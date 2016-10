Maakond

Mees, kes on päästnud mitmeid elusid

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 15. oktoober 2016. 80-aastane Olev Aaslaid oma kodus mälestusi heietamas. FOTO: Valmar Voolaid Salme valla Suurna küla elanik Olev Aaslaid pole enam esimeses ega teises nooruses, iga päev viib sammukese lähemale 81. eluaastale. See on üsna pikk eluiga, mis tähendab, et südamel olevad asjad tuleb ära klaarida.



Ühel päeval helises toimetuse telefon ja Olev pihtis, et ta on elu jooksul päästnud nelja inimese elu, millest keegi ei tea. Mõne päeva pärast saimegi tema kodus kokku, et need jutud hingelt ära saada. Teisalt on see mõtteaineks teistele, et taolisi päästeoperatsioone poleks kellelegi vaja, kui osataks tunda piire, millest ei tohiks üle astuda. Sest Olevilt abi saanutest olid vähemalt kaks, kes oma piire ei kombanud.



Esimene lugu. “Olen päästnud nelja inimese elu, ühe kindlast surmast. Esimene juhus oli 1960-ndatel. Olin siis noor mees ja elasin veel Tiirimetsas korteris, kui kaks joomast meest tulid lootusega kusagilt viina saada, kuna hilise aja tõttu oli pood juba kinni. Oli see detsembris või jaanuaris, lumi oli igatahes maas. Üks oli Juhan, teise nime enam ei mäleta. Mehed läksid tühjalt minema. Tund hiljem kuulsin seina taga kolinat. Läksin vaatama, oli see tuulest või... Vana pikk istub maas ja sõrmed täitsa valged, ära külmunud. Ma vedasin ta siis tuule käest varjulisemasse kohta ja hakkasin lumega hõõruma. Kui endal sõrmed külmast valutama hakkasid, tirisin ta kööki ja jätkasin hõõrumist, mille peale mees üles ärkas. Ta hakkas siis ise lumega hõõruma ja mina läksin magama. Öösel kuulsin vastu põrandat kloppimist, ilmselt valutavate sõrmede pärast. Hommikuks oli ta kadunud,“ jutustas Olev külmumissurmast päästetud mehest, kes lahkus siit ilmast 85 aasta vanuselt sel aastal.



Teine lugu. “Kuna olin sovhoosis traktorist ja Belarusil oli tera ees, et minna külateid lumest lahti lükkama, pidin ka Üüdimale lükkama minema. Otsustasin minna mööda raudteed, mida ei kasutatud. Märkasin, et ühed jäljed lähevad mu ees. Enne Üüdibet oli Jaan Lõmalalt öösel seitse kilomeetrit ära käinud ja siis pidama jäänud. Kui küsisin, kus sa oma arust oled, vastas ta, et kodus. Sain mehe läbi häda aidata traktori kabiini ja viisin ta Salmele. Naine oli juba muretsema ja otsima hakanud. Millest tal selline segiminek oli, ei tea ma tänase päevani. Ta pole joomamees olnud, oli kolmekümnendates noor mees. Kui ma poleks selle tammi kaudu läinud, võinuks juhtuda halvim. Ta on minust hulga noorem. Suri 68-selt.“



Kolmas lugu. “Läksin hommikul kaheksa paiku piima puki peale viima, kui Tõnu, keda hüüti Tondiks, istus kraavi kaldal, käes tühjaks joodud viinapudel. Ta oli öö läbi bussi putkas olnud ja kodu poole minema hakanud. Ta oleks sinna kraavikaldale istuma jäänud, jalgu ta kuidagi alla ei saanud. Andsin piima ära ja Herbert aitas mul ta koju viia. Ta oli täiesti märg, sest sadas lörtsi. Tõnu ema rääkis hiljem, et kui oli märjad riidest seljast ära kiskunud, olnud poeg surma nägu. Ema kutsus kiirabi ja haiglas turgutati ta üles. Ta võis olla siis veidi üle viiekümne. Tuleval aastal saab seitsekümmend.“ See lugu juhtus juba uuel Eesti ajal.



Neljas lugu. “Läksin jalgrattaga Salme poodi ja nägin, et üks inimene istub väga imelikult teelt lükatud lumevallil. Tagasi tulles ikka seal. Läksin juurde – Malle Tiirimetsast. Käed olid tal juba sinised ja jutust enam aru ei saanud. Tehumardi poolt paistsid autotuled, jooksin kiiresti tee äärde ja pidasin auto kinni. Helistasime kiirabisse. Tohtrid olevat talle öelnud, et on teist korda sündinud. See juhtus neli-viis aastat tagasi, naine on pisut üle kuuekümne. Teisi möödaminejaid oli ka, kuid keegi ei teinud tast välja, mina nägin, et inimene on hädas. Tema on ainuke, kes mind elu päästmise eest tänas.“

Kas kogetu oli üle piiri astujaile õppetunniks, ei tea, nagu ei tea ka seda, kas need kurvad lood panevad kedagi oma taluvuspiiridest õppust võtma.



