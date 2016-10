Maakond

Toidutootjate tegemistest ja plaanidest

Neljapäev, 13. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Laiemale üldsusele fotograafina tuntud Mati Oolup on juba ammu uutele radadele astunud. Toidutootmise radadele. Oma Ulje külas Mattise talus (Kärla kant) on ta aastaid pidanud mesilasi, kasvatanud küüslauku ja maitsetaimi, millega on teda nähtud kauplemas kõigil suurematel linna laatadel. Ilmselt ka mujal.



“Meeaasta oli vilets. Kevad kuni jaanipäevani oli ilus, kuid juuli ja august mesilaste jaoks kehvad, ilus september aga selleks juba liiga hilja. Mee saamisel oli aasta üks kehvemaid, eelmise aastaga võrreldes pole pooltki saagist. Mesilaste korjeks ja kultuuride vahelduseks on mul kasvamas mesikas,“ lausus väikeettevõtja.



Küüslauku kasvas tal 0,5 hektaril, varem oli kultuuri kasvupind suurem. “Küüslauk kasvas hästi, selle jaoks ilma oli, see pole nii soojanõudlik kultuur. Küüslauk on mul õnnestunud ära müüa, väheke veel on. Sellega on hästi läinud, hea, kui saab kohe müüdud. Selle pinna juurde tahan ka jääda, küüslaugu kasvatamisega on nii palju toimetamist, kõik käsitsitööd – mahapanek, koristus, puhastamine, kuivatamine.“

Maitsetaimede kasvatamise müügi eesmärgil on Mati lõpetanud turu äravajumise tõttu. “See suures mahus enam ei õigustanud. Igal asjal on oma aeg, selline on turumajandus. Mõtteid mul uute kultuuridega on, kuid enne peab nende sobivuse muldadele ära katsetama.“ Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 13. oktoober 2016.“Meeaasta oli vilets. Kevad kuni jaanipäevani oli ilus, kuid juuli ja august mesilaste jaoks kehvad, ilus september aga selleks juba liiga hilja. Mee saamisel oli aasta üks kehvemaid, eelmise aastaga võrreldes pole pooltki saagist. Mesilaste korjeks ja kultuuride vahelduseks on mul kasvamas mesikas,“ lausus väikeettevõtja.Küüslauku kasvas tal 0,5 hektaril, varem oli kultuuri kasvupind suurem. “Küüslauk kasvas hästi, selle jaoks ilma oli, see pole nii soojanõudlik kultuur. Küüslauk on mul õnnestunud ära müüa, väheke veel on. Sellega on hästi läinud, hea, kui saab kohe müüdud. Selle pinna juurde tahan ka jääda, küüslaugu kasvatamisega on nii palju toimetamist, kõik käsitsitööd – mahapanek, koristus, puhastamine, kuivatamine.“Maitsetaimede kasvatamise müügi eesmärgil on Mati lõpetanud turu äravajumise tõttu. “See suures mahus enam ei õigustanud. Igal asjal on oma aeg, selline on turumajandus. Mõtteid mul uute kultuuridega on, kuid enne peab nende sobivuse muldadele ära katsetama.“

Veel artikleid samast teemast »