Maakond

Saarlased kohaliku kartuli ja köögiviljata ei jää

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Juba juulis alustas maakonna suurim kartulikasvataja Guido Lindmäe kartulivõtuga, kaupluste nõudlusel, kuigi siis olid mugulad veel väiksevõitu. Nüüdseks on kartulivõtt unustatud ja suurem osa köögiviljadest on samuti üles võetud.



Eile ütles ettevõtja, et kõik on joone peal. “Kapsast on veel natuke võtta, neli hektarit, mis 22 hektariga võrreldes on ju vähe. Vähem kui kümne päevaga peaks saama koristustöödega ühele poole. Oleme igati rahul, ainult porgandid jäid veidi lühikeseks, seda mõjutas muldade kuivus, eriti sügavamates kihtides,” rääkis Lindmäe.



Tarbijate ühistu kauplustes on saadaval kõige ilusamad ja paraja suurusega kapsapead, mitte nii suured, et annab tassida ja ühest peast saab kolm-neli toidukorda. Seetõttu, et kauplustesse läheb ainult valikkapsas, suuremad pead tehakse hapukapsaks.



Nõudlus hapukapsa järele aina suureneb



Nõudlus Lindmäe hapukapsa järele kogub tuure. Põhjusega. Tihe valmistamise tsükkel tagab hapukapsa värskuse. “Minu hapukapsas läheb iga aastaga nõutavamaks, ilmselt on see teistelt turuosa võitnud. Aga see saaks tarbijate jaoks veelgi parem olla, kui kaubandusketid ei nõuaks väikepakendatud kaupa. Meilt läheb välja väga hea hapukapsas, kuid ega see kilepakendis kaua püsi, kiles kaotab see ikkagi oma värskuse ja pikapeale tekib kuivamaitse. Tünnist otse müüki panek tagaks parima, paraku kaubandus tahab ainult pakendatult.”



Räägime lühidalt ka koristatud kultuuridest ja saakidest. Kartuli all oli 22 hektarit, kasvatati kolme sorti – ‘Laura’, ‘Concordia’ ja ‘Elbe’. “Olen need valinud kümnete sortide seast, kõik on väga head söögikartulid. Aga tuleviku kasvuplaani osas on kõhklusi, mulle tundub, et inimesed on kartulit vähem sööma hakanud. Süüakse sushit, pastasid ja ei tea mida kõike veel. Näen, et kartulit läheb vähem, ehkki olen oma kartulist alati lahti saanud. Saagikusega olen rahul, olenevalt sordist ja maast 25–40 tonni hektarilt.”



Kui porgand, mida oli neljal hektaril, välja jätta, kuna see võinuks pikemaks kasvada ja saagikus oli 20–30 t/ha kanti, siis kapsas ja peet kasvasid hästi. Kapsa saagikuseks hindas kasvataja ca 50 ja punapeedil (4 ha) kuni 60 t/ha.

Aga suht uus kultuur kasvatamise poolest on sibul, mida oli sel aastal kasvamas veidi vähem kui hektaril. Lindmäe sibul on müügil 700 g pakendites Tooma, Rae ja Selveri kaupluses.



Lindmäe lisas, et kultuurid ja kasvupinnad on paika loksunud, nii ka jätkatakse. Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 19. oktoober 2016.Eile ütles ettevõtja, et kõik on joone peal. “Kapsast on veel natuke võtta, neli hektarit, mis 22 hektariga võrreldes on ju vähe. Vähem kui kümne päevaga peaks saama koristustöödega ühele poole. Oleme igati rahul, ainult porgandid jäid veidi lühikeseks, seda mõjutas muldade kuivus, eriti sügavamates kihtides,” rääkis Lindmäe.Tarbijate ühistu kauplustes on saadaval kõige ilusamad ja paraja suurusega kapsapead, mitte nii suured, et annab tassida ja ühest peast saab kolm-neli toidukorda. Seetõttu, et kauplustesse läheb ainult valikkapsas, suuremad pead tehakse hapukapsaks.Nõudlus Lindmäe hapukapsa järele kogub tuure. Põhjusega. Tihe valmistamise tsükkel tagab hapukapsa värskuse. “Minu hapukapsas läheb iga aastaga nõutavamaks, ilmselt on see teistelt turuosa võitnud. Aga see saaks tarbijate jaoks veelgi parem olla, kui kaubandusketid ei nõuaks väikepakendatud kaupa. Meilt läheb välja väga hea hapukapsas, kuid ega see kilepakendis kaua püsi, kiles kaotab see ikkagi oma värskuse ja pikapeale tekib kuivamaitse. Tünnist otse müüki panek tagaks parima, paraku kaubandus tahab ainult pakendatult.”Räägime lühidalt ka koristatud kultuuridest ja saakidest. Kartuli all oli 22 hektarit, kasvatati kolme sorti – ‘Laura’, ‘Concordia’ ja ‘Elbe’. “Olen need valinud kümnete sortide seast, kõik on väga head söögikartulid. Aga tuleviku kasvuplaani osas on kõhklusi, mulle tundub, et inimesed on kartulit vähem sööma hakanud. Süüakse sushit, pastasid ja ei tea mida kõike veel. Näen, et kartulit läheb vähem, ehkki olen oma kartulist alati lahti saanud. Saagikusega olen rahul, olenevalt sordist ja maast 25–40 tonni hektarilt.”Kui porgand, mida oli neljal hektaril, välja jätta, kuna see võinuks pikemaks kasvada ja saagikus oli 20–30 t/ha kanti, siis kapsas ja peet kasvasid hästi. Kapsa saagikuseks hindas kasvataja ca 50 ja punapeedil (4 ha) kuni 60 t/ha.Aga suht uus kultuur kasvatamise poolest on sibul, mida oli sel aastal kasvamas veidi vähem kui hektaril. Lindmäe sibul on müügil 700 g pakendites Tooma, Rae ja Selveri kaupluses.Lindmäe lisas, et kultuurid ja kasvupinnad on paika loksunud, nii ka jätkatakse.

Veel artikleid samast teemast »