Kuidas läheb?

Kolmapäev, 19. oktoober 2016.



Täna räägib oma tegemistest ja mõtetest Kaja Juulik. Seda nii suure pere emana kui Karala külaseltsi juhina.



Praegu tegelen lehtede riisumisega, sest ilm on ilus ja lehed on kuivad. Natuke porgandit ja peeti on veel võtta, aga sellega pole kiiret, sügisilmasid veel jagub. Olen teinud ikka ka hoidiseid, sel aastal kõige rohkem kurgihoidist, kus komponentideks ka kabatšokk, porgand ja sibul. Mooside osas on katsetamine jäänud tagaplaanile, olen aru saanud, et traditsioonilised moosid, nagu õuna jt, on minevamad.



Küla tegemistes läheb lahti keraamika hooaeg. Lümanda lasteaia lapsed koos emadega tulevad selle põneva alaga tutvust tegema, isadepäev ja jõulud ju tulekul. Suvel oli palju muid tegemisi, siis keraamikaahjud puhkasid. Aga viimasel ajal on hoogustunud huvi meie seltsi ja külamaja tegemiste vastu. Täna tuleb Kamari külaselts Põltsamaa vallast, neil on kahepäevane Saaremaa-tuur, kus ka põllumehi jt ühes. Ööbivad Mardi talus.



Reedel käis Hiiumaa Kodukant külas, vaatamas, kuidas 20-aastasel külaseltsil väikeses külas läheb. Eelmisel nädalal oli siin Lääne-Nigula valla rahvas. Kuna jätkuvalt on valdade ühinemise teema päevakorras, huvitas neid, kuidas väikesel külal suures ühinenud vallas läheb, kas külaelu ikka toimib. Näen oma suurvallast nüüd ära, et väikeste külade elu kipub siiski tagaplaanile jääma, nagu näitas ka tänavune Leedri külade päev. Miks suuremate keskuste inimesed välja ei tule?



Tulevad ikkagi väikeste külade inimesed, kus pole poodi ega kooli, kus iga kell ei saa poodi toidu järele tormata, vaid tuleb vaadata, mida on ja sellest toit valmistada. Väikeste külade inimesed, kes vabatahtlikult välja tulevad ja teevad, ongi aktiivsed külaliigutajad. Kui neid veel on, seni külaelu jätkub.



Valdade ühinemisest pole midagi paremaks läinud – kaugused on suuremad, majanduskulude kokkuhoidu pole olnud, teenuste kvaliteet pole paremaks muutunud, on muutunud lihtsalt olukord. Ega väikesel vallal ka perspektiivi pole, aga liitumine ei muuda elu paremaks, probleemidest ei pääse.



Ise tuleb toime tulla. Meie kogukonnamaja on täielikul isemajandamisel, vallalt ei ole me küsinud ega saanud sentigi. Peale selle oleme kogunud inimestelt raha, et teed mustkatte alla saada, praegu kogume raha laste mänguväljaku ehitamiseks.



