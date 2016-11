Maakond

Hingedepäeval ja -ajal mõtleme lahkunud lähedastele

Reede, 04. november 2016.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 04. november 2016. Marika Jürisson (vasakul) ja Vilve Pors Kudjapele maetud meditsiinidoktori, akadeemiku ja mitmekordse Nobeli preemia kandidaadi Aleksander Paldroki (1871–1944) haual, kellel oli suuri teeneid leepra ravimisel. FOTO: Valmar Voolaid Katoliiklikus kirikukalendris kehtestati 1006. aastal 2. november hingedepäeva ehk usklike surnute mälestuspäevana. Eestlastel jääb hingedepäev hingedeaja sisse. 1990. aastatel levis tava süüdata hingedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.



Hingedeajal neljapäevaõhtuti oodati hingesid koju. Sel puhul kaeti neile tuppa, sauna või toapealsele laud, mille äärde kutsusid peremees ja perenaine hingi nimepidi toitu maitsma. Neil paluti kaitsta põldu ja karja. Hingedeaja lõpul tänati ja saadeti hinged taas ära.



Hingedeajal oli keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine, kärarikkad tööd, nagu puude lõhkumine. Samuti olid keelatud villa ja lõngaga seotud tööd. (Allikas: Vikipeedia)



Üks usin kalmistulkäija on Tallinnas elav Niina Kamm, kellele kasuvanaema kasvatuse tõttu on kalmistud saanud eriliseks meelispaigaks. See väike lugu põhinebki tema lapsepõlvemälestustel seoses Kudjape kalmistuga.

“Minu lapsepõlv möödus Kudjape kalmistul krüpthaudu puhastades. Oma kasuvanaemalt kuulsin, et kõik need inimesed on linna ja Saaremaa heaks nii palju teinud,“ rääkis Niina.



Näiteks kas või linnapargi tekkelugu, kui meremehed kaugelt reisilt koju tulles pargi jaoks mõne istiku kaasa võtsid. Nii on sirgunud see park, mida me nüüd võime imetleda ja kus jalutada. “Paljud neist meremeestest ja kultuuritegelastest on maetud just Kudjape kalmistule. Olen väga tänulik oma kasuvanaemale, kes mind sellises vaimus on kasvatanud. Nähes, kui suure pühendumisega Marika ja Vilve Kudjape kalmistusse suhtuvad, on nad ära teeninud linna pärlivahi aunimetuse, sest Kudjape kalmistu on linna pärl.“

Ta võrdles siinset kalmistut Tallinna Metsakalmistuga, kuhu on maetud enamus Eesti kultuuri suurkujudest, ja see võrdlus tegi naise kurvaks. “Metsakalmistul käin ma tihti, sinna on maetud ka minu isa. Metsakalmistu, meie kultuuripärl, on täiesti käest lastud. Ma ei tea, miks. Turismibussid peatuvad sageli kalmistu juures, piinlik on. Käin igal nädalal ka “kirjanike ja kunstnike künkal“ Eduard Vilde hauaplaati puhastamas ja ümbrust korrastamas. Vilde on mu lemmikkirjanik. Bornhöhest ma üldse ei räägi, tema hauakoht on kõrgesse umbrohtu kasvanud. Kudjape kalmistu on nii hoitud ja korras, see tõstab siinset kalmistut väga-väga esile.“



Septembri esimeses pooles oli loo autoril võimalus terve nädal elada Pirita linnaosas ja tänu Niinale ka Metsakalmistul ära käia. “Kirjanike-kunstnike küngas“ oli tõepoolest kohati kehvas olukorras.



Lagunenud trepid, pühkimata teed, rohtukasvanud hauad. Metsakalmistul tegin üsna palju fotosid, nii korras kui korrastamata puhkekohtadest.



Kuid esmaspäeval, 24. oktoobril helistas Niina toimetusse ja teatas, et ta nutnud eile mitu tundi suurest rõõmust. “Jalutasin Metsakalmistu teedel ja ma ei suutnud oma silmi uskuda – kõik oli korda tehtud. Ma ei tea, kas seetõttu, et saatsin Tallinna kalmistute juhatajale Jaak Taevasele pärast temale teenetemärgi andmist pöördumise, öeldes selles ka, et tahaksin teda autasu puhul õnnitleda, kuid ei saa seda teha, sest Vilde ja paljude teiste hauakünkad on nii korrast ära.

Nüüd kavatsen talle kirjutada ja tänada, et temale omistatud teeneteplaat hakkas särama, nii nagu särab nüüd Metsakalmistu.“



Kalmistud on pühamud, mis hoiavad ja varjavad endas ilmatu suurt elutarkuste kontsentratsiooni. Et me ise ja ka noored seda mõistaksime ja pühasid kohti austaksime, tuleks vanematel ja vanavanematel talitada Niina kasuvanaema eeskujul – ikka õigel ajal ja isikliku eeskujuga.



Hingedeajal mõelgem siis oma lähedaste kõrval ka nendele inimestele, kes pühapaiku korras hoiavad, meie maakonnas kokku 34 kalmistul korda loovatele inimestele.



Kudjape kalmistu ajaloost



Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi 1993. a uurimuses on Kudjape kalmistu kohta öeldud, et Saare maakonna 34 kalmistu hulgas on väljapaistvaim Kuressaare linna kirdepiiril asuv Kudjape. Oma raid- ja sepiskunstirikkuste ning kultuuriloolise tähenduse poolest on see surnuaed esileküündiv kogu Eesti ulatuses. Arvukate kohalikku ja kogu Eesti kultuurilukku sügava jälje jätnud inimeste viimse rahupaigana on Kudjape kalmistut tihtipeale nimetatud ka Saaremaa nekropoliks. Samas trükises on kirjas, et Kuressaare vana kalmistu asus praeguse linnapargi vanimas osas, seda meenutab 1861. a püstitatud lihtne paekivist monument, mille alla maeti rajamisel leitud inimluud.

