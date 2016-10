Maakond

Torgu kogukonnamajas elu keeb

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 29. oktoober 2016. Annika Ellervee: Järgmise aasta plaanid laada osas on suuremad ja julgemad. FOTO: Valmar Voolaid Saarlanna Annika Ellervee on kaksteist aastat elanud ja töötanud Sõrves, pea pool kodusaarel elatud ajast. Sekka mõned aastad Tartus. Sõrve säärde elama asumine on seotud tema abikaasa kodukohaga Mäebes.



2014. a algusest on Annika töötanud Torgu kogukonnamaja juhatajana. Selline oli olnud vallajuhtide otsus, et vana koolimaja tuleb äratada uuele elule, teenides sealse piirkonna noori ja vanu. Eks naise eelnevate tööde põhjal märgati, et Annika sobib kogukonnatöö vedajaks hästi. Tema varasem töö oli: kolm suve Sääre kohvikus, kaks talve Mõntu külmhoones ja mõnda aega kooli ühiselamus kasvataja.



Alustati vana koolimaja, nüüdse kogukonnamaja ümbruse korrastamisest. “Oleme ümbruse korrastamise üsna laialt ette võtnud. Kui esimesel aastal põhiliselt riisusime ja pidasime plaane, mis sellest majast saama peaks ja mida inimesed ootavad, siis aasta-aastalt on korrastustööd läinud aina suuremahulisemaks,“ rääkis Annika.



Iidsete puude tagasilõikamisega on noorendatud põlispuid, raiutud võsast ja haigetest puudest vabaks vana kooliaed, kuhu rajati sel suvel haljasala. 2015. aastal sai vana koolihoone 50. sünnipäeva puhul maja ette kolm nimelist pinki kunagiste õpetajate ja kohalike kultuuritegelaste mälestuseks – Tiiu Suurhans, Herman Kask ja Enno Kallaste. Annika loodab, et Luule Aadussoo ettepanekul saab edaspidi mälestuspingi ka Torgust pärit Saaremaa Miss,värvikas naine – Ljubov Herman.



Tänavuse suure talgupäevaga rajati maja ette majesteetlik rooside ja hostadega lillepeenar ja korrastati vana kooliaeda. Siis Annika lubas, et selle suve jooksul tahetakse suur aiaala korda saada. “Töömehed teevad tööd lõpuni. Ka vallamaja ümbert on vaja puid hõrendada ja tagasi lõigata, vallamaja seinad rohetavad, sest päike ei paista ligi. Meie suur toetaja Mihkel Undrest tuleb alati oma meeste ja naistega välja. Tema abita me ainult riisuksime. Mihkliga saame plaane pidada – mida ja kuidas, temata oleksime täiesti relvadeta,“ rääkis Annika siis.



Nüüdseks on mitu kuud mööda libisenud ja otsustasime neile uuesti külla minna. “Kevadised plaanid on suuremalt osalt teoks tehtud, ainult savipõletusahju ei rahastatud. Ei KOP ega LEADER. Kindlasti üritame uuesti, sest meie piirkonnas on palju huvilisi. Meil on õpetaja, kes on ametikoolis keraamikaeriala õppinud. Tahame sellega edaspidi ka maja ülalpidamiseks raha teenida. Kõik muu on korda läinud. Bulla maja sai väga uhke rüü. Puud võeti ära, niipalju kui vajalik ja võimalik ja maja värviti uuesti üle.“



Noored koos ema-isaga



Annika näitas meile ajalootuba, mis avati Saksamaale represseeritute mälestuseks. Toa ühel seinal on kaardid äraviidute teekondadest ja laagripaikadest. Toa loomise ja sisustamise eestvedaja on torgulane Maie Kuldkepp.



“Põhiliselt on see valmis, nipet-näpet on veel teha ja kogusid veidi täiendada. Mängudeklubi käib koos ikka teisipäeva õhtuti. Noored varateismelised, kes tavaliselt selles eas ei taha enam vanematega koos olla, tulevad oma ema-isaga koos ja veedavad ühiselt aega. Noored mängivad koroonat ja muid mänge, neil on ka oma lauamängud kaasas. Ega Sõrve otsas muid võimalusi polegi. Käsitööklubi käib samuti kord-kaks koos. Valla poolt soetatud kangastelgedel on võimalus ka neil kudumisega alustada, kes pole kangaspuudega varem kokku puutunud,“ kirjeldas Annika.



“Paar nädalat tagasi oli meil siin kõva laat, see läks hästi korda, rahvast oli palju. Kohalikud imestasid, et miks peaks üks inimene küll Saaremaa teisest otsast Sõrve laadale tulema, aga näe, tullakse. Kuigi oli ralliaeg, oli rahvast laadal palju. Järgmise aasta plaanid on nüüd suuremad ja julgemad. Soovitakse, et teeksime ka suvel laada. Miks mitte.“



Püütakse ka maja teenima panna. Annika nimetas, et nende suurkliendid on Päästeamet, Kaitseliit ja Kodutütred, kes Torgu kogukonnamajas oma üritusi peavad. “Meil on ju kõik võimalused olemas. Voodeid küll ei ole, aga kes on nõus askeetlikes oludes (madratsid saalipõrandal) magama ...Lastele on see igatahes väga põnev. Siia on tulnud isegi Tallinna lõpuklasside õpilased oma lõpupidu pidama. Ka Salme kooli põhikooli lõpupidu peeti tänavu Torgus. Noortega pole mingeid probleeme olnud. Sellest, et inimesed koos ei taha käia, oleme üle saanud. Meid on meie majas aina rohkem.“



Kogukonnajuht avaldas veel ühe ees ootava tegevuse, tahetakse kätte saada ja talletada suure elukogemusega inimeste oskused ja teadmised, mis ja kuidas vanasti oli. “Kui ollakse noored, siis ei osata olnut hinnata. Ka mina ei osanud. Täna mulle vanad inimesed väga meeldivad, meeldivad nende elulood, kuidas nemad on noored olnud. Tahame käsitööringi inimestega hakata uurima kodulugu – kuidas Sõrves on elatud enne sõda, kui meid oli palju ja siis, kui Sõrve ots tühjaks jäi. Mitu poodi oli külas, mitu kooli, seda kõike tahaks hakata üles korjama. Viimane aeg on tegutseda, sest praegu on veel inimesi, kes mäletavad.“



Kui Annikaga vestluse lõpetasime, oli kohe-kohe algamas üleriigiline raamatukogupäevade üritus, kogukonnamajas on ju ka raamatukogu. Mitukümmend kohvitassi ja küpsisevaagen olid kirjandushuviliste ootel, et kuulda Salme vallas elava Saaremaa menukirjaniku Adena Sepa uue raamatu “Jahikire varjud“´esitlust.



Novembris küsitakse vallalt buss ja minnakse Salmele teatrisse, suur hulk inimesi tahab näha “Mamma lugusid“. “Nii me rahulikult elame ja ootame jõulusid. Pensionäridele tuleb jõulupidu ja plaanis on muudki.“

Veel üks tahk Annikast. Nimelt on Annika ka Mäebe külavanem. “Mul on hästi tore küla. Väga hakkajad mehed, mis nii viga külavanem olla. Kui on Kauni Kodu auhind vaja vastu võtta, siis mina, tööd teevad ära aga mehed.“

