Maakond

Köögiviljakoristusel sabaots jäänud (1)

Kolmapäev, 12. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 12. oktoober 2016. Jana Põri tahab selle nädalaga koristuse lõpetada. FOTO: Sirli Tooming Rautsi talu perenaine Jana Põri oli porgandipõllul, kui helistasin. Soov oli teada saada, kuidas edeneb juurviljade ülesvõtmine ja milline seis on küüslauguga, sest siiani ei ole kohalikku küüslauku kaubandusse kuigi kauaks müügile jätkunud.



“Küüslauk on läbi müüdud, juba suvel hakkasime müüma. Seda palju maas ei ole, vahest sajandik.



Selle kasvupinda me suurendada ei saa, nii palju on teiste kultuuridega tegemist. Küüslauk ja sibul tahavad häid hoiustamistingimusi, meil praegu sellist võimalust pole, seepärast püüan suvel ära müüa.



Aga mis puutub välitöödesse ehk juurviljade koristusse, siis paistab juba läbi – põllu teine serv on näha. Selle nädalaga tahame koristuse lõpetada,“ rääkis ettevõtte OÜ SaiTklaP üks omanikest Jana Põri.



Köögiviljakasvataja sõnul on aasta keeruline olnud. Tuletame meelde, et kevadel oli põud ja sügisel ladises vihma. “Küüslaugu ja sibula kasvuks oli see aasta kehv. Aga kartulit saime kenasti, ka peet ja porgand kasvasid ilusad, paraja suurusega.“

Hea uudis on see, et värvilisi juurvilju – porgandit nelja ja peeti kolme värvi – on nüüd saadaval ka STÜ ehk Coopi kauplustes (Rae, Tooma, Ranna ja Roomassaare). Iseasi, kas pidevalt.



Aga hõlpu Janal ja ta abilistel veel ei tule, nii kui porgand on võetud, hakkab küüslaugu ja talisibula mahapanek.



“Eelmisel aastal võtsin talisibula prooviks, väga vara sai kätte, mulle see meeldis. Mullu oli talvitumine hea, kuidas sel talvel – ennustada ei oska.



Nendele kultuuridele peab maa valik väga õige olema, küüslauk ja sibul ei talu seisvat vett. Ja kui need maha saab, siis on pidevalt hoidlas sorteerimistööd. Aga see on juba varjualune töö.“ “Küüslauk on läbi müüdud, juba suvel hakkasime müüma. Seda palju maas ei ole, vahest sajandik.Selle kasvupinda me suurendada ei saa, nii palju on teiste kultuuridega tegemist. Küüslauk ja sibul tahavad häid hoiustamistingimusi, meil praegu sellist võimalust pole, seepärast püüan suvel ära müüa.Aga mis puutub välitöödesse ehk juurviljade koristusse, siis paistab juba läbi – põllu teine serv on näha. Selle nädalaga tahame koristuse lõpetada,“ rääkis ettevõtte OÜ SaiTklaP üks omanikest Jana Põri.Köögiviljakasvataja sõnul on aasta keeruline olnud. Tuletame meelde, et kevadel oli põud ja sügisel ladises vihma. “Küüslaugu ja sibula kasvuks oli see aasta kehv. Aga kartulit saime kenasti, ka peet ja porgand kasvasid ilusad, paraja suurusega.“Hea uudis on see, et värvilisi juurvilju – porgandit nelja ja peeti kolme värvi – on nüüd saadaval ka STÜ ehk Coopi kauplustes (Rae, Tooma, Ranna ja Roomassaare). Iseasi, kas pidevalt.Aga hõlpu Janal ja ta abilistel veel ei tule, nii kui porgand on võetud, hakkab küüslaugu ja talisibula mahapanek.“Eelmisel aastal võtsin talisibula prooviks, väga vara sai kätte, mulle see meeldis. Mullu oli talvitumine hea, kuidas sel talvel – ennustada ei oska.Nendele kultuuridele peab maa valik väga õige olema, küüslauk ja sibul ei talu seisvat vett. Ja kui need maha saab, siis on pidevalt hoidlas sorteerimistööd. Aga see on juba varjualune töö.“

Veel artikleid samast teemast »