Naise elujõu allikaks on lapsed (3)

Laupäev, 05. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 05. november 2016. Helje ja Eldur lastega paar aastat tagasi, vasakult esireas Heli, Helje, Eldur, Sirje, tagareas Kaie, Kalle, Veljo, Lauri ja Olle. Foto: erakogu Lugu Helje Niidist hakkas idanema oktoobrikuu kolmandal nädalal, kui Äntu linnukasvatus noori kanu müümas käis. Naine oli müüjale helistanud ja palunud peatust koduvärava taga.



Kui kanapidaja kahe kepi toel suure tee äärde jõudis, et noori kanu juurde soetada, kuulsin temalt ka ta lasterikkuse ja kehva tervise kohta. Hämmastas naise suur elutahe ja teiste aitamise soov, samas kui ta ise on vähi tugevate haaratsite vahel.



Helje on sündinud 22. juunil 1946. aastal ja elab oma sünnikodus Kiriku külas Kärlal. Kolm aastat tagasi jõuti ära tähistada kuldpulmad, mis oli esimene maavanema poolt algatatud tänuüritus Kuressaare Laurentiuse kirikus. Abikaasa Elduri, kelle elutööks sai 39 aastat kohusetundlikku tööd Kärla Estagaris, elutee lõppes ootamatult tänavu aprillis, kui mees jalgrattaga Kärla poest kodu poole sõitis.



Pole raske ette kujutada, milliseks kujunes raske haigusega võitleva naise elu, kui igapäevatoimetustes toetavat tugevamat poolt enam ei ole. Ja ehkki Heljel ja Elduril on mitu tublit last, kes vajadusel aitavad, tuleb igapäevatoimetustega ikkagi ise hakkama saada.



Sellest elujõulisest naisest nüüd lähemalt.

Helje esimene töökoht olid Sõmera sanatoorses koolis koristajana ja kui kool töö lõpetas, toimetas ta mõnda aega Kärla lasteaias, mis oli tollal kolhoosi ööpäevane lasteaed. “Järjest tuli tööl olla 24 tundi, köögi päevatööle lisaks valvata öösel lapsi, kütta ahje, pesta laste mähkmed ja hoolitseda, et need hommikuks kuivaks saaksid. Kõige väiksemad olid alla-aastased. Lähemal elavad lapsed viidi õhtul koju, kaugema piirkonna – Randvere lapsed olid ka öösiti,” meenutas Helje.



Seejärel tuli palgatöösse pikem paus, et naise olulisim töö – laste sünnitamine ja kasvatamine – tehtud saaks. Kui lapsed kaela kandma hakkasid, jätkus Estagaris tööd ka Heljele, seda kuni seljaoperatsioonini ja grupi määramiseni. Tsehh oli niiske ja suurtelt valtsidelt agari mahavõtmine andis seljale tohutu koormuse.

“Minul pole üksi selg viga saanud, teistel samuti. Hiljem hakkasime musta ja valge agari liinil töötama vaheldumisi. Juhataja oli vastutulelik ja mõistlik mees.” Raske puue määrati talle 2000. aastal. Naine ütles naljatamisi, et tal on rauad (mutrid ja poldid) seljas.



Oskus vähesega toime tulla



Helje vanaduspension kuus on 374 eurot, sellele lisaks keskmise puude eest 12 eurot, millest aga viis eurot kojukande eest maha läheb. Seda kuulnud, ei teagi, kas nutta või naerda? Nüüd, kui vanust ja tervisehädasid on juurde tulnud, on puue väiksemaks jäänud – ei klapi see süsteem.

Helje ei hädaldanud, pensioni suurus tuli lihtsalt jutuks. “Ma tulen toime üsna vähesega. Värava taga käib lavka, 20–25 eurot kulub nädalas toidu peale. Vahel tuleb osta arstirohtusid, enamasti 36 euro eest. 40 eurot läks seekord kanade ostuks.



Natuke aitan ka lapsi. Aga ma tulen välja. Kunagi üks naine pakkus mulle raha laenuks, ütlesin ära, sest tean, et tagasimaksmise võimalust mul pole. Nii palju kui on, sellega tuleb hakkama saada. Eks vanad inimesed ongi sellised, kes aitavad teisi nii kaua kui vähegi võimalik. Siiani oli nii, et suuremad kulutused sai teha mehe pensist. Kõige hullem on aga see, et mehe matusepäeval läks mootorsaag kaduma. Uks jäi lukustamata, kes sellist asja oskas karta.”



Selg pole Helje ainus nõrk koht, tal on vahetatud mõlemad puusaliigesed, eemaldatud kilpnääre ja möödunud aasta jaanuaris tuli ka rind ohverdada.