Pisut ka Olevi enda elust



“Toimetan siin üksi, naine on voodihaige. Olen vahel aitamisega üsna kimpus. Tal on mitu haigust, ma ei teagi, mis kõik. Ise ka juba vana, elu pole ses suhtes kerge. Mul endal pole häda midagi, kuid siiski tunnen, et hakkan vanaks jääma – pole enam sellist töötahtmist, mis varem.“



Uurime, mida Olev on pika elu jooksul teinud ja mis tema päevadesse kuulunud.

Tema tööaastad möödusid Sõrve sovhoosis traktoritöid tehes. Külvitööd ja muud Belarusile sobivad tööd olid sovhoosiaja lõpuni olnud tema teha. Hiljem oli Olev tööl Läätsa kalatööstuses, ikka traktoristina. Siis linttraktoril. “Ei mäleta, et midagi erilist oleks juhtunud, sai igapäevast tööd tehtud. 1953. aastast kuni pensionile saamiseni 1998. aastal. Tuleval aastal saab pensil oldud 20 aastat.“

Mõlemad puusaliigesed on tal ära vahetatud, Olev arvab, et vibreerimisest. Traktoril olles oli ka selg tihti haige olnud ning tuli Salmel elektriravis käia. “Nüüd, kodus olles pole enam seljavalu. Aga metsa ei suuda enam teha. Rohtusid pole ma tarvitanud, ainult valuvaigistit puusaliigeste pärast.“



Olev on sirge seljaga ja normkaalus mees, liigseid kilosid ei paista kusagilt, kuigi ta on kommimaias. Tervisele on hästi mõjunud tema harrastused – jahimehe- ja kaluriamet. Siis, kui naine haigeks jäi ja kodus veel ka lehm oli, tuli koduseks jääda ja jahimeheamet maha panna. Kalavetel käis ta veel sel aastalgi. Poja kalavõrgud on aga isa korras hoida. Tallinnas elav ja Silmetis töötav tütar tuleb isa nädalavahetusel aitama, lehtede riisumist jagub terveks päevaks.



Veidi veel hobidest. “Olen üsna suur lugeja, ostan raamatuid, mul on kapid raamatuid täis. Mind huvitab ajalugu, eriti Teine maailmasõda. Viimane raamat, mille ostsin, oli “Kuramaa 45“, see on mul kaks korda läbi loetud. Paljusid olen lugenud mitu korda. Lemmiksaated on ajaloo valdkonnast, näiteks “Palgasõdurid“ jms.“



Põige noorpõlve mälestustesse



Kokkamises on Olev kodus nagu kala vees. “Olen eluaeg kokk olnud, naine pole mitmekümnel aastal enam süüa teinud. Olin ka sõjaväes kokk. Sõdur sai sel ajal 52 kopika eest päevas kolm korda süüa. 150 grammi liha ja pool kilo juurvilju oli päevas ette nähtud, võid ei olnud. Iga päev oli hapukapsasupp, sügisel oli see üsna hea, aga mida suve poole, seda hapumaks see läks.“



Olevi teenistusaeg algas 1955. aastal Jägala diviisis, aasta hiljem löödi rahvusväeosad laiali ja eestlased saadetud Pärnusse, sealt omakorda uudismaale vilja koristama. “Suured viljahunnikud jäeti maapinnale, ainult põhk pandi peale. Kui autod kinni jäid, visati vili rataste alla. Oi, seda vilja läks seal hukka!



Olen ka Saksamaal olnud, aga sellest ei mäleta ma suurt midagi. Olen Mõntu sadama ligidal sündinud. 27. oktoobril viidi külast kõik ära, vanad ja lapsed. Meie viielapseline pere tuli Saksamaalt kaotusteta tagasi. Kuressaarde saime 30. mail 1945. aastal. Täisid ja sügelisi oli paljudel, mistõttu pandi suurem osa kaheks nädalaks karantiini. Mu tädi oli puhas, mina sain koos tädiga koju. Aga venelased olid maja maha põletanud, sest kes neid lõõrisid siis puhastas.

Kui me lastena midagi süüa ei tahtnud, siis ema ütles alati, et teid peab tagasi Saksamaale saatma. Seal oli suur nälg, kõik aitas süüa.“

Olev oli tegija ka spordiradadel. Eriti meeldinud talle kurnimäng. “Kui ma kurnis matsu panin, siis oli mänguväljak tühi. Muid alasid pole ma võistluskorras teinud, kuid jalgpall meeldis samuti.“



