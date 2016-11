Maakond

Kudjape kalmistu kabelid olid mu helged Taevaväravad

Reede, 04. november 2016.



Autor: MM Reede, 04. november 2016. Niina: Need Kudjape kalmistu Taevaväravad on mu lapsepõlve unenäo pilt sügisvärvides. FOTO: Saaremaa harrastusfotograaf Harri Kaert Hingedepäeval tõttavad paljud meist omaste või lähedaste haudadele küünlaid süütama. Aastast aastasse on ka minu mõtted sel ajal olnud seotud oma vanaisa-vanaema kodulinna Kuressaare ja Kudjape linnakalmistuga.



Tänu oma kasuvanaemale Lydia Saareltile, kes töötas Eesti Wabariigi ajal Saare lastekodu juhatajana ja hiljem Kuressaare keskkoolis saksa keele õpetajana, olen linnakalmistut lapsepõlvest saadik üheks eriliseks, väga hingelähedaseks paigaks pidanud.



Igal neljapäeval, kui liinibuss kesklinnast Kudjapele sõitis, olin kasuvanaemaga kalmistul, kaasas reha, küürimisharjad ja lapikesed, millega vanu krüpthaudu pesta ja puhastada. Mäletamist mööda ei tundnud ma siis erilist huvi, kelle nimed haudadel kirjas olid, kuid uskusin oma lapsesüdames, et need maisest elust lahkunud väärikate linnakodanike hinged elavad oma headetegude kaudu minu vanaisa-vanaema väikeses kodulinnas edasi.



Kudjape kaks kaunist kabelit kalmistu ees olid mu lapseea arusaamas justkui valged ja helged Taevaväravad – hingede jaoks, kes eluteelt lahkudes siirdusid sealtkaudu igavikku, hingedemaale, kus nende head kavatsused ja mõtted katkematult jätkusid...



Tartu ülikooli külalisprofessor ja tuntud eesti keeleteadlane Fanny de Sivers on oma teoses “Ühelt kaldalt teisele“ hingedepäevale mõeldes väga ilmekalt kirjutanud: “Iga õnnestunud inimelu rikastab kogu inimkonda. Sellepärast tunnevad hinged suurt huvi selle vastu, mis me teeme ja mis meist saab. Teiselt kaldalt olevat neil kerge meie askeldusi jälgida ja vajaduse korral meie tegemistest ka osa võtta...“



Sarnased mõtisklused ja lapsepõlvemeenutused mõjutavad eriti hingedekuul mind veel sügavamalt kui tavaliselt ning häälestavad esivanemate pärandi ja lahkunud põlvkondade traditsioonide üle tõsisemalt järele mõtlema.

Tulles oma lapsepõlvemõtisklustest Kudjape tänasesse päeva, soovin hingedepäeva puhul peatuda kahel pühendunud linnakalmistu töötajal – Marika Jürissonil ja Vilve Porsil, kelle kohusetunne ja panus ühelt kaldalt teisele siirdujate teenindamisel ei ole mõõdetav ainult linna poolt makstava palganumbriga, vaid ka siira tunnustamisega meie kõigi poolt.



Nii nagu meie hulgast lahkunud Jaak Joala kuulsaks lauldud laulus “Unustuse jõel“: ka unustuse jõel aeg kord silla loob ja sind mu juurde jälle toob.

