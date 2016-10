Maakond

Armastusega loodud firma Öun Drinks edeneb

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 13. oktoober 2016. Juhan Kanemägi ja Kristiina Pandre eelmisel suvel oma esimese toodangupartii juures. FOTO: Valmar Voolaid Aasta tagasi üllatas saarlasi kohalike noorte entusiastlik ettevõtmine hakata valmistama siinsest õunast limonaadi. Ideed ja mõtted said ellu viidud ja läinud suvel jõudsid esimesed partiid limonaadi kauplustesse, millele sel suvel lisandus õunasiider.



Tänavune aasta on õunte poolest saartel eriti rikas. Enne aga, kui küsida, kuidas esimesel aastal on läinud ja kas tegusatel noortel on midagi uut plaanis, killuke firma sünniloost, mis sai näpsatud ettevõtte kodulehelt, avades nii tegijate tausta nende kirglikkuse ja õhinaga tegemise kohta.



“Öuna sünniloo juures on neli väga erineva eluala inimest, keda ühendab kirg maitsete vastu. Oleme leidnud Saaremaal Leisi vallas Karja külas ühise armastuse – kodumaisest õunamahlast karastusjookide ja siidri tootmise. See pole meie jaoks lihtsalt äri. See on seiklus. Matk tundmatusse, kus on paras kogus positiivset hullumeelsust, riski, unistusi, usaldust, sõprust, traditsioone ja teadust. See on naerusuine võitlus oma koha pärast maailmas ja õiguse eest luua midagi tõeliselt autentset ning püsivat....“



Kas saab veel ilusamalt äri alustada? Ja kas peaks olema kahtlust, et sellise vaimsusega loodud ettevõtet ootab ees suur tulevik.



Firma tootmisjuht Juhan Kanemägi, lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli toidutehnika ja tootearenduse magistriõppe, rääkis, kuidas neil läheb. Tootmises on kolme liiki limonaadi: õuna, õun jõhvikatega ja õun rabarberiga ning siider.



“Lähiajal lisatoode tuleb, aga selle jätaks veel saladuseks. Esimese hooajaga kogesime, et Saaremaal on limonaad eriti hooajaline toode, mille tarbimine septembris võrreldes suvekuudega vähenes ligi viis korda. See on nagu jäätis, millel on hea minek ainult soojadel, päikesepaistelistel ilmadel,“ ütles Kanemägi.

Kuna siider on aastaringselt tarbitav toode, pakub see limonaadi sesoonsusele veidigi tasakaalustatust. Seetõttu otsustasid ettevõtjad siidri tootmist suurendada. LEADER-ile esitati projekt mahla pressimise ja siidri kääritamise seadmete soetamiseks. Otsuse teadasaamine võtab aga veel aega, sel aastal ilmselt vastust ei saada.



“Edaspidine sõltub projekti saatusest. Aga tänavune juuli ja august olid meie jaoks väga head kuud. Püüame edaspidi oma tooteid Eestist ka väljapoole saada, ettevalmistused selleks käivad.“



Arenevasse väikeettevõttesse, kus kõigil neljal oma kindel roll, kuuluvad Juhan, Kristiina, Piret ja Ainar. Tänavune aasta on õunte poolest saartel eriti rikas. Enne aga, kui küsida, kuidas esimesel aastal on läinud ja kas tegusatel noortel on midagi uut plaanis, killuke firma sünniloost, mis sai näpsatud ettevõtte kodulehelt, avades nii tegijate tausta nende kirglikkuse ja õhinaga tegemise kohta.“Öuna sünniloo juures on neli väga erineva eluala inimest, keda ühendab kirg maitsete vastu. Oleme leidnud Saaremaal Leisi vallas Karja külas ühise armastuse – kodumaisest õunamahlast karastusjookide ja siidri tootmise. See pole meie jaoks lihtsalt äri. See on seiklus. Matk tundmatusse, kus on paras kogus positiivset hullumeelsust, riski, unistusi, usaldust, sõprust, traditsioone ja teadust. See on naerusuine võitlus oma koha pärast maailmas ja õiguse eest luua midagi tõeliselt autentset ning püsivat....“Kas saab veel ilusamalt äri alustada? Ja kas peaks olema kahtlust, et sellise vaimsusega loodud ettevõtet ootab ees suur tulevik.Firma tootmisjuht Juhan Kanemägi, lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli toidutehnika ja tootearenduse magistriõppe, rääkis, kuidas neil läheb. Tootmises on kolme liiki limonaadi: õuna, õun jõhvikatega ja õun rabarberiga ning siider.“Lähiajal lisatoode tuleb, aga selle jätaks veel saladuseks. Esimese hooajaga kogesime, et Saaremaal on limonaad eriti hooajaline toode, mille tarbimine septembris võrreldes suvekuudega vähenes ligi viis korda. See on nagu jäätis, millel on hea minek ainult soojadel, päikesepaistelistel ilmadel,“ ütles Kanemägi.Kuna siider on aastaringselt tarbitav toode, pakub see limonaadi sesoonsusele veidigi tasakaalustatust. Seetõttu otsustasid ettevõtjad siidri tootmist suurendada. LEADER-ile esitati projekt mahla pressimise ja siidri kääritamise seadmete soetamiseks. Otsuse teadasaamine võtab aga veel aega, sel aastal ilmselt vastust ei saada.“Edaspidine sõltub projekti saatusest. Aga tänavune juuli ja august olid meie jaoks väga head kuud. Püüame edaspidi oma tooteid Eestist ka väljapoole saada, ettevalmistused selleks käivad.“Arenevasse väikeettevõttesse, kus kõigil neljal oma kindel roll, kuuluvad Juhan, Kristiina, Piret ja Ainar.

Veel artikleid samast teemast »