“Kasvaja oli agressiivse loomuga. Pärast oppi tuli kuu jooksul käia haiglas lümfi välja võtmas, seejärel algas keemiaravi. Selle kannatasin hästi välja, vaevusi mul ei olnud. Ainult juuksed ja küüned tulid ära. Neljas keemiaravi, teiste rohtudega, oli teistsugune, oli selline tunne, nagu oleksin surutud raudsete pihtide vahele... Veres tekkis põletik. Antibiootikumiravi lõppedes hakkasin üle keha värisema. Dr Eerik ütles mu helistamise peale: mis sa seal värised, tule haiglasse. Tehti kompuuter ja leiti, et kopsus on trombid. Olin kümme päeva haiglas, kus sain raviga koos 12 kg kehakaalu maha. Vahel olin nii jõuetu, et ei jaksanud peadki tõsta. Jälle haigla. Kodus oli mu kõrval siis aga veel mees.”

Nüüd hiljuti tehti naisel soolte uuring, selle tulemusi Helje veel ei teadnud. Teadmatus aga kõige parem teadmine ei ole. Kui talt küsisin, et kust tal see elurõõm ja jaks, vastas vapper naine: “Tead, mul on lapsed. Üks õhtu kuumutasin ja panin purki 150 liitrit õunamahla. Helistasin siis Harakapesas töötavale pojale, et ta tuleks ja viiks purgid keldrisse. Mahla pressis laevaehitajast poeg. Sedamoodi me siin mässame. Poisid tulevad appi, ükskõik, mida on vaja teha. Meil on põllumaa, siin elavatel lastel oli kõigil kartul maas. Omast käest on ka porgand ja kanamunad, mida jagan lastele. Vaata, kuidas Siberis elati ja ka tuldi toime! Kolhoosiaja algul polnud ka midagi saada, aga siis oli siga laudas. Kaks aastat tagasi viisin lehma ära, kui avastasin rinnas terakese. Enne seda tegin võid ja kohupiima, jagasin seda ühele ja teisele, sest ühe lehma piimaga polnud muud midagi peale hakata.”



Mõte ajalugu jäädvustada



Helje näitas oma paksu ja seni tühja kaustikut. “See kaustik toodi mulle selle jaoks, et hakkaksin kroonikat kirjutama, siiamaani ei ole aega olnud. Meie suguvõsa on alates 1700. aastast läbi uuritud ja mina olen see, kes kõige rohkem mäletab, sest elasin koos vanaemaga. Mul on teine plaan veel, tahan ka oma külast kirjutada. Neist peredest, kes minu nooruse ajal siin elasid, pole enam suurt midagi järel, ainult kolm-neli peret, kus järjepidevus kestab. Suurem osa talusid on maha müüdud ja uued elanikud sees. Mul on mitu kaustikut peredest ja nende inimestest täis kirjutatud. Kui taevane isa lubab ja tervist annab, tahan selle ära teha.”



Kui mõni päev hiljem Heljele helistasin, oli tuba täis lastelaste kilkeid – Veljo nelja-aastased kaksikud olid vanaema juures. Ja Helje enda hääl oli ka väga erk.





Paljulapseline ema

Helje hinnatuim panus ellu ja ühiskonda on tublid lapsed. Heljel ja lahkunud Elduril on seitse last, 21 lapselast ja seitse lapselapselast. Kui kogu pere kokku saab, peab ema Heljel olema lauas 43 kohta!

Sirje (s 1965) töötab Soomes ühes India firmas juhi parema käena (ettevõtte perenaisena). Valdab soome ja rootsi keelt. Peres on viis last, lapselapsi seitse.

Veljo (s 1967) töötab Nasval Workboatsis laevaehitajana, tema peres kasvab viis last. Lugejaile on tuntuks saanud kümneaastane Tähelill, väike andekas viiuldaja, Laine Sepa õpilane, kes on muusikakooli õpilaste konkurssidelt mitmeid auhindu noppinud – Rootsist ja Venemaalt, ühest esikoha, teisest laureaadi tiitli. Möödunud aastal oli tüdrukul vanaema sõnul uuesti plaanis Venemaale esinema minna, kuid viisa saamisega oli olnud mingi probleem.

Kaie (s 1969) töötab Kärla raamatukogus, temal on kaks last. Elab emaga ühe krundi peal, mistõttu saab igal õhtul ema vaatamas käia.

Olle (s 1974) on oskaja mees IT alal Viljandis. Ollel on poeg Olle, nimi saadud raamatust “Bullerby lapsed”.

Kalle (s 1978) töötab Kuressaares Harakapesas, on selle omanik. Kallel on viis last.

Heli (s 1982) läks pärast 9. klassi Taani aastaks vahetusõpilaseks ja jätkas seal õppimist keskkoolis, 12. klassi lõpetas aga Kuressaare gümnaasiumis. Seejärel läks ta tagasi Taani, kus ta lõpetas meditsiinikooli ja töötab Rønne haiglas meditsiiniõena. Heli valdab taani ja inglise keelt. Ta on abielus Bornholmi raadio korrespondendiga, kes mõned aastad ka Brüsselis töötas. Peres kasvab kolm last.

