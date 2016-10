Maakond

Saarlased on agarad kanaostjad

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 22. oktoober 2016. Ellen Keerd (vasakul) läks koju kahe hallikirju kanaga. Kerly Lumiste paneb kana kotti. FOTO: Valmar Voolaid Äntu Linnukasvatus on saarlastele ja muhulastele kanu müünud juba 2001. aastast alates. Igal aastal mitmeid kordi. Tänavu viimast (või eelviimast) korda oli firma kohal sel kolmapäeval, väikebussis kaasas paarsada mitmevärvilist Dominant-tõugu munakana.



Saare maakonda teenindav Kerly Lumiste ütles müügieelsel päeval, et müügiring on tehtud iga kolme nädala tagant või vähemalt kord kuus. Seega on sel aastal jõudnud saarlaste-muhulaste kodudesse üsna palju uhke sulestikuga noori kanu. “Saaremaal on olnud meie kõige paremad müügipäevad, keskmiselt ostetakse viis kuni kümme kana inimese kohta. Paremad müügikohad on seni olnud Kuressaare, Kihelkonna, Valjala ja Kõljala. Kevadel müüsime ka liha-munatõugu Lohman Browni. Valget kana enam väga ei taheta, soovitakse rohkem uhke kirju sulestikuga linde,“ tutvustas Kerly olukorda kanaturul.



Kuna kanalembesemate müügikohtade hulgas nimetas Kerly ka Kuressaaret, tekkis huvi küsima minna, kuidas linnatingimustes kanu peetakse.

Kuigi olime täpselt kell kümme kohal, olid esimesed ostjad oma linnukestega jõudnud juba koju minna. Uudistaja küüsi jäi Astrid Paju, kes ostis seekord kuus värvikirevat lindu. Valikut pakkujal jagus. Hallitähnilisi, kuldse pruunikirju sulestikuga, heledamaid ja tumedamaid, kuni mustade suletriipudega ehitud valgesulelisteni välja.



Selgus, et Astrid on vana kanakasvataja, juba palju aastaid kanu pidanud ja kodukana erkkollase rebuga mune nautinud. Ühe linnakodu kanafarm kasvas kolmapäeval 20-pealiseks, ulualune on tal suleliste jaoks olemas. Ilmselt ka teistel linlastel, kes kanu peavad.



Kihelkonna valla südames oli paar-kolm naist aegsasti linnubussi ootamas. Üks neist Ellen Keerd Kihelkonna valla Rootsi külast, kes oli ka esmaspäeval Sakala kanakasvatuselt kanu ostnud. “Võtsin siis neli valget. Täna võtan kaks, kuna mul on juba 40 kana kodus olemas. Ikka peab võtma, inimene on ju kohale tulnud. Vanad kanad lähevad eest ära, need tuleb noortega asendada. Pealegi, mul on palju sõpru, kellele mune anda. Sel aastal on kanade võtmisega kõik, kevadel hakkan uue hooga pihta. Piima ei taha keegi. Täna üks võttis kuus liitrit,“ pajatas Ellen, kes mitmekümne kana kõrval peab veel ka lehma.



Mune kulub palju



Vedruka külas elav Esta Vaher oli välja valinud ja autosse pannud kastitäie kanu. “Ostsin viis vana ja kolm noort kana. Mul on kogemusi, et need vanad realiseeritavad kanad munevad veel küll ja küll. Kodus on mul 20 kana. Käin kanu ostmas paar korda aastas, kevadel ja sügisel. Mul on kogu aeg olnud pruunid ja valged kanad, kirjud on väga huvitavad. Munade müügi jaoks ma kanu ei pea, kõik kulub oma perele, lastele ja lastelastele ära, sõpru ja tuttavaid ka jagub. Kanadega saab toidujäätmed ära kasutada, mõni toob vahel ka munakoori,“ rääkis Esta. “Sedasi nad munevad, kuidas ninaesine on. Mune kulub mul palju – omlettide, pannkookide ja muude kookide valmistamiseks. Kanad, kass ja koer – ainult need mul on.“



Üks graafikaväline peatus tuli ka teha – Kiriku külas enne Kärla keskust. Kahe kepi toel ukerdas tee äärde jutukas memm Elje Niit. “Näete ju, et käin kahe kepiga, kuidas ma Kärlale oleksin saanud? Tahan valgeid kanu, olgu munakoore värv milline tahes. Siis tunnen need kanad ära, mul on kuus pruuni ja viis hallikirju kana olemas. Ka kukk ning koer ja kass. Muud pole enam midagi, kaks aastat tagasi viisin lehma ära. Asi on sedamoodi läinud, et kõik lõpeb.

Kanadele keedan väiksed kartulid ja poest ostan neile jõusööda. Palju ma mune ise söön, pean kanu laste ja lastelaste jaoks. Mul on seitse last ja 21 lapselast. Endal on mul tervis läbi ja abikaasa suri aprillis, kukkus rattaga sõidul lihtsalt maha ja oli tehtud.“



Oli hea tajuda, et hädadele ja raskustele vaatamata on naisel tegutsemistahe säilinud.



