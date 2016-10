Kuidas läheb?

Maakond

Kolmapäev, 26. oktoober 2016.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 26. oktoober 2016. Täna räägib oma tegemistest Kadariku mahetalu hobuse- ja maakarjakasvataja Heino Kallas Leisi valla Luulupe külast.



Iga päev läheb töö tähe all. Praegu on meil üle 200 hobuse, tänase seisuga täpselt 219. Vahepeal läks arv 250-le. Pean karja veelgi vähendama. Vabade maadega on probleem, söödamaa seab loomakasvatusele piirid. Maakarja veiseid on ju ka kolme-neljakümne vahel. Kõik loomad on vabapidamisel. Lambapidamine on aga ammu minevik.



Tulust ei saa enam rääkida, varem sai hobustest tulu. Hobuseostjaid napib, ajad on muutunud. Kümmekond aastat tagasi oli ka ratsutamisteenus abiks. Paraku siia piirkonda turist ega ratsahuviline naljalt ei satu, mistõttu on see teenus ära jäänud. Saame ots otsaga kokku.



Tütred käivad vahel abiks, aitavad kevadel ja sügisel hobuste ülevaatamise-sorteerimisega ja kõik vajalikud protseduurid ära teha. Mõlemad elavad Rootsis ja töötavad juba palju aastaid sealses suurimas traavlite kasvanduses treenerina.



Söödavarumine käib teenustöö sisseostmise korras, talul vajalikku tehnikat ei ole.



