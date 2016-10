Maakond

Kaluri argipäev – mudila kilost viis senti!

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 27. oktoober 2016. Vello Salong päästis tänavu ühte ja sama kala kaks korda. FOTO: Veljo Kuivjõgi Kui aastakümneid tagasi olid kalurid ühed rikkamad mehed, mida kinnitas Nasva küla uhkete majade rohkus, siis nüüd tuleb rannakaluril äraelamiseks leida mingi lisateenistus.



Rannakalur Vello Salong, kelle põhitegevuseks on kalapüük, ei piirdu seetõttu ainult Muratsi, Kasti ja Sepamäe lahe kalavetega, vaid käib tihti ka Küdema lahest kala nõudlemas. Ning lisaks tegeleb talupidamisega. Kui temale eile helistasime, ütles Vello, et kohe-kohe stardib ta oma paarilise Paavoga Küdema lahele.



“Tahame punast kala proovida. Suvi läbi käime Küdema lahes. Meie pool, Muratsi kandis, on lesta vähe. Meil mõlemal on 15 võrguluba. Saame lesta, ahvenat, äärevõrkudest ka natuke räime. Lesta on siin kenasti, aga sellel pole enam turgu. Suvel, kui oli suur nõudlus, kükitas kala sügaval. Kui aga üldse kalasaagist rääkida, siis põhiline on mudil, mida ostetakse viie sendiga kilost. Kala väljanägemine pole ahvatlev – kes korra on ostnud, see teist korda enam ei osta. Seda just väljanägemise pärast, ehkki kala on maitsev. Ümarmudil on ahvenaline, kuid ogadeta, teda on ka lihtne puhastada, ainult soolikas sees.



Oleks ta suurem, oleks minek kindlasti parem,” rääkis staažikas kalur.

Vello olevat kuulnud, et ÖselFoods leidis mudilale turu. Ehk hakkab selle kalaliigiga edaspidi paremini minema. Kalur lisas, et mudil on Kaspia ja Musta mere kala, kes viis-kuus aastat tagasi siia vetesse ilmselt laevatrümmide kaudu sattus.



Säga päästmise lugu



“Sel aastal saime Kasti lahest kaks korda ühe ja sama säga. Esimene kord võrgust, teine kord mõrrast. Kuna säga on kaitsealune kala, siis sama kala sai kaks korda vette tagasi lastud.” Kala oli kaluri hinnangul priske, umbes kahekilone. Kalurilt väga kena tegu!



Sel aastal on mehel näkanud ka mõne angerjaga. “Sepamäe lahest sain neli angerjat. Mõrrad on mul ainult Muratsi kandi lahtedes, Mustjala kandis on vaid võrgupüük. Sel aastal oli ahvenasaak väga kena. Saaremaal on väga hea firma – Leedevälja OÜ Nasval. Kui seda poleks, ei oleks kalaga midagi teha, sest palju kalapoed müüa suudavad. Leedevälja maksab kaluritele kas samal või järgmisel päeval. Raha kättesaamisega pole mingit muret.”



Praegu, kui üsna vara pimedaks läheb, tuleb võrkude vette laskmiseks juba ühe-kahe vahel kalaranda sõita, et võrgud enne pimedust vette saaks. Kui ilm selgem, siis vahel vaadatakse Vello sõnul mõni võrguots enne kojusõitu ära. Juhtub, et näkkab. Aga hommikul uuesti merele. Ühe saagi saamiseks tuleb paarsada kilomeetrit sõitu. Autojuhid teavad, mis see maksma läheb.



Kuid ilmatu töö on ka võrkude parandamisega. “Paikamisega läheb mitu kuud. Kivised rannad on võrkudele halastamatud. Kõigele vaatamata kaluriamet mulle meeldib. Ütlen nii, pankrotti küll ajab, kuid nälga ei jäta. Muud ametid peavad kõrval olema. Mul on popsitalu, pean ka lambaid ja mesilasi, kuigi kaluriamet on põhiline.”



Vello enda lemmikkala on siig, mille püügihooaeg peagi terendab. Parim siiapüügiaeg on mehe sõnul oktoobripühade ajal.



