni meelde,” meenutas tänane juubilar.



Pärast põhikooli lõpetamist 1962. aastal tahtis tüdruk minna õppima spordikallakuga Orissaare internaatkooli. “Kirjutasin ise avalduse, et tahan tulla teie kooli õppima, kuid sain vastuseks, et klassid on juba komplekteeritud. Sellise teate peale ei osanud ma ise enam kuhugi tahta, läksin seetõttu pinginaabri eeskujul Õisu tehnikumi. Seal oli tugev treener ja hakkasin samamoodi trenni tegema ning võistlustel käima.”



Kui Õie tehnikumi lõpetas, suunati ta Vändra piimatööstusse piimavalgumeistriks, tööle tuli asuda aga laboratooriumis. “Kuna valgumeistril äramineku otsus muutus, tuli mul võtta piima ja -toodete proove.” Piimalaboris müttas Õie neli aastat, kogu aeg ka spordiga tegeledes, ta arvati seal Eesti koondisesse.



“Iga päev jooksin üksinda 14 km, olgu ilm milline tahes. Keskmaajooksud jäidki mu põhilisteks võistlusaladeks – 1500, 800, 400, hiljem ka 3000 m. Tahtsin astuda pedagoogilisse instituuti, kuid keemia eksamiks ei jõudnud piisavalt valmistuda, mistõttu asusin õppima Tartu ülikooli Pärnu filiaali. Seal jätkus mu sportlaseelu ja sealt sain ka võimlemises vajalikud teadmised.”

Kui küsisin, mis olid tema parimad sporditulemused, sain vastuseks, et nimetatud jooksudistantsidel oli ta alati esimese kolme hulgas. “Ka vabariiklikul jooksukrossil Elvas olin teine. See oli aeg, kui koondises olid väga tugevad jooksunaised, nagu Hansumäe Eeva jt. Olen võitnud palju medaleid, sekka mõni neljas koht.”



Pedagoogiamet



Kaks olulist eluetappi oli Õiel mandril veel. Pärast pisipeda lõpetamist suunati noor sportlane Tihemetsa tehnikumi õpetajaks-spordimetoodikuks, kus paljude muude tegemiste kõrval oli üheks mahukaks ülesandeks viia täiskasvanud VTK normi täitmiseni. Teisisõnu – suure õppemajandi, Tihemetsa tehnikumi rahvas tuli “muuta” sportlikuks. Just Tihemetsa päevil alustas Õie ka laste sportvõimlemisega.



“Kaks aastat hiljem sain Kilingi-Nõmme keskkoolis õpetajakoha. Töötasin seal 11 aastat, andsin kehalist kasvatust kõigi kaheteistkümne klassikomplekti tüdrukutele. Seal saavutasime sporditegemise eest suurt tunnustust ja üleliidulise rändlipu.”



Kilingi-Nõmmes elades sündis Õiel tütar Ave. Lapse kõrvalt alustas ta kaugõppes õpinguid Tallinna pedagoogilises instituudis, samas jätkus võistlustel osalemine. “Meie õpilaste hulgast valiti mitmed õpilased Eesti koondisesse, kellega käisime nii VTK võistlustel kui teistel vabariiklikel võistlustel, kus alati saime alavõite ja poodiumikohti. VTK võistlus koosnes viiest või seitsmest spordialast, olenevalt ajast, talvest või suvest. See sundis mind ka ujumisstiilid ära õppima.”



Suurte muutustega kaheksakümnendad



1980. aasta siinsetest olümpiamängudest purjetamises oli Õiel jutustada üks ilus lugu, mida väga vähestele elu jooksul osaks saab. Selline au jäi samuti Kilingi-Nõmme aega, seoses silmapaistvate jooksutulemustega vabariigis. “Meid oli paarkümmend jooksjat, kes me viimase etapina Pirita sillalt neljakaupa reas mängude avamise tõrvikut kandsime. Meie käest tõrviku saanud mees viis paadis selle süütamiskohale.”



Loomulikult saab suureks elumuutuseks pidada ka kodusaarele tagasitulekut. Söed hõõgusid selleks tuha all juba mõni suvi enne otsustava sammu astumist. Õie korraldas 1980-ndate algul Torgus lastelaagreid, kus kuulsate inimeste lapsed olid olnud laagri põhikontingent. “Need olid ägedad ajad toreda laagrieluga, mille sisuks oli võimlemine ja palju erinevaid üritusi. Laimjalas korraldasin ühel suvel ka õpilasmaleva. Ju mu tegemisi siis märgati – 1984. aastal kutsus Torgu kooli direktor Herman Kask mind kooli tagasi. Olin oma kodukohas õpetaja 13 aastat. Seal olid mul ka laste võimlemisrühmad.”

Torgu kooli kõrvalt leidis Õie aega panustada ka Anseküla ja Salme laste treenimisse. Ning 1996. aastast alustas ta lisaks treeningutega Ida-Niidu lasteaias. “Kauni rühiga ellu!” – sellise nimetusega võimlemisfestivalidelt noppis treener oma õpilastega auhinnalisi kohti ja hõbeplaate nii Tallinnas kui Tartus. Seda aega oli seitse aastat. Õie kinnitas, et need võimlemistüdrukud olid olnud sama painduvad kui tema praegused Ristiku lasteaia võimlemislapsed. Sellesse murrangulisse aega jäi Õiel ka poeg Evari sünd Salmel.