Kui hommikul vara, kella seitsme ajal alanud müügipäev õhtusse jõudis ja viimases peatuskohas kanasoovid rahuldatud said, ütles Kerly praamile jõudnult: “Ehkki meie müügirekordid on olnud Saaremaal, oli täna vähe kanasoovijaid. August oli parim kuu, siis müüsime üle 400 kana. Täna oli kaasas natuke üle 200, kuid müüsime 130. Paremini läks Kuressaare ja Kihelkonna kõrval seekord Salmel ja Astes. Ka varem on nii olnud, et konkureerivad firmad satuvad lähestikku, sinna ei saa midagi parata. Kõigele vaatamata mulle see töö meeldib, saab Eestis ringi sõita ja inimestega suhelda.“ Saare maakonda teenindav Kerly Lumiste ütles müügieelsel päeval, et müügiring on tehtud iga kolme nädala tagant või vähemalt kord kuus. Seega on sel aastal jõudnud saarlaste-muhulaste kodudesse üsna palju uhke sulestikuga noori kanu. “Saaremaal on olnud meie kõige paremad müügipäevad, keskmiselt ostetakse viis kuni kümme kana inimese kohta. Paremad müügikohad on seni olnud Kuressaare, Kihelkonna, Valjala ja Kõljala. Kevadel müüsime ka liha-munatõugu Lohman Browni. Valget kana enam väga ei taheta, soovitakse rohkem uhke kirju sulestikuga linde,“ tutvustas Kerly olukorda kanaturul.Kuna kanalembesemate müügikohtade hulgas nimetas Kerly ka Kuressaaret, tekkis huvi küsima minna, kuidas linnatingimustes kanu peetakse.Kuigi olime täpselt kell kümme kohal, olid esimesed ostjad oma linnukestega jõudnud juba koju minna. Uudistaja küüsi jäi Astrid Paju, kes ostis seekord kuus värvikirevat lindu. Valikut pakkujal jagus. Hallitähnilisi, kuldse pruunikirju sulestikuga, heledamaid ja tumedamaid, kuni mustade suletriipudega ehitud valgesulelisteni välja.Selgus, et Astrid on vana kanakasvataja, juba palju aastaid kanu pidanud ja kodukana erkkollase rebuga mune nautinud. Ühe linnakodu kanafarm kasvas kolmapäeval 20-pealiseks, ulualune on tal suleliste jaoks olemas. Ilmselt ka teistel linlastel, kes kanu peavad.Kihelkonna valla südames oli paar-kolm naist aegsasti linnubussi ootamas. Üks neist Ellen Keerd Kihelkonna valla Rootsi külast, kes oli ka esmaspäeval Sakala kanakasvatuselt kanu ostnud. “Võtsin siis neli valget. Täna võtan kaks, kuna mul on juba 40 kana kodus olemas. Ikka peab võtma, inimene on ju kohale tulnud. Vanad kanad lähevad eest ära, need tuleb noortega asendada. Pealegi, mul on palju sõpru, kellele mune anda. Sel aastal on kanade võtmisega kõik, kevadel hakkan uue hooga pihta. Piima ei taha keegi. Täna üks võttis kuus liitrit,“ pajatas Ellen, kes mitmekümne kana kõrval peab veel ka lehma.Vedruka külas elav Esta Vaher oli välja valinud ja autosse pannud kastitäie kanu. “Ostsin viis vana ja kolm noort kana. Mul on kogemusi, et need vanad realiseeritavad kanad munevad veel küll ja küll. Kodus on mul 20 kana. Käin kanu ostmas paar korda aastas, kevadel ja sügisel. Mul on kogu aeg olnud pruunid ja valged kanad, kirjud on väga huvitavad. Munade müügi jaoks ma kanu ei pea, kõik kulub oma perele, lastele ja lastelastele ära, sõpru ja tuttavaid ka jagub. Kanadega saab toidujäätmed ära kasutada, mõni toob vahel ka munakoori,“ rääkis Esta. “Sedasi nad munevad, kuidas ninaesine on. Mune kulub mul palju – omlettide, pannkookide ja muude kookide valmistamiseks. Kanad, kass ja koer – ainult need mul on.“Üks graafikaväline peatus tuli ka teha – Kiriku külas enne Kärla keskust. Kahe kepi toel ukerdas tee äärde jutukas memm Elje Niit. “Näete ju, et käin kahe kepiga, kuidas ma Kärlale oleksin saanud? Tahan valgeid kanu, olgu munakoore värv milline tahes. Siis tunnen need kanad ära, mul on kuus pruuni ja viis hallikirju kana olemas. Ka kukk ning koer ja kass. Muud pole enam midagi, kaks aastat tagasi viisin lehma ära. Asi on sedamoodi läinud, et kõik lõpeb.Kanadele keedan väiksed kartulid ja poest ostan neile jõusööda. Palju ma mune ise söön, pean kanu laste ja lastelaste jaoks. Mul on seitse last ja 21 lapselast. Endal on mul tervis läbi ja abikaasa suri aprillis, kukkus rattaga sõidul lihtsalt maha ja oli tehtud.“Oli hea tajuda, et hädadele ja raskustele vaatamata on naisel tegutsemistahe säilinud.Kui hommikul vara, kella seitsme ajal alanud müügipäev õhtusse jõudis ja viimases peatuskohas kanasoovid rahuldatud said, ütles Kerly praamile jõudnult: “Ehkki meie müügirekordid on olnud Saaremaal, oli täna vähe kanasoovijaid. August oli parim kuu, siis müüsime üle 400 kana. Täna oli kaasas natuke üle 200, kuid müüsime 130. Paremini läks Kuressaare ja Kihelkonna kõrval seekord Salmel ja Astes. Ka varem on nii olnud, et konkureerivad firmad satuvad lähestikku, sinna ei saa midagi parata. Kõigele vaatamata mulle see töö meeldib, saab Eestis ringi sõita ja inimestega suhelda.“

Veel artikleid samast teemast »