Tänuväärne töö vanemaealistega



Torgu kooli uste sulgemisega muutus ka Õie tegevussuund, tema treenitavateks said põhiliselt aastates naised. Pensioniea künnisel olevate või sinna jõudnud naistega alustas Õie tervisevõimlemisega esialgu Saaremaa Valsi palmisaalis. “Ma polnud elus vanemaealistega tegelenud, kuid dr Ivar Vipp ütles, et sinna on treenerit vaja, mul tuleb hakata sellega tegelema. Seal alustasime 2004. aastal vesivõimlemisega, aga paar-kolm aastat enne seda võtsin üle naiste võimlemisrühma, kellest Aime ja Anne-Liis võimlevad ka praegu.



Tervisevõimlemise kõrval tegime naistega ka vesivõimlemist ja jõusaali trenne.”

Mõne aja pärast, kui Õie FIE-na tegutsema hakkas, jätkusid võimlemistreeningud Kuressaare päevakeskuse peeglisaalis, saanud selleks loa tollaselt juhatajalt Petersellilt. Treenitavaid on Õiel praegu kolmeaastasest kaheksakümne kolme aastaseni. Kõige pikemalt ongi ta tööd teinud praeguse eakate naiste grupiga, kus enamik on küll suhteliselt “noored” võimlejad. “Need naised, kes mul siin käivad, on ju üldiselt väga terved olnud. Mõnel on põlvedega probleeme, kas east tingitud või on kunagi kukkunud, kuid haigestumise ägenemise perioodidel on nad kõik ju vastu pidanud. Seega saan öelda, et tervisevõimlemine täidab oma rolli, toetab tervist.



Tunnen, et ma teen õiget asja. Ka lastega tegelemine ja nendega võistlustel käimine mõjub nende arengule ja tervisele hästi. See on samuti õige asi. Ma tunnen oma ala, olen seda väga palju õppinud ja võin oma elule seetõttu rahuloluga tagasi vaadata. Mul on vedanud, et minu töö ja hobi on üks ja sama, see on suur eelis, mis annab õnnetunde ja rahulolu. Kõik, mis ma praegugi teen, on võimlemisega seotud.”



Siiski ei saa loole veel punkti panna. Üks tahk Õie tegemistest on veel paljastamata. Nimelt see, et ta suutis 75–80-aastased mehed tantsima saada. Neid erilisi mehi pole küll palju, ainult neli, aga ikkagi on see märkimisväärne.

Pealegi on Tiiu Haaviku võimlemisfestivalidelt see kaheksane punt saanud kuus uhket autasu, mis ehivad praegu päevakeskuse võimlemissaali riiulit. Sealjuures võimlemis- ja šõutantsukavad on Õie omalooming.



Jaksu sulle, aga ka teistele ametivendadele ja -õdedele, et sirgeselgseid lapsi ja noori ning oma tervisest hoolivaid vanamemmi ja -taate oleks trennides üha rohkem! Sest tervelt elatud aastad peavad tegema pika hüppe!





Teised Õiest:

Anne-Liis Mänd: Tunnen võimlemisest naudingut, sest igapäevased sundasendid tekitavad keha eri piirkondades pingeid. Leevendust toovad õiged harjutused. Ise kodus harjutusi teha alati ei taha, grupis on lõbusam ja treeneri ettenäitamisel teed harjutusi õigesti. Kõigepealt on alati soojendusharjutused, seejärel sirutus-lõdvestus-venitusharjutused.

Käin võimlemas parema enesetunde saavutamiseks. Võimlemine tõstab lihaste toonust, aktiveerib vereringet, mõjub ergutavalt ja parandab tasakaalu.

Õie on meie jaoks just õige treener, tema moto on: usalda alati oma enesetunnet ja tee just nii nagu suudad.



Aime Käen: Minule isiklikult meeldib Õie treeningustiilis süsteemsus. Olen võimlemistreeningutel käinud neli-viisteist aastat ja mulle tundub, et Õie on üdini pühendunud oma erialale. Ta on võimeline tegema igat liiki trenni – võimlemist, ujumist, suusatamist – ja seda alates lasteaialastest eakateni välja. Kui me sanatooriumis võimlesime, siis käisime ju ka raskejõustikumajas, kus kõik imeatribuudid ära proovisime.

Õie on tegelikult unikaalne naine. Samas, minu silmis natukene naiivne, aga ääretult mõnus ja armas inimene. Arvan, et paljud nõustuvad minu arvamusega.

Minule on võimlemine väga hästi mõjunud, sest paljud küsivad, et kuidas sa jaksad nii kiiresti käia või kuidas sa nii sirge oled. Arvan, et need inimesed, kes ainult kurdavad oma tervise ja liikumisvaevuste üle, võiksid proovida tulla tema treeningutele. Ta on lahkesti nõus kõiki aitama, on nõus võtma rühma algajaid, kes ei tunne võib-olla algul end nii hästi. Ta teeb kõik selleks, et nad saaksid kõigega hakkama, ja see tunnetus on hoopis midagi muud. Pärast ainult tänatakse